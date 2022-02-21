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ФСБ опубликовала видео с подбитыми украинскими БМП

ФСБ опубликовала видео с подбитыми украинскими БМП (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 февраля 2022 20:29
Сообщество : Военное
Метки: ВСУ   бмп   видео   граница   диверсанты   политика   фсб   
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По информации пограничников, никто из диверсантов не выжил. Среди российских военнослужащих потерь нет.

Пограничные войска ФСБ опубликовали кадры с двумя уничтоженными боевыми машинами пехоты, которые зашли на территорию России, для эвакуации украинских диверсантов. Инцидент в районе села Мятинская в Ростовской области произошёл в 6 утра в понедельник. Российские пограничники обнаружили проникновение небольшой группы военнослужащих ВСУ (5 человек) на территорию России, запросили помощь Южного военного округа и вступили в боестолкновение.


В ходе перестрелки были уничтожены 5 диверсантов, а подоспевшие с противотанковыми средствами военные из ЮВО уничтожили две БМП, которые прибыли прикрыть отступление ДРГ.

На Украине, напомним, информацию о сорванном вторжении на территорию России называют фальшивой.

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Метки: ВСУ   бмп   видео   граница   диверсанты   политика   фсб   
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3k
LekS 2 часа назад
Ни одного опознавательного знака. Точно украинские?
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5k
Андрей 46 минут назад
Маловато их было, на следующий раз надеемся на больше.
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3k
Margo 46 минут назад
Судя по видео с БМП сгорели и чучела «убитых диверсантов»?! Что-то мало аргументов для признания ДНР и ЛНР, старый Володя стал, нервы не выдержали напряжения?!
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20k
иванов дмитрий 50 минут назад
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13k
Bill 55 минут назад
https://www.ventusky.com/?p=48.62;40.31;7&l=snow&m=gfshttps://www.ventusky.com/?p=48.62;40.31;7&l=snow&m=gfs
Снежный покров там сейчас отсутствует. Температура +4
Просто чтобы не спорить о времени года, слишком зеленом лесу и всё такое.
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821
MK_DMD Час назад
Славяне валят славян, и какие-то M.y.д.a.к.u это плюсуют...
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7k
Виталий Час назад
В данном случае это видео - вопрос веры. По сути организовать постановку нет никаких проблем. Техника на Украине почти та же что и в России, трупы - славяне, личное оружие скорее всего такое же, опознавательные знаки скорее всего были стерты заранее, да и вряд ли они с собой документы брали, все таки понимали что едут не в соседнюю деревню за молоком.
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1k
Старичок Час назад
через пару дней саложопые признают свои бмп, но сообщат, что пьяные дезертиры попутали направление. и через красный крест попросят капченые тушки взад.
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126
Dmitry Старичок 42 минуты назад
Ну да, прям как те российские десантники, которые в Украине заблудились во время учений.
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126
Dmitry Старичок 11 минут назад
Не дооценивать противника - идиотизм. Вам в головы льют, что в ВСУ одни тупаревичи, вы верите. А ничего, что у украинских военных то же наследие, что и у России? Ничего, что кадры для военразведки СССР готовились и в военном училище Харькова, в том числе. И это военное училище никуда не делось, вполне себе функционирует. Так что, потенциал военразведки у России и Украины плюс-минус равен.
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9k
Vacony Час назад
от каждой такой новости все больше вопросов возникает.. кто лез, куда... почему так горит, трава зеленеет, где трупы, паспорта...ваще не ясно ничего
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98
Евгений Харжевский Dihydrogen Monoxide Полчаса назад
+15 сегодня было
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8k
Мегапихель Час назад
Вот многие пишут "не верю", "не убедительно"... Сейчас кто надо прислушается к этому и всё же пи@да Воронежу придёт. Никогда еще этот город не был так близок к опасности.
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721
KASPER Час назад
ЧЕРЕЗ ПАРУ ЧАСОВ украина ,как территория,уменьшится ЕЩЕ НА ДВЕ ОБЛАСТИ!
Как государство она никогда и не сосуществовала!
Одесситы и николаевцы призадумались...!
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6k
Дмитрий Горчилин Час назад
Выглядит очень странно. В случае детонации БК и последующего пожара обязательно должны были загореться сосны рядом- этого не произошло, выглядит будто пару ведер солярки плеснули внутрь. Следы движения- нет одного следа, колея раскатана. Похоже, подтянули старую машину, после чего тягач ушел. Да и чем подбить БМП в лесу? Тут и реактивная граната на боевой взвод встать не успеет, танк или бронемашина за деревьями цель просто не увидят.
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11k
Oleg Час назад
Ну вот, завтра признают лугандонию и донбасию, а дальше договор о дружбе и военной помощи... Привет, пушистый зверёк... Собственно мечта вояк опять сбылась.
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348
Хог Oleg Полчаса назад
Как же вы ненавидите народ, который сам сделал свой выбор.
на Украине остались только рабы ?
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910
Hallo FreeSpace Час назад
Интересно в чем суть диверсии...
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126
Dmitry Hallo FreeSpace 40 минут назад
И это только один из вопросов. А их - масса.
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126
Dmitry Hallo FreeSpace 15 минут назад
В принципе, группы эти - разведывательно-диверсионные. То есть, кроме диверсий может быть и сбор разведданных. Я так немного в курсе, как это происходит. Вот только, какое время эта разведгруппа находилась на территории России. Ежели более трех дней, то у них должна была быть поддержка на территории России. А это уже агентурная сеть под носом ФСБ. Ну а ежели меньше - что можно было выяснить за 3 дня? Да и взяли их на отхтоде - то есть, задача выполнена. Ну, как-то так. Вопросов больше, чем ответов.
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1k
Сергей Ковалев Час назад
Травка зеленеет,солнышко блестит.
А это точно февраль? . Есть логическое обьяснение. Девочка уговорила 12 месяцев пока шли съемки "уничтожения" украинского БТРа.

Какая дешевая постановка.
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8k
Мегапихель Час назад
Серьезно? Вот хохлы на столько дебилы чтобы на БМП заруливать в чужое государство, которое значительно превосходит их в военной мощи, зная что любая провокация сейчас - и стране хана? Или всё таки "Рашатудей" считают нас дебилами? А по видео... хрен знает где, в соснах горят БМПшки, точно такие же как есть у нас. А судя по одному кадру 0:18, там дорога укатана так что там по ощущениям вся украинская военная техника уже проезжала туда-сюда.

Сейчас как обычно - прилетит куча минусов и ни одного факта в ответ))
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3k
GelmuT_nec Час назад
Транклюкация проведена успешно!
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7k
Siddis Час назад
Всего пять человек на двух БМП?
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126
Dmitry KASPER 36 минут назад
"Там есть раненный!Говорит что он КАДРОВЫЙ военный из ГУР ВСУ!" НУ да, а дальше и списки всех военнослужащих ГРУ ВСУ с его именем у ФСБ объявятся.
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126
Dmitry KASPER Полчаса назад
И да, состав разведывательно-диверсионных групп как правило 4 человека. Можно меньше, но не больше. Любой дополнительный - слабое звено.
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9k
MihailoSerbiya Час назад
Пошли дураки с лопатой на екскаватор ...
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1k
Олегъ Час назад
Опять горбатого лепят.
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70k
parallax 2 часа назад
Принадлежность техники доказать конечно сложно, а вот с трупами, если они действительно есть, можно раскрутить вполне жирное доказательство.
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