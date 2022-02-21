В Грузии вандалы залили краской памятник Сталину

Тем не менее, инициатива сельчан из Вариани вызвала негативную реакцию и уже после установки памятника неизвестные в ночь на 19 февраля облили памятник красной краской в знак протеста.

Акт вандализма выложили в сеть, а местные каналы крутили кадры в прямом эфире.