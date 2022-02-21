ФСБ опубликовала видео с подбитыми украинскими БМП

По информации пограничников, никто из диверсантов не выжил. Среди российских военнослужащих потерь нет.
Пограничные войска ФСБ опубликовали кадры с двумя уничтоженными боевыми машинами пехоты, которые зашли на территорию России, для эвакуации украинских диверсантов. Инцидент в районе села Мятинская в Ростовской области произошёл в 6 утра в понедельник. Российские пограничники обнаружили проникновение небольшой группы военнослужащих ВСУ (5 человек) на территорию России, запросили помощь Южного военного округа и вступили в боестолкновение.
В ходе перестрелки были уничтожены 5 диверсантов, а подоспевшие с противотанковыми средствами военные из ЮВО уничтожили две БМП, которые прибыли прикрыть отступление ДРГ.
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Снежный покров там сейчас отсутствует. Температура +4
Просто чтобы не спорить о времени года, слишком зеленом лесу и всё такое.
но тупые кастрюлеголовые на такое не способны. потому как мозгов как у той свиной головы на холодец. вроде и есть, но для другого.
"США и Украина обсуждали отъезд Зеленского в случае эскалации, сообщили СМИ"
https://ria.ru/20220221/zelenskiy-1774177087.htmlhttps://ria.ru/20220221/zelenskiy-1774177087.html
Как государство она никогда и не сосуществовала!
Одесситы и николаевцы призадумались...!
Вы,вообще,Кто?У КАКОЙ СТРАНЫ ТАКОЙ экперД за зря пропадает?
на Украине остались только рабы ?
Какая дешевая постановка.
Даже у меня ,в Питере, где снега по пояс в проталинах трава зеленая!
И это,вот загадка;
Зимой и летом одним цветом?
Сейчас как обычно - прилетит куча минусов и ни одного факта в ответ))
Ну а адекватным людям сценарий развития был ясен еще в 2014 (((
Куда же им ,хохлам, было деваться если их ДРГ ,,спалили,, вот и послали для эвакуации что под рукой было..
Дуракам наверное никто не объяснил что ЗАХОДИТЬ В ТЫЛ ЛНР СО СТОРОНЫ РОССИИ как они иногда делали в 2014-15 годах больше не катит..!
Дураки-что с них взять!
Ну на юге их ДРГ со стороны Мариуполя удачно зашла и склад боеприпасов для РСЗО ,,Град,, уничтожила Правда потом их окружили и уничтожили!
Ну,это война!
Спилберг интересуется, продаются-ли авторские права на данную постановку?
там,кстати,показания выжившего укра будут..Поет как соловей,
А то что украинские ДРГ заходили в ЛНР со стороны российской границы (в основнов под видом гражданских) то че мне тебе что то доказывать если ЭТО БЫЛО!Особенно в 14-15м.
Так же и ДРГ ополчней заходили в тыл ВСУ глубоко обходя их по тылам!!
Ничего особенного-четкий план ,хладнокровие и плюс раздолбайство с обеих сторон .Поверьте-на войне и не такое бывает!
ПС. Кстати, если удерживают - то почему Украина не делает обмен?
Альцгеймер?