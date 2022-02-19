Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х.

Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!

Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!

Желаю всем хорошего настроения!

1. 0 Ялта 1995 год.

2. 0 Обычные будни на "Горбушке". Москва,1995 год.

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5. 0 Православный священник за 20 баксов окропляет святой водой новый автомобиль «Лада», только что проданный в салоне одного из московских дилеров.

6. 0 Подросток стоит на обочине шоссе, ведущего в Москву и пытается продать свиную голову. 1994 год.

7. 0 Ельцин в Макдональдсе, Москва 1993 год.

8. 0 Уличный торговец продает мясо, выставленное на капоте автомобиля в Москве.

9. 0 Продавец в задней части грузовика рядом с дровяной печью продает мешки с сахаром в Москве.

10. 0 Иосиф Кобзон на похоронах известного криминального авторитета Отари Квантришвили.

11. 0 Владимир Жириновский, 1994 год.

12. 0 Солдаты проверяют мускулы Юлии Стефанович после того, как она выиграла Кубок России по бодибилдингу в Москве, 1995 год.

13. 0 Американская реклама на улицах Москвы, 1993 год.

14. 0 Владимир Жириновский беседует со старой бабушкой, агитируя на улицах перед предстоящими парламентскими выборами, 1993 год.

15. 0 Юрий Кyклачев и поклонники.

16. 0 Билл Клинтон в московском хлебном магазине, 1994 год.

17. 0 Белые ночи на территории ракетного полигона в Архангельской области.

18. 0 Люди поддерживают Сергея Мавроди. 1994 год

19. 0 «Трудовая Россия» протестуют против Ельцина и повышения цен

20. 0 Ялта 1995 год.

21. 0 Продавцы продают советскую военную форму. Москвеа, 1992 год.

22. 0 На рынке, 1992 год.

23. 0 Одинокий продавец, 1992 год.