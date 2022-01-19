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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 71 пост • 7 подписчиков подписаться
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Водитель "Лады" успел выскочить из авто в момент обрушения теплотрассы

Водитель "Лады" успел выскочить из авто в момент обрушения теплотрассы (2 фото + 1 видео)

Автор:
19 января 2022 22:31
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ковров   автомобили   обрушение   происшествие   самосвал   теплотрасса   
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Невероятное спасение водителя ВАЗа в момент обрушения теплотрассы в Коврове попало на камеры видеонаблюдения. Катастрофу устроил самосвал "МАЗ", вывозивший снег с территории фабрики дверей - шофёр в одну из ходок забыл опустить кузов.

Чудом спасшийся во время обрушения теплотрассы в Коврове водитель ВАЗа оказался курьером. Максим приехал всего на несколько минут, привёз пиццу. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Парень рассказал журналистам, что купил машину буквально несколько месяцев назад — за 140 тысяч рублей. Копил сам, ещё добавила бабушка. А теперь авто придётся продавать на запчасти, потому что восстановлению оно не подлежит - разбито всмятку.

Зато теперь можно отмечать еще один день рождения.

Всего из-за падения теплотрассы получили повреждения четыре легковушки: «Ниссан Тиида», «Лада» 2114, «Митсубиси Лансер» и «Рено Каптер». Из людей никто, к счастью, не пострадал. Владельцы будут писать заявления о возмещении ущерба.

Водитель самосвала — 38-летний Анатолий Сметанюк — уже перед всеми извинился и пообещал компенсировать ущерб. Он давно работает в грузоперевозках и этим зарабатывает на жизнь. Говорит, во время вывоза снега дёрнул рычаг, который опускает кузов, и подумал, что всё нормально. А он не сработал. В отношении Анатолия составлен протокол.

Источник:

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Метки: Ковров   автомобили   обрушение   происшествие   самосвал   теплотрасса   
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10  комментариев
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2k
Anatoly Shestakov Час назад
Как обычно, банальный вопрос:
Почему нет индикации поднятого кузова, а также звуковой сигнализации?
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429
Трям 15 минут назад
Вай какой апущиный машын стал!
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12k
Великий Кормчий Полчаса назад
Я даже не представляю автомобиль за 140 тр....
Это как нужно себя ненавидеть?
Цена нормального комплекта колёс...
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4k
Кистень 49 минут назад
А где здесь "Жигули"???
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1k
Сергей Ковалев 52 минуты назад
В этой истории жалко всех. Невнимательность и самоуверенность и вот такой финал. А теперь будет пахать в три смены,что бы компенсировать ущерб. А что будут дети кушать ?
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8k
Алексей 54 минуты назад
Эх жалко тут всех и камазиста тоже!
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