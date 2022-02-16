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50 снимков, которые порадуют вашего внутреннего перфекциониста

50 снимков, которые порадуют вашего внутреннего перфекциониста (51 фото)

Автор:
16 февраля 2022 15:22
Сообщество : Картинка дня
Метки: Reddit   безупречно   всё идеально   картинка дня   красивое   радость перфекциониста   рай перфекциониста   
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Интернет-сообщество Oddly Satisfying каждый день дарит нам массу приятных эмоций. Ведь в группе больше шести миллионов перфекционистов! И они готовы делиться с остальным миром самыми идеальными картинами бытия. Это не только терапия для глаз, но и отдых для души.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   безупречно   всё идеально   картинка дня   красивое   радость перфекциониста   рай перфекциониста   
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21k
hebpat 18 минут назад
от такого грибного изобилия можно кони двинуть
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9k
Домашние хитрости 22 минуты назад
Не крашенные. Куры такие несут
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2k
Иван 40 минут назад
Автор, ты забыл идеальный круг.
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