15 непредсказуемых находок, которые попались любознательным людям

В тот момент, когда мы меньше всего ожидаем, часто сталкиваемся с самыми невероятными вещами, на которые мы могли бы когда-либо наткнуться. Иногда сама природа подкидывает нам сюрпризы, а в других случаях поразительные находки попадаются любопытным исследователям. Снимки этих интересных предметов, смотрите далее в посте.

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Этот наконечник стрелы нашёл у себя на даче 0 Источник:

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Это кукла с синдромом Дауна 0 Источник:

Перо в горошек я нашла на прогулке 0 Источник:

Мы сняли ковровое покрытие, думая, что под ним бетон. Но вместо этого нашли этот шедевр 70-х годов 0 Источник:

Мой (очень запущенный) розовый куст расцвел в форме идеального сердца 0 Источник:

Эта стрекоза приземлилась на мою татуировку стрекозы 0 Источник:

Вот такой одуванчик 0 Источник:

Нашел Звездные врата в глуши, недалеко от Линца (Австрия) 0 Источник:

Красная часть спектра отделяется от остальной части, в этом гостиничном душе, когда проникает солнечный свет 0 Источник:

Вылитый слон 0 Источник:

Сегодня я нашел оригинальный скейтборд 1985 года "Назад в будущее" 0 Источник:

Все акульи зубы, которые моя бабушка нашла, когда была молодой 0 Источник:

Я нашел ледниковую воду такой чистой, что ее почти не видно 0 Источник:

Я нашел этот камень на пляже, внутри него была звезда 0 Источник: