Жена военного с Сахалина показала продуктовый паёк и разозлила россиян

Ну да, военнослужащим положен продовольственный паёк. В 90-е, помнится, когда отец служил, и зарплату им не платили по пол-года и больше, этот паёк выручал всю семью. Хотите также, идите в армию. Вскакивать по тревоге в 4 утра или ехать куда пошлют.. на Камчатку или Донбасс..