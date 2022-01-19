Водитель "Лады" успел выскочить из авто в момент обрушения теплотрассы

Чудом спасшийся во время обрушения теплотрассы в Коврове водитель ВАЗа оказался курьером. Максим приехал всего на несколько минут, привёз пиццу. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Парень рассказал журналистам, что купил машину буквально несколько месяцев назад — за 140 тысяч рублей. Копил сам, ещё добавила бабушка. А теперь авто придётся продавать на запчасти, потому что восстановлению оно не подлежит - разбито всмятку.

Зато теперь можно отмечать еще один день рождения.