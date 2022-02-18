Японская хитрость, как быстро уснуть на трезвую голову в любом помещение за несколько минут

Мой знакомый вообще не мог уснуть целыми часами, когда бросил пить крепкие напитки. Вот я и посоветовал ему данный способ, когда-то и у меня была такая проблема.



Метод весьма простой и доступный каждому, по времени, понадобится примерно 2-3 минут и сон к вам сам "придёт".



Более того, кроме сна мы ещё получим массу полезных бонусов для своего организма. Особенно актуально для тех, кто страдает от шейного остеохондроза или у кого часто болит голова.



Ну хватит лишних слов, давайте лучше перейдём к данному расслабляющему способу.



После того как вы расправили кровать и собираетесь готовиться ко сну, не торопитесь сразу укладываться на свой мягкий матрац и пуховую подушку.



Присядьте на краю кровати, дивана, раскладушке не важно, где вы спите.



Теперь закрываем глаза.



И самое главное, начинаем медленно и плавно покачивать головой из стороны в сторону. Примерно 100-150 раз.



Через несколько минут вы почувствуете лёгкое головокружение, это происходит из-за того, что улучшается кровообращение к голове и увеличивается подача кислорода. Как только голова немного закружилась, ложимся спать.



Вспомните, как вы укачиваете маленьких детей, тут такая же система.