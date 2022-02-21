Жена военного с Сахалина показала продуктовый паёк и разозлила россиян

Почему-то пользователи не учли, что эта гора продуктов - на три месяца.
Художница Кристина уехала вслед за мужем-военным на Сахалин. Девушка выложила в соцсети видео с обзором продуктов, выданных супругу.
Трехмесячный паёк с горой овощей, мясом, крупами и прочим съестным некоторые пользователи Сети сочли чрезмерным. Ролик Кристины посмотрело свыше десяти миллионов человек, среди которых нашлось немало хейтеров.
Критики посчитали, что такое продуктовое довольствие - явная несправедливость по отношению к другим россиянам, которые сводят концы с концами.
Впрочем, в соцсетях нашлись и здравомыслящие люди, которые знают, что такое военная служба.
Ну да, военнослужащим положен продовольственный паёк. В 90-е, помнится, когда отец служил, и зарплату им не платили по пол-года и больше, этот паёк выручал всю семью. Хотите также, идите в армию. Вскакивать по тревоге в 4 утра или ехать куда пошлют.. на Камчатку или Донбасс..— Александров А . А . (@RkpdcL) February 20, 2022
Для негодующих Кристина записала второе видео, в котором сообщила, что они тоже платят налоги. А написавшим, что их дети сидят голодные, посоветовала идти работать вместо того, чтобы строчить комментарии в соцсетях.
Ну и в чем она не права?
Источник:
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Моему ребенку в школе давали паек, когда пандемия началась. Потому что деньги на питание выделяются, а дети сидят по домам, вот и превратили их в сух.паек. И что-то быстро эти продукты закончились.
Или эти "хейтеры" ни разу не читатели?
1. Зачем выложила.
2. И в чем проблема голодных. Поднял жопу с кресла и поехал в военкомат. И получай паек одежду жилье. Еще пожарным можно или мчс. Но нет там же может жопу оторвать или плитой придавить. Я лучше буду сидеть на шее родителей и орать как не справедливо ушли мои налоги.
Ждём вторую часть, о том у кого йух из офицеров сослуживцев толще, чем у мужа.
Дура боль...
Женщина вместе с мужем отправляется в далекое путешествие и поэтому получи на руки 5 коробок яиц,3 кг. масла, 5 кг лука...... пакуй и вези на санках, не умрете в походе?
Мля,она же остается на берегу где вся эта байда есть. Иди и покупай.
Дайте ей денег эквивалентно стоимости или же талонами.
Может их семья не ест масло? На хуа оно ей в виде 3 кг?
Может молоко этого производителя не в масть? Но,на 10 пачек. Где все это хранить?
Погреба в квартире нет. Дурь какая-то.
1. Необходимо, чтобы везде где находится военнослужащий и его семья, он был накормлен. Допускается заменять все это денежной компенсацией.
В городах, где продукты на каждом углу - это практикуется. На дальних рубежах магазинов нет.
2. Нужно содержать прод. службу, которая должна быть готова на особый период обеспечить жратвой всех военнослужащих.
3. Поддержка отечественного производителя. Возможно даже закупка у поставщиков и неликвида, и по завышенным гарантированным ценам, с целью сохранения с/х производств.
Как пример, какой-нибудь производитель кабачковой икры в мирное время - не выплывет, когда есть завоз свежих иностранных кабачков. А случись что - его консервированные кабачки будут за радость. Или всякие производители сушеных противных галет не выживут если есть рядом хлебопечка, а если нет?
Ну есть и еще много чего!
https://docs.cntd.ru/document/902081096https://docs.cntd.ru/document/902081096
Баба от безделья в дурь ударилась. Ну, думаю, муж ей такой "хейт" устроил, что мало не показалось.
Да, мы все прекрасно понимаем, что работа военного МОЖЕТ быть сопряжена с риском, со смертельной опасностью, с лишениями. К счастью, пока, в большинстве своём, этого не случается.
Блин, налоги она платит. Она даже не представляет, что такое НАЛОГИ, считая, что 13% подоходного - это наложище. Она не знает откуда берутся изначально деньги на пенсионное и социальное обеспечение, которое даёт военным государство, перекладывая бюджетные деньги с одной статьи на другую.