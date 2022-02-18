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Чип и Дейл снова спешат на помощь: что мы увидели в трейлере продолжения и как отреагировали фанаты

Чип и Дейл снова спешат на помощь: что мы увидели в трейлере продолжения и как отреагировали фанаты (16 фото + 2 видео)

Автор:
18 февраля 2022 19:58
Сообщество : Кино
Метки: 2022   кино   сериалы   спасатели   чипидейл   
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Культовый мультфильм получит продолжение.

15 февраля компания Walt Disney Studios представила трейлер полнометражного фильма о знакомой нам с детства команде спасателей-грызунов. “Чип и Дейл спешат на помощь” выйдут в мае на стриминговом сервисе Disney+.


В картине вернутся главные герои мультсериала 1989 года: бурундуки-детективы, мышка-изобретательница Гаечка, муха-ворчун Вжик и любитель сыра мышь Рокфор. Сериал просуществовал 3 сезона, всего в своё время вышло 65 серий.

В полном метре 2022 года создатели совместили 2D и 3D анимацию (в фильме превратиться в трёхмерного можно с помощью специальной процедуры, что-то вроде пластики для мультиков) со съемками реальных актеров. В результате получился винегрет в стиле культового фильма «Кто подставил кролика Роджера» и «Первому игроку приготовиться» (в данном случае «Первому бурундуку приготовиться»).

По сюжету выясняется, что на деле Чип и Дейл никогда не были спасателями, а просто играли роли в популярном мультфильме. Полный метр рассказывает о судьбах мультактёров спустя 30 лет после закрытия сериала. Бывшие герои Голливуда оказались забыты, миром правят новые тренды, бренды, а рисованную от руки анимацию заменила компьютерная графика.

Согласно официальному синопсису, старые герои снова должны объединиться ради спасения одного из пропавших друзей, а параллельно картина расскажет о суровой жизни забытых мультипликационных персонажей в современном мире, в котором любовь Рокфора к сыру граничит с наркозависимостью.

Учитывая, что в трейлере можно увидеть всех персонажей, кроме мышки Гаечки, предположим, что пропала именно она. То есть она есть в трейлере, но исключительно в сценах из 1990-х.

Тут можно немного порассуждать, кто же это мог сделать и вспомнить разных злодеев из мультипликационного сериала, но не стоит забывать и про адептов Гайкославия.

В России существует Культ Лучезарной Гаечки, который поклоняется герою сериала как божеству. Участники этого культа проводят регулярные мессы и шествия. На Западе взрослых поклонников Гаечки тоже хватает. В Сети можно найти массу созданного ими контента 18+ с Гаечкой в главной роли. Мышка очаровала детей с первого появления на телеэкране, а ее технарский настрой и стройная фигура со временем лишь усилил чувства.

Будет забавно, если Disney учтет этот момент и в мультике её похитят культисты. Думаем, в таком случае многие российские фанаты Чипа и Дейла простят компании все, даже новую трилогию «Звёздных войн». Кстати, в оригинале мышку вновь будет озвучивать Тресс МакНилл. В мультсериале Чип тоже говорил её голосом.

В трейлере можно увидеть множество отсылок к различным франшизам. Например, к мюзиклу «Кошки» 2019 года с их страшными CGI-героями (в трейлере мюзикловые кошки дерутся у помойки). Также в ролике кролик Роджер, исполняющий зажигательный танец, Скрудж Макдак, плавающий в изрядно обмельчавшем бассейне с мелочью, персонажи мультфильма My Little Pony (дружба - это магия), и, судя по всему, основательно набравший в весе Аладдин.

Также в фильме появляется персонаж MC Skat Kat, который совместно с американской певицей Паулой Абдул возглавлял с клипом Opposites Attract все мировые чарты. Паула Абдул сыграла саму себя, на компьютере ей скинули 30 лет.

В трейлере есть отсылки к картинам Стивена Спилберга. Например, обыгрывается тот факт, что костюм Чипа был вдохновлён костюмом Индианы Джонса. Кстати, Дейл получил Дейл одевается, как детектив Магнум.

Или вот чудище собранной из Ральфа, кота из "Аристократов", Малыша Джона из "Робин Гуда" (вторая рука, возможно от Зорда из "Истории игрушек") явно повторяет за Тирексом из "Парка Юрского периода".

Прошлись в "Спасателях" и по зловещим компьютерным персонажам в кино конца 2000-х. Это явно камень в огород Роберта Земекиса, снявшего по технологии захвата движения "Беофульфа", "Полярный экспресс", "Рождественскую историю".

Как и ожидалось, реакция на трейлер интернет-пользователей оказалась неоднозначной, но в основном положительной.

Некоторые зрители остались недовольны новыми голосами бурундуков. Слишком сильно они контрастируют с оригинальным пищаньем Чипа и Дейла. Возможно, создатели фильма сознательно подобрали главным героям максимально отличные от оригинала голоса. Ведь у актёров озвучки мультсериала тоже обычные голоса. В студии они произносили реплики насколько возможно медленно, а потом их ускоряли и получался фирменный писк. В картине 2022 года Чип и Дейл в первую очередь актёры, поэтому говорят нормальными актёрскими голосами.

Также почему-то некоторые люди отмечают в комментариях, что весь полный метр - это одна большая рекламная кампания к выходу "Кролик Роджер 2".

В любом случае если судить по отзывам в соцсетях, можно сделать вывод, что зрителей необычный подход к классике понравился. Возможно, в Disney решат переосмыслить другие свои хиты, с которых давно пора стряхнуть пыль, и создадут новую киновселенную.

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Метки: 2022   кино   сериалы   спасатели   чипидейл   
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5k
tamin Час назад
Дрочить на гаечку????этот мир болен...там же про детство. Фу
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0
Виталя 14 минут назад
Надеюсь все еще помнят мультик! Так что надеюсь всем он понравится
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−1
Лёша Фетисов 16 минут назад
Надеюсь кино не разочарует, т.к. мультик в детстве очень нравился
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−1
Ottelisande 21 минуту назад
Надеюсь кино не разочарует, т.к. мультик в детстве очень нравился
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951
Hallo FreeSpace 24 минуты назад
О, шикардос
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−1
Fganandrake 24 минуты назад
С удовольствием посмотрю, как выйдет
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−1
Евгений Полчаса назад
Фильм детства, уж лучше тогда смотреть старые фильмы, чем такое
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−1
Димасик Полчаса назад
Ну и Страх!все превращают в конвейер.Не клепайте всякую хрень.
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959
Иван Полчаса назад
"В России существует Культ Лучезарной Гаечки, который поклоняется герою сериала как божеству"
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−2
Осипова Олеся 38 минут назад
прекрасный мультик на все времена, теперь захотелось пересмотреть )))
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−2
adr1ck 40 минут назад
Мультик детства)
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−2
Екатерина Фомина 46 минут назад
Отличный мультик, хорошая анимация обязательно посмотрю!
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−2
Настасия 53 минуты назад
все таки странно видеть их в таком формате
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−2
Егор 53 минуты назад
Спасибо создателям за возможность вспомнить детство
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−2
Зеленова Виктория 55 минут назад
Вспоминаю те прекрасные дни, когда мама включала мне их на телевизоре, я собиралась и шла в школу. Прекрасные были времена, как хочется их вернуть…
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−3
polina Час назад
Это мультик моего детства. Но могу сказать, что это уже совсем не то, что было раньше(
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−4
Nekko Red Час назад
Славный мультик
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−3
Полина Красавина Час назад
Отличный мультик для всей семьи бьет в настольгию)
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2k
Сладких снов Час назад
Сам не пойму как, но точно помню, что смотрел (и даже ждал очередных серий) этот мульт. Помутнение в зрелом возрасте явное. Во дурак был!
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6k
Bartello Час назад
Осторожно, Спойлеры!
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1k
Лютый Дед 2 часа назад
Хрень полная, при нынешнем уровне копьютерной анимации монли бы персонажей оставить прежних а локации сделать современными.
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