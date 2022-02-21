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Жена военного с Сахалина показала продуктовый паёк и разозлила россиян

Жена военного с Сахалина показала продуктовый паёк и разозлила россиян (6 фото)

Автор:
21 февраля 2022 09:30
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Зависть   видео   военные   комментарии   продуктовый паёк   реакция соцсетей   сахалин   хейтеры   
2922
6

Почему-то пользователи не учли, что эта гора продуктов - на три месяца.

Художница Кристина уехала вслед за мужем-военным на Сахалин. Девушка выложила в соцсети видео с обзором продуктов, выданных супругу.


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Трехмесячный паёк с горой овощей, мясом, крупами и прочим съестным некоторые пользователи Сети сочли чрезмерным. Ролик Кристины посмотрело свыше десяти миллионов человек, среди которых нашлось немало хейтеров.


Критики посчитали, что такое продуктовое довольствие - явная несправедливость по отношению к другим россиянам, которые сводят концы с концами.



Впрочем, в соцсетях нашлись и здравомыслящие люди, которые знают, что такое военная служба.


Для негодующих Кристина записала второе видео, в котором сообщила, что они тоже платят налоги. А написавшим, что их дети сидят голодные, посоветовала идти работать вместо того, чтобы строчить комментарии в соцсетях.



Ну и в чем она не права?

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Метки: Зависть   видео   военные   комментарии   продуктовый паёк   реакция соцсетей   сахалин   хейтеры   
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3k
сеньор Леонсио 53 минуты назад
Слишком много хейтеров развелось.
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3k
Юра Гагарин Секунду назад
Айда все в армию служить!
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192
Мимо Пробегала Минуту назад
У некоторых глазенки завидущие и ручонки загребущие. Подозреваю, что мадам так обрадовалась пайку, потому что не постоянно его дают.
Моему ребенку в школе давали паек, когда пандемия началась. Потому что деньги на питание выделяются, а дети сидят по домам, вот и превратили их в сух.паек. И что-то быстро эти продукты закончились.
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21k
Юрий 5 минут назад
"Почему-то пользователи не учли, что эта гора продуктов - на три месяца." - странно это.
Или эти "хейтеры" ни разу не читатели?

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43k
dima423 5 минут назад
Ну и чем тут можно "разозлить"? Дают пайки военным ну и хорошо... а зависть одно из худших качеств людей...
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21
Ванечка Олигофренов 6 минут назад
"Народ, который не желает кормить свою армию, будет кормить чужую" © - это данность. Мир так устроен. Нравится это кому либо, нет ли. А уж чью армию кормить, пусть каждый для себя решает сам.
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24
Игорь 6 минут назад
Вот тоже не понимаю.
1. Зачем выложила.
2. И в чем проблема голодных. Поднял жопу с кресла и поехал в военкомат. И получай паек одежду жилье. Еще пожарным можно или мчс. Но нет там же может жопу оторвать или плитой придавить. Я лучше буду сидеть на шее родителей и орать как не справедливо ушли мои налоги.
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5k
aleksei 7 минут назад
На три месяца этого не хватит
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2k
Фрэнд 7 минут назад
Насколько надо быть тупой П, чтобы такую хню выкладывать на всеобщее обозрение...рука/лицо...
Ждём вторую часть, о том у кого йух из офицеров сослуживцев толще, чем у мужа.
Дура боль...
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28k
EvilHomer 10 минут назад
Я думал там омары мидии и черная икра, а тут паёк как паёк, что не так то?
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1k
no_fate 21 минуту назад
В армейке сейчас все совсем не так плохо, как было еще 10 лет назад.
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2k
Sergius SPb 21 минуту назад
Я чего-то не понимаю,какой смысл сегодня в таком пайке?
Женщина вместе с мужем отправляется в далекое путешествие и поэтому получи на руки 5 коробок яиц,3 кг. масла, 5 кг лука...... пакуй и вези на санках, не умрете в походе?
Мля,она же остается на берегу где вся эта байда есть. Иди и покупай.
Дайте ей денег эквивалентно стоимости или же талонами.
Может их семья не ест масло? На хуа оно ей в виде 3 кг?
Может молоко этого производителя не в масть? Но,на 10 пачек. Где все это хранить?
Погреба в квартире нет. Дурь какая-то.
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154
Бармалей Sergius SPb 2 минуты назад
Смысл есть.
1. Необходимо, чтобы везде где находится военнослужащий и его семья, он был накормлен. Допускается заменять все это денежной компенсацией.
В городах, где продукты на каждом углу - это практикуется. На дальних рубежах магазинов нет.
2. Нужно содержать прод. службу, которая должна быть готова на особый период обеспечить жратвой всех военнослужащих.
3. Поддержка отечественного производителя. Возможно даже закупка у поставщиков и неликвида, и по завышенным гарантированным ценам, с целью сохранения с/х производств.
Как пример, какой-нибудь производитель кабачковой икры в мирное время - не выплывет, когда есть завоз свежих иностранных кабачков. А случись что - его консервированные кабачки будут за радость. Или всякие производители сушеных противных галет не выживут если есть рядом хлебопечка, а если нет?

Ну есть и еще много чего!
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4k
Валерий Викторович 21 минуту назад
В чем она не права, спрашивает автор из сообщества треников, с вытянутыми коленями, и полукед. В вываливании сей информации в соцсети. Муж не объяснил идиотке-ху..дожнице, что относится к сведениям, составляющим тайну? Сведения о денежном и прочих видах довольствия. Щас ей это объяснит представитель Особого отдела, хотя в эту тупую головенку не дойдет. Зато дойдет до ее мужа. Через ограничения того же отдела. Жена военнослужащего обязана с самого начала четко понимать: ее муж - государев человек, он не принадлежит ни себе, ни ей. Его служба, здоровье и жизнь принадлежат Родине, и твоя, баба,задача обеспечить, чтобы он о тыле не задумывлся. Именно поэтому и существуют льготы, выплаты, ранняя пенсия. Я прослужил 25 календарей, знаю, о чем пишу.
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154
Бармалей Валерий Викторович 12 минут назад
Идиот! Все открыто и не скрывается
https://docs.cntd.ru/document/902081096https://docs.cntd.ru/document/902081096
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10k
Алексей 21 минуту назад
Не устану повторять - Счастье любит ТИШИНУ. К чему это все хвастовство?? Смысл? Понты одним словом.
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5k
ZiDAN10 22 минуты назад
За бабу-дуру, люлей получит, как обычно, мужик!
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2k
Алксандр Шевченко 22 минуты назад
Ну вот, а говорят военные плохо живут. Паёк, зарплата, жильё, бесплатный проезд, льготы в дет сад и школы, сертификаты на переезд по выходу на пенсию, пенсия в 40-45 лет с сохранением 85 % от денежного довольствия. А я помню срочником 32 рубля в месяц (1,5 кг пряников, на зубную пасту и щётку даже не хватало, да и не видел я их собирали на общие нужны), дембильские 700 с копейками из них 4 литра поставил ротному и старшине, чтоб уехать в пятницу, а не в понедельник в 6 утра. Хочется забыть, а не забывается, какими шакалами бывают люди, чтобы урвать последнее с кого в принципе брать нечего и да солдат для них - пыль под сапогами.
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587
Eric Cartman 24 минуты назад
Недовольные могут смело идти в военкомат и заключать контракты на ВС. Потом тоже паек будут получать.
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1k
Fiverknot Полчаса назад
Чего хейтить, на 3 месяца на семью (наверняка у них и ребенок есть) это не настолько много. И чего-то никто не учитывает, что муж служит с 7 утра до 9-10 вечера по 6 дней в неделю.
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42
Green Way Fiverknot 22 минуты назад
Да там и качество самих продуктов, не всегда нормальное, в плане качества и вкуса. Во всяком случае 2 года назад так было.
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11k
Kostick Полчаса назад
гм, а вот то, что половину рыбы из того пайка отдала эта дармоедка котам (да, именно дармоедка, сидит дома, корчит из себя на сахалине дизигнера, на содержании у народа) - подрезать бы надо её муженьку тот паёк, аккурат в два раза. это какой надо быть свиньёй? ей значит государство, за народные деньги еду, а она показушно это кошакам раздаёт? https://www.tiktok.com/@kris_artblog/video/7066022870228520193?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id7051505415393330690https://www.tiktok.com/@kris_artblog/video/7066022870228520193?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id7051505415393330690
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154
Бармалей Kostick Полминуты назад
Она не дармоедка, она подвижница. Хочешь быть женой генерала - выходи за летёху и вперед - военные городки по всей стране! Где женщинам вообще работать негде!
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6k
Борис Карабанов Полчаса назад
Она бы ещё обнародовала размер денежного довольствия и перечислила все те льготы, которыми пользуются военные.
Баба от безделья в дурь ударилась. Ну, думаю, муж ей такой "хейт" устроил, что мало не показалось.
Да, мы все прекрасно понимаем, что работа военного МОЖЕТ быть сопряжена с риском, со смертельной опасностью, с лишениями. К счастью, пока, в большинстве своём, этого не случается.
Блин, налоги она платит. Она даже не представляет, что такое НАЛОГИ, считая, что 13% подоходного - это наложище. Она не знает откуда берутся изначально деньги на пенсионное и социальное обеспечение, которое даёт военным государство, перекладывая бюджетные деньги с одной статьи на другую.
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22k
Russo Turisto Полчаса назад
Раньше мы хотели чтоб все жили хорошо, а теперь завидуем и хотим чтоб все жили плохо? Ненормально это как-то. Я не говорю о случаях воровства и хищения и бездельниках в госорганах, но получать за нелегкий труд хорошую зарплату и довольство - я обеими руками ЗА!
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