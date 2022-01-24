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35 фото разных классных штук, которыми поделились пользователи сети

35 фото разных классных штук, которыми поделились пользователи сети (36 фото)

Автор:
24 января 2022 18:42
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: занимательно   интересное   подборка фотографий   удивительное рядом   фото   
653
36

Наш мир удивителен и разнообразен, и эта фотоподборка маленьких чудес и прочих редкостей тому доказательство.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: занимательно   интересное   подборка фотографий   удивительное рядом   фото   
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4  комментария
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16k
Corvus Corax 52 минуты назад
"«Прицеп этой машины половина той же машины»."
Не той же. Другой.
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5k
Артем Кощеев 53 секунды назад
Брызги, наверное, по всей ванной
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8k
Barachek_Obachek 6 минут назад
Никогда ещё в подвале моего дома я не находил сейф
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