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Японская хитрость, как быстро уснуть на трезвую голову в любом помещение за несколько минут

Японская хитрость, как быстро уснуть на трезвую голову в любом помещение за несколько минут (2 фото)

Автор:
18 февраля 2022 19:14
Метки: полезные советы   сон   способ быстро заснуть   
2299
2
Знакомая проблема? Ложитесь спать и начинается - сколько овец пробежало, сколько кроликов перепрыгнуло через забор и т.д Начинаете что-то считать до ста, потом до тысячи, а сна как не было, так и нет.

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Метки: полезные советы   сон   способ быстро заснуть   
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369
Денис Веселов 10 часов назад
За 150 раз вы свернёте шею, и уснете навсегда).
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951
Вадим В. Новоженов Час назад
Пока дочитал до метода - уже чуть не уснул... .
Автор ! Краткость - сестра таланта !
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814
Пушкин Час назад
Всегда удивлялся тем кто жалуется что не могут заснуть. Вы либо много спите, либо мало работаете.
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333
ManA108 3 часа назад
Баю бай должны все люди ночью спать
Баю баю завтра будет день опять
За день мы устали очень
Скажем всем спокойной ночи
Глазки закрывай
Баю бай
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28k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 4 часа назад
у меня свой метод есть.я включаю аудио книги желательно Влад Коппа из модели для сборки,там музыка.хорошо "убаюкивает"
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6k
schmubu 4 часа назад
я заснул уже пока читал про 150 ...
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10k
Джон Уик 5 часов назад
Я и без этого отключаюсь как только приму горизонтальное положение.
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13k
banzai7 6 часов назад
У меня не получилось. Наверное потому, что я качнул не 150, а 152 раза. Пошел, выпил 300 грамм водки. Сейчас сплю как убитый.
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211
Царь Андрей Н. 3 часа назад
Пишет ослик Иа.
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5k
Allmaster 6 часов назад
Лично я читаю перед сном. В какой то момент мозг вырубается и часто вижу, что мобилка лежит не на тумбочке а или в кровати или на ковре)))
Значит снотворное правильное))
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644
Graboid 7 часов назад
а мне заснуть, после ковида/инсульта, помогает .. дыхание .. на 1-2 = вдох, 3-4-5 = задержка, 6-7 = выдох
я думаю : при задержке дыхания .. происходят два процесса - больше кислорода всасывается в кровь и и больше углекислоты выделяется .... я не специалист,, но эффект - очевиден ...
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−82
deer 8 часов назад
Епота. Проще всё. Включаешь каналы типа познавательные и улетаешь под *Дикая природа Амазонки 2010* или *BBC-Что такое реальность*
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−2
Александр 8 часов назад
Интересная методика нужно будет попробовать.
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7k
Погулять вышел 8 часов назад
Если весь день проводить в трудах, заботах и пробках, то как только дотянул до подушки, нетрудно отрубиться и без всяких овец и японских хитростей, и похеру на работающий телевизор и носящихся по проспекту байкеров за окном.
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−3
Полина 8 часов назад
Интересная хитрость! надо попробовать когда не смогу уснуть
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−4
Степан Рябов 8 часов назад
очень полезный лайфхак!
мне он очень пригодится, ведь в наше время, когда кругом один стресс, очень тяжело уснуть
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−4
Михаил Кожевников 8 часов назад
В этом деле главное не переборщить!
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937
diag 9 часов назад
Перед сном надо на бабу залезть. Вырубает махом.
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17k
Александр Сучков 9 часов назад
от скорости покачивания ничего не изменится. Есть много упражнений для сна, в том числе и от всяких ускоглазых. Изначально то, что описано в начале поста- ПРАВДА! Любые движения головой изначально способствуют увеличению количества кислорода в башку нашу. Остеохондроз никто не отменял!!!! Именно ОН- зло наше после сорока лет! Так что Автору желаю этого как можно дольше не испытывать!!!
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