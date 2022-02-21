ФСБ опубликовала видео с подбитыми украинскими БМП

Пограничные войска ФСБ опубликовали кадры с двумя уничтоженными боевыми машинами пехоты, которые зашли на территорию России, для эвакуации украинских диверсантов. Инцидент в районе села Мятинская в Ростовской области произошёл в 6 утра в понедельник. Российские пограничники обнаружили проникновение небольшой группы военнослужащих ВСУ (5 человек) на территорию России, запросили помощь Южного военного округа и вступили в боестолкновение.

В ходе перестрелки были уничтожены 5 диверсантов, а подоспевшие с противотанковыми средствами военные из ЮВО уничтожили две БМП, которые прибыли прикрыть отступление ДРГ.