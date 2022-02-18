Чип и Дейл снова спешат на помощь: что мы увидели в трейлере продолжения и как отреагировали фанаты

В картине вернутся главные герои мультсериала 1989 года: бурундуки-детективы, мышка-изобретательница Гаечка, муха-ворчун Вжик и любитель сыра мышь Рокфор. Сериал просуществовал 3 сезона, всего в своё время вышло 65 серий.



В полном метре 2022 года создатели совместили 2D и 3D анимацию (в фильме превратиться в трёхмерного можно с помощью специальной процедуры, что-то вроде пластики для мультиков) со съемками реальных актеров. В результате получился винегрет в стиле культового фильма «Кто подставил кролика Роджера» и «Первому игроку приготовиться» (в данном случае «Первому бурундуку приготовиться»).