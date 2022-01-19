Водитель "Лады" успел выскочить из авто в момент обрушения теплотрассы

Невероятное спасение водителя ВАЗа в момент обрушения теплотрассы в Коврове попало на камеры видеонаблюдения. Катастрофу устроил самосвал "МАЗ", вывозивший снег с территории фабрики дверей - шофёр в одну из ходок забыл опустить кузов.
Чудом спасшийся во время обрушения теплотрассы в Коврове водитель ВАЗа оказался курьером. Максим приехал всего на несколько минут, привёз пиццу. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Парень рассказал журналистам, что купил машину буквально несколько месяцев назад — за 140 тысяч рублей. Копил сам, ещё добавила бабушка. А теперь авто придётся продавать на запчасти, потому что восстановлению оно не подлежит - разбито всмятку.
Зато теперь можно отмечать еще один день рождения.
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Всего из-за падения теплотрассы получили повреждения четыре легковушки: «Ниссан Тиида», «Лада» 2114, «Митсубиси Лансер» и «Рено Каптер». Из людей никто, к счастью, не пострадал. Владельцы будут писать заявления о возмещении ущерба.
Водитель самосвала — 38-летний Анатолий Сметанюк — уже перед всеми извинился и пообещал компенсировать ущерб. Он давно работает в грузоперевозках и этим зарабатывает на жизнь. Говорит, во время вывоза снега дёрнул рычаг, который опускает кузов, и подумал, что всё нормально. А он не сработал. В отношении Анатолия составлен протокол.
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