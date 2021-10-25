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15 непредсказуемых находок, которые попались любознательным людям

15 непредсказуемых находок, которые попались любознательным людям (16 фото)

Автор:
25 октября 2021 23:58
Сообщество : ФотоМир
Метки: Любознательные   Невероятные   Непредсказуемые   люди   находки   сюрпризы   
680
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В тот момент, когда мы меньше всего ожидаем, часто сталкиваемся с самыми невероятными вещами, на которые мы могли бы когда-либо наткнуться. Иногда сама природа подкидывает нам сюрпризы, а в других случаях поразительные находки попадаются любопытным исследователям. Снимки этих интересных предметов, смотрите далее в посте.
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Метки: Любознательные   Невероятные   Непредсказуемые   люди   находки   сюрпризы   
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2  комментария
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Юрьевич 52 минуты назад
По-моему, для стрелы великоват. Может быть от древнего дротика? А может и от ножа...
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