Владимир Вангович: как Жириновский всё предсказал

"Дед реально пугает силой предсказаний - все, что Жириновский говорил последние 15 лет, сейчас сбывается (включая кризис, Болотную, Сирию, Трампа, Майдан и Афганистан)", - пишет канал.

Смех смехом, а Жириновский в прошлом делал достаточно верных прогнозов, поэтому отмахиваться от его слов не стоит. Вот какие события политик предугадал:

В 1998 году рассказал, что Украину «никуда не примут, ни в НАТО, ни в ЕС», но ее будут настраивать против России.

В 2012 году предсказал революцию на Украине.

В 2013-м – предупредил об угрозе жизни Немцова.