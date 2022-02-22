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Директор российского производства BMW попал в кому, скатившись с перил лестницы

Директор российского производства BMW попал в кому, скатившись с перил лестницы (1 фото)

Автор:
22 февраля 2022 13:40
Сообщество : Жить в России
Метки: BMW   Калининград   Киндерманн   бмв   михаэль   ночной клуб   перила   происшествие   
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39-летний Михаэль Киндерманн, приехавший работать в Калининград три месяца назад в местное отделение "BMW Russland Automotiv", после тусовки в калининградском ночном клубе упал с перил, пытаясь скатиться вниз.

Инцидент произошел в ночь на 19 февраля в калининградском клубе "Планета" на Черняховского. К 2 часам ночи, когда собравшиеся были уже изрядно навеселе, Михаэль позвал всех посмотреть на школьный трюк. Об этом сообщает телеграм-канал MASH.

Через несколько секунд немец потерял равновесие и рухнул с пятиметровой высоты. Киндерманна увезли в реанимацию областной больницы. Медики диагностировали у него кровоизлияние в мозг, Михаэль находится в коме.

"Врачи делают все возможное. Компания BMW оказывает всестороннюю помощь. В Калининграде работа продолжается в штатном режиме. Обязанности Михаэля Киндерманна исполняют другие люди", - заявил в беседе с "Невскими Новостями" директор по корпоративным коммуникациям BMW Group Russia Василий Мельников.

По последним имеющимся данным, состояние Киндерманна оценивается "как критическое, но стабильное".

Источник:

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Метки: BMW   Калининград   Киндерманн   бмв   михаэль   ночной клуб   перила   происшествие   
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6  комментариев
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6k
Борис Карабанов Час назад
Водке абсолютно всё равно в ком она находится - в бомже или в директоре. Равно как и вестибулярному аппарату всё равно чем он выведен из строя - тысячедолларовым виски или "боярой".
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1k
Максим Максимов 23 минуты назад
Что русскому хорошо - немцу реанимация
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3k
Urlauber Полчаса назад
Такому ещё со школы надо учиться….
Это не есть гут , но в детстве мы все так делали
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−190
Племянник Путина Час назад
жаль парня.
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5k
Бу Час назад
Мдя уж.
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32k
Михаил Час назад
Ну и х@й с ним.
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