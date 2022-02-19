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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х (24 фото)

Автор:
19 февраля 2022 21:51
Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
1070
24
Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
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34
Whiskey Cola Час назад
Время когда мы были по настоящему свободны!
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357
Andrey 8 минут назад
В Ялте определённо происходило что то интересное!
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4k
Suvar_ 12 минут назад
было клево, страшно но страшно клево! помню в 90е едешь по эскалатору и хором друг друга поздравляю с новым годом, в этом году просто хмурота и тишина.... не клево же((
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644
Graboid Полчаса назад
перед тем как приватизировать россию .. народ "опустили" ..чтоб ничего не понял и не сопротивлялся .. наступила Свобода .. воровать и грабить - одним .. и .. быть рабами - остальным ..
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19k
SolomonA Час назад
Интересно, а эти две фотографии связаны?
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39k
Франц Лефорт Час назад
БЛТ, и до тебя боты добрались...
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−103
Державный Властитель Час назад
Хохлоботы активизировались.
Но наша Ирина Салтыкова лучшая.
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5k
Дмитрий Час назад
история позора моей родины
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1k
GoInDown Час назад
Ссылка www.youtube.com
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−3
Тимофей Час назад
Да, фотографии очень трогательные... Жириновский такой молодой, Билл Клинтон в пекарне, времена Ельцина. Как давно это было...
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20k
kamanch 2 часа назад
раз Салтыкова есть, то Ок )))
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