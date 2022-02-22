Директор российского производства BMW попал в кому, скатившись с перил лестницы

39-летний Михаэль Киндерманн, приехавший работать в Калининград три месяца назад в местное отделение "BMW Russland Automotiv", после тусовки в калининградском ночном клубе упал с перил, пытаясь скатиться вниз.
Инцидент произошел в ночь на 19 февраля в калининградском клубе "Планета" на Черняховского. К 2 часам ночи, когда собравшиеся были уже изрядно навеселе, Михаэль позвал всех посмотреть на школьный трюк. Об этом сообщает телеграм-канал MASH.
Через несколько секунд немец потерял равновесие и рухнул с пятиметровой высоты. Киндерманна увезли в реанимацию областной больницы. Медики диагностировали у него кровоизлияние в мозг, Михаэль находится в коме.
"Врачи делают все возможное. Компания BMW оказывает всестороннюю помощь. В Калининграде работа продолжается в штатном режиме. Обязанности Михаэля Киндерманна исполняют другие люди", - заявил в беседе с "Невскими Новостями" директор по корпоративным коммуникациям BMW Group Russia Василий Мельников.
По последним имеющимся данным, состояние Киндерманна оценивается "как критическое, но стабильное".
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Это не есть гут , но в детстве мы все так делали