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Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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5.
Православный священник за 20 баксов окропляет святой водой новый автомобиль «Лада», только что проданный в салоне одного из московских дилеров.
12.
Солдаты проверяют мускулы Юлии Стефанович после того, как она выиграла Кубок России по бодибилдингу в Москве, 1995 год.
14.
Владимир Жириновский беседует со старой бабушкой, агитируя на улицах перед предстоящими парламентскими выборами, 1993 год.
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Метки: Россия история люди страна фотографии
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