15 непредсказуемых находок, которые попались любознательным людям

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В тот момент, когда мы меньше всего ожидаем, часто сталкиваемся с самыми невероятными вещами, на которые мы могли бы когда-либо наткнуться. Иногда сама природа подкидывает нам сюрпризы, а в других случаях поразительные находки попадаются любопытным исследователям. Снимки этих интересных предметов, смотрите далее в посте.
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Мы сняли ковровое покрытие, думая, что под ним бетон. Но вместо этого нашли этот шедевр 70-х годов
Красная часть спектра отделяется от остальной части, в этом гостиничном душе, когда проникает солнечный свет
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