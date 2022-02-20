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Что за штука: самые странные находки

Что за штука: самые странные находки (15 фото)

Автор:
20 февраля 2022 20:29
Метки: вопросы   находки   ответы   
1710
15

Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.

1. Что за штука на стене?

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Ответ: Настенный штопор!


2. Что это на доме?

Ответ: Это для зеленого фасада - чтобы разрастались вьющиеся растения и обплетали здание


3. Что за бокал в бокале?

Ответ: Это специальный стакан для креветок, в больший стакан кладется лед, чтобы они оставались холодными.


4. Что за резиновая штука, легко сгибается?

Ответ: Это держатель для лыж, чтобы их легче было нести


5. "Нашел это на чердаке. Деревянная, похоже, самодельная, около 20см, но я не знаю, что это"

Ответ: Это двойная ложка якуба - символ гостеприимства в традиционном африканском искусстве. Она представляет две разные вселенные.


6. "Пластиковая основа и металлический полушар на проволоке...что это?"

Ответ: Держатель для салфеток


7. Две ручки и много зубцов...что это?

Ответ: Лункокопатель для дачи, чтобы сразу сделать несколько лунок


8. Что за устройство?

Ответ: Яблокочистка


9. Что за странная скамейка в Нидерландах?

Ответ: Предполагалось, что там будет расти дерево


10. Душевая или солярий в комнате?

Ответ: Микросауна!


11. "Приехал в гости на Аляску и увидел эту штуку над окном, что это?"

Ответ: Это китовый ус


12. "Подарили такую штуку..."

Ответ: Это немецкий акупунктурный массажер от боли в мышцах


13. Что за странная доска?

Ответ: Это поднос для еврейских бубликов (бейглов)


14. "Увидел странное приспособление на набережной Мальты"

Ответ: Это чтобы пересадить человека из инвалидной коляски в лодку 

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KiploksAKS 3 часа назад
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6k
Bartello Час назад
Вообще то это чтобы в бане яйца о горячий полок не обжигать ))))
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Алексей Попов 2 часа назад
8 - олпимиада для олдоблебов :_++++))))))
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9k
Izrin Maria 2 часа назад
Держатель для кошки?
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1k
Стебан Пошляк 3 часа назад
4. Что за резиновая штука, легко сгибается?
Господа гусары, молчать!
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307
fda 3 часа назад
Фото 3, бокал в бокале. Зачем держать креветки холодными? не проще охладить напиток? А креветки съесть горячими?
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2k
Сладких снов 3 часа назад
Какие-то стремные ложечки у африканских гурманов
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20k
Davy Jones 3 часа назад


Шаблон для посадки редиса.
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20k
Davy Jones 3 часа назад


Срать туда будут а не дерево сажать
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