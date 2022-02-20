Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
1. Что за штука на стене?
Ответ: Настенный штопор!
2. Что это на доме?
Ответ: Это для зеленого фасада - чтобы разрастались вьющиеся растения и обплетали здание
3. Что за бокал в бокале?
Ответ: Это специальный стакан для креветок, в больший стакан кладется лед, чтобы они оставались холодными.
4. Что за резиновая штука, легко сгибается?
Ответ: Это держатель для лыж, чтобы их легче было нести
5. "Нашел это на чердаке. Деревянная, похоже, самодельная, около 20см, но я не знаю, что это"
Ответ: Это двойная ложка якуба - символ гостеприимства в традиционном африканском искусстве. Она представляет две разные вселенные.
6. "Пластиковая основа и металлический полушар на проволоке...что это?"
Ответ: Держатель для салфеток
7. Две ручки и много зубцов...что это?
Ответ: Лункокопатель для дачи, чтобы сразу сделать несколько лунок
8. Что за устройство?
Ответ: Яблокочистка
9. Что за странная скамейка в Нидерландах?
Ответ: Предполагалось, что там будет расти дерево
10. Душевая или солярий в комнате?
Ответ: Микросауна!
11. "Приехал в гости на Аляску и увидел эту штуку над окном, что это?"
Ответ: Это китовый ус
12. "Подарили такую штуку..."
Ответ: Это немецкий акупунктурный массажер от боли в мышцах
13. Что за странная доска?
Ответ: Это поднос для еврейских бубликов (бейглов)
14. "Увидел странное приспособление на набережной Мальты"
Ответ: Это чтобы пересадить человека из инвалидной коляски в лодку
Источник:
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Господа гусары, молчать!
"просто в холодном виде их вкус раскрывается максимально ярко, и лёд призван усилить этот эффект. Имейте ввиду, что на льду подают только качественные свежие креветки. Холод придаёт креветкам свежести, а если креветки приготовлены с острыми приправами и соусами то лёд помогает сгладить острый эффект, помогая нежному вкусу морепродукта не уйти на второй план."
Шаблон для посадки редиса.
Срать туда будут а не дерево сажать