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Владимир Вангович: как Жириновский всё предсказал

Владимир Вангович: как Жириновский всё предсказал (1 фото + 3 видео)

Автор:
22 февраля 2022 22:47
Сообщество : Политика
Метки: Украина   жириновский   политика   предсказание   торт   
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За 30 лет в российском парламенте глава ЛДПР Владимир Жириновский сделал много предсказаний... Пророк в своем Отечестве?

После того, как в сети завирусилось видео годичной давности, на котором ВВЖ предсказывает точную дату исторического решения по Донбасу, на божий свет вытащили и другие его предсказания.

Телеграм-канал "Мир в моменте" публикует видео тридцатилетней давности. Теперь выясняется, что "неукратимый" Вольфыч как в воду глядел.

Коллеги из канала "Новости на каждый день" "стряхнули пыль" с видео из 2019-го, на котором бессменный лидер ЛДПР "ласково" делит торт в виде Неньки с подробными пояснениями по ходу дела "что оставить Киеву, чтобы он не обижался", а оставить нужно "то, с чем он к нам пришел", - объясняет Владимир Вольфович.

"Дед реально пугает силой предсказаний - все, что Жириновский говорил последние 15 лет, сейчас сбывается (включая кризис, Болотную, Сирию, Трампа, Майдан и Афганистан)", - пишет канал.

Смех смехом, а Жириновский в прошлом делал достаточно верных прогнозов, поэтому отмахиваться от его слов не стоит. Вот какие события политик предугадал:

В 1998 году рассказал, что Украину «никуда не примут, ни в НАТО, ни в ЕС», но ее будут настраивать против России.

В 2012 году предсказал революцию на Украине.

В 2013-м – предупредил об угрозе жизни Немцова.

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Метки: Украина   жириновский   политика   предсказание   торт   
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7  комментариев
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Ekaterina Lebedeva 38 минут назад
ну реально вангович:) про февраль 22 года смешно и немного страшно
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30k
a.fey 3 минуты назад
Ни когда не считал Владимира Вольфовича дураком. Да, эпатажный. Да, скандальный. Но не клоун и не дурак. Умный, с великолепным образованием. У меня нет фактов, но, судя по его биографии, похоже, что за плечами служба в разведке. А туда дураков не брали.
В политике всегда ставил перед собой реальные цели и всегда их достигал. Ничего не делал просто так. Весь его эпатаж, все скандалы для какой-то определённой цели.
Одному моему знакомому кто-то подарил несколько книжек Жириновского. Тот прочитал с интересом и показал мне. Читать все было некогда, прочитал некоторые фрагменты. Написано классно.
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813
Трям 13 минут назад
зеркалочка )))
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13k
ss 17 минут назад

При том количестве бреда, который клоун Вольфыч несёт на каждом углу, не удивительно, что что-то и совпадает.
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