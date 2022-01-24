35 фото разных классных штук, которыми поделились пользователи сети

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Наш мир удивителен и разнообразен, и эта фотоподборка маленьких чудес и прочих редкостей тому доказательство.
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7. "Лапша быстрого приготовления с крышкой в виде котика, который приветствует тебя, когда ее открываешь"
8. "Мой зуб мудрости был настолько необычный, что хирург захотел сфотографировать его, чтобы показать студентам"
12. "В этом торговом центре, оформленном в стиле пирамид, есть стена с фараонами, стоящими в очереди к банкомату"
19. "Если вы когда-нибудь случайно встретите Стива Мартина, он выдаст вам такую карточку в качестве доказательства, что вы его видели"
"Это подтверждает, что вы лично встречались со мной и что вы сочли меня милым, вежливым, умным и смешным. Стив Мартин".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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