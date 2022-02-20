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Смешные комментарии из&nbsp;социальных сетей-47

Смешные комментарии из социальных сетей-47 (32 фото)

Автор:
20 февраля 2022 17:25
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы   
1449
32
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Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы   
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28  комментариев
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6k
Виталий Касандров Час назад
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Есть вариант еще хуже . ,Масло подсолнечное а свечи от геморроя .
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3k
Дмитрий ! 2 секунды назад
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А потом вздернешься от недостатка солнышка.
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193
Мимо Пробегала 5 минут назад
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Каждый раз со смехом говорю, что моя карта "противоугонная". Завидуют.
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20k
kamanch 12 минут назад
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Электро-магнитная физиотерапия.
1 раз в день с 16 по 22 февраля
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1k
Сергей 12 минут назад
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- Вы моего деда не знали случайно?
- Нет, а что?
- Да вы с ним одинаковые анекдоты рассказываете.
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3k
PtDragon 18 минут назад
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После чепго программа удаляется навсегда, и больше от этого разработчика ничего не ставится.
Ибо читать кучу левой фигни всё равно никто не будет.
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1k
Лимонадный Джо Полчаса назад
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Обычно спрашивают,а почему только руку? Давай всю забирай!
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4k
Alex75r 44 минуты назад
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Сердца у вас нет. Руку вы не предлагаете. Давайте хоть что ли на шею залезу.
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7k
Фельдъегерь 46 минут назад
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я на Чукотке, у меня были грибы
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4k
Феликс Дзержинский Час назад
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Когда ты оделась и вышла из примерочной, примеренное тобой бельё ещё не ТВОЁ))) В смысле- прекрасный мужчина не лох, он не стал его оплачивать.
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4k
TPECKOED Час назад
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В Ирландии уже так
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847
!ГЕНнадий Час назад
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Плачу налом, причём монетами.... Даже благодарят кассирши.
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847
!ГЕНнадий Час назад
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За уставшую руку - платят мозгом...
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3k
* You All Час назад
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скорее твой коллектив на работе,который ждёт чтобы ты женился и они пришли на твою свадьбу чтобы нажраться на халяву
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847
!ГЕНнадий Час назад
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Кот познаётся в бидэ...
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21k
Юрий Час назад
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А сколько квартир в подъезде? Как бомж вычислил, что мужик ходит именно к твоей жене?
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847
!ГЕНнадий Час назад
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Знаешь КОГДА, остальное - сюрприиз...
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60
Blane Mono Час назад
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Это не водительское удостоверение
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49k
zloykoyot Час назад
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Если мужчина зашёл в примерочную в Интимиссими, то его сиськи и голая жопа не впечатлят.
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847
!ГЕНнадий Час назад
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Ну, и дантисту можно написать тоже...
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3k
* You All 2 часа назад
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может тоже поехать...найду себе нормальную,а не дырку которую половина армении или чечни [мат]
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