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В Грузии вандалы залили краской памятник Сталину

В Грузии вандалы залили краской памятник Сталину (3 фото + 1 видео)

Автор:
21 февраля 2022 14:46
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: СССР   вандалы   грузия   новости   памятник   сталин   
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На родине Иосифа Сталина ему недавно поставили памятник. Вождь советского народа родился в типичном провинциальном городке Гори, расположенном некогда в Тифлисской губернии. Сейчас это Грузия. Жители села Вариани Горийского района решили обустроить памятник и сквер вокруг него, несмотря на протесты грузинских активистов.

В стране с 2011 года действует так называемая "Хартия Свободы", инициатором которой был депутат Гия Тортладзе. Законопроект, принятый единогласно, запрещает использование любой советской, тоталитарной и фашистской символики государственными деятелями и учреждениями.

Но спустя больше, чем десять лет, "Хартия Свободы" так и не начала работать так, как было запланировано изначально. Люди не обращаются с жалобами в специальную комиссию при МВД Грузии. А в регионах до сих пор существуют названия улиц, которые еще остались с советских времён.

Тем не менее, инициатива сельчан из Вариани вызвала негативную реакцию и уже после установки памятника неизвестные в ночь на 19 февраля облили памятник красной краской в знак протеста.

Акт вандализма выложили в сеть, а местные каналы крутили кадры в прямом эфире.

К слову, памятник установили на частной территории на деньги жителей, не подавая запрос на установку местным властям. В случае, если муниципальные чиновники признают установку памятника незаконной, согласно закону "Хартии Свободы" памятник вождю народов могут демонтировать.

Источник:

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Метки: СССР   вандалы   грузия   новости   памятник   сталин   
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Лёха Час назад
Варвары. Анекдот по теме:
Джунгли. Жаркий тропический день, все замерло. Вдруг из леса
раздается дикий хруст и непонятные звуки, постепенно приближающиеся
и переростающие в поток матов. На поляну выходит грязный и небритый
Маугли, от которго за версту несет перегаром, осматривается и видит
Багиру, спокойно дремлющую на камне. Маугли, немного покачиваясь,
тихо подбирается к ней на цыпочках, размахивается и изо всей силы
лупит ее ногой в живот. Багира слетает с камня и, получив еще
несколько жестких ударов в голову, теряет сознание.
Маугли глупо улыбается и, шатаясь, идет дальше. Через некоторое
время он замечает удава Каа, который дремлет на дереве. Проделав
с ним примерно ту же процедуру, он обматывает Каа вокруг пальмы,
завязывает его крепким морским узлом, которому его научил старый
медведь Балу, и продолжает свой путь. Невдалеке он замечает Балу,
пьющего воду из ручья. Маугли подбегает к нему, хватает его за уши
и с криком "МЫ С ТОБОЙ ОДНОЙ КРОВИ" трахает его в извращенной форме.
За всем этим с высокого баобаба наблюдают две старые обезьяны.
Одна поворачивается к другой и ехидно говорит:
- Человеческий детенышь, человеческий детенышь...
Я же говорила - ВАРВАР!!!
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6k
Дмитрий Горчилин 10 секунд назад
Ни народ а сплошной понт. Вот у вас к Сталину неоднозначное отношение- а мы ему памятник поставим! Чтоб вы знали! А мы теперь этот памятник краской обольем, чтоб знали!
Уж не знают как понтов на ровном месте наколотить.
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−90
Юрий Полчаса назад
Вот здесь в этом моменте с грузинами согласятся много людей.
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6k
Борис Карабанов 2 часа назад
Вах! Тридцать лет приобщались к демократическим ценностям, к толерантности, к свободе мнений и вот, на тебе. Или таки "свобода" может быть только у одного мнения? Странно как-то.
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3k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Сталин терран! Устроил геноцид русского народа,и 37-й год! Пусть грузия контрибуцию выплачивает!
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5k
au3 2 часа назад
А как теперь литувисосы - будут любить Сталина месте с грузинскими друзьями, или грузы им больше не друзья?
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9k
Rus77 2 часа назад
Долбойбам нечем больше заняться!
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