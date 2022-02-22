Владимир Вангович: как Жириновский всё предсказал

За 30 лет в российском парламенте глава ЛДПР Владимир Жириновский сделал много предсказаний... Пророк в своем Отечестве?
После того, как в сети завирусилось видео годичной давности, на котором ВВЖ предсказывает точную дату исторического решения по Донбасу, на божий свет вытащили и другие его предсказания.
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Телеграм-канал "Мир в моменте" публикует видео тридцатилетней давности. Теперь выясняется, что "неукратимый" Вольфыч как в воду глядел.
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Коллеги из канала "Новости на каждый день" "стряхнули пыль" с видео из 2019-го, на котором бессменный лидер ЛДПР "ласково" делит торт в виде Неньки с подробными пояснениями по ходу дела "что оставить Киеву, чтобы он не обижался", а оставить нужно "то, с чем он к нам пришел", - объясняет Владимир Вольфович.
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"Дед реально пугает силой предсказаний - все, что Жириновский говорил последние 15 лет, сейчас сбывается (включая кризис, Болотную, Сирию, Трампа, Майдан и Афганистан)", - пишет канал.
Смех смехом, а Жириновский в прошлом делал достаточно верных прогнозов, поэтому отмахиваться от его слов не стоит. Вот какие события политик предугадал:
В 1998 году рассказал, что Украину «никуда не примут, ни в НАТО, ни в ЕС», но ее будут настраивать против России.
В 2012 году предсказал революцию на Украине.
В 2013-м – предупредил об угрозе жизни Немцова.
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В политике всегда ставил перед собой реальные цели и всегда их достигал. Ничего не делал просто так. Весь его эпатаж, все скандалы для какой-то определённой цели.
Одному моему знакомому кто-то подарил несколько книжек Жириновского. Тот прочитал с интересом и показал мне. Читать все было некогда, прочитал некоторые фрагменты. Написано классно.
При том количестве бреда, который клоун Вольфыч несёт на каждом углу, не удивительно, что что-то и совпадает.