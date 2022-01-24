35 фото разных классных штук, которыми поделились пользователи сети

Все, что нужно знать о предстоящей Олимпиаде в Пекине

Собака, которая вообще не изменилась за десятки миллионов лет

В России можно будет заказывать вино по почте с помощью "Госуслуг"

Медики заявили, что если беременная женщина не привилась от COVID-19 и переболела, то у ребёнка...

Следователь МВД пыталась взять подписку о невыезде у погибшего в аварии водителя

В Омской области 14-летняя девушка попросила ухажёра убить её семью, потому что они запрещали им...