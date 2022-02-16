50 снимков, которые порадуют вашего внутреннего перфекциониста

Автор:
16 февраля 2022 15:22
Интернет-сообщество Oddly Satisfying
каждый день дарит нам массу приятных эмоций. Ведь в группе больше шести миллионов перфекционистов! И они готовы делиться с остальным миром самыми идеальными картинами бытия. Это не только терапия для глаз, но и отдых для души.
1. Это произведение искусства создано только сгибанием и биговкой бумаги
2. Мозаика, выложенная из осенних листьев
3. Скульптура, покрытая инеем. Как он выделяет каждую складочку!
4. Как сохранить разбитую вазу, которая многое для вас значила
6. Напольная плитка в почтовом отделении, США
7. Цветочная река, Нидерланды
8. Мерчендайзер уровня "бог"
9. Косатка, пойманная на камеру в идеальный момент
11. Луна в пасти монстра. Префектура Миэ, Япония
13. Узор, образованный листьями
14. Гостиница формата "завтрак и постель"
15. Оконный проем кубической формы в разное время дня
16. "Пушистый" торт оттенков радуги
17. Вороны на верхушках деревьев, покрытых снегом и подсвеченных уличными фонарями
18. Красивая укладка кабелей
19. Мать-природа медленно возвращает своё
21. Замок Мацумото зимней ночью, префектура Нагано, Япония
22. Маленький кусочек моря - нарисовано карандашом
24. Узор из снега на уличном столике
25. Гостиная с витражными окнами
28. Деревянный стол с ножками в виде двойной спирали
29. Идеальные сашими роллы
30. Старые сундуки и чемоданы, стеллаж сделан специально под них
33. Стрит-арт художника Дэвида Зинна
36. Идеальный ракурс для снимка. Станция метро в Торонто
37. Большой кусок листа алоэ вера
38. Сфера, сложенная из бревен
40. Вишенка из полимерной глины
42. Резинка для волос, застрявшая в подошве
43. Фруктовые хлопья, разложенные по цвету
44. Дом в викторианском стиле, Сан-Франциско
46. Зимние слои побережья Японского моря
47. 14 ветряных турбин, выстроенных в ряд в Неваде
48. Хлеб фокачча, только что из духовки
49. Еще один пример идеально уложенных проводов
50. Новое дорожное покрытие
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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