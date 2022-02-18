Японская хитрость, как быстро уснуть на трезвую голову в любом помещение за несколько минут

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Знакомая проблема? Ложитесь спать и начинается - сколько овец пробежало, сколько кроликов перепрыгнуло через забор и т.д Начинаете что-то считать до ста, потом до тысячи, а сна как не было, так и нет.
Мой знакомый вообще не мог уснуть целыми часами, когда бросил пить крепкие напитки. Вот я и посоветовал ему данный способ, когда-то и у меня была такая проблема.
Метод весьма простой и доступный каждому, по времени, понадобится примерно 2-3 минут и сон к вам сам "придёт".
Более того, кроме сна мы ещё получим массу полезных бонусов для своего организма. Особенно актуально для тех, кто страдает от шейного остеохондроза или у кого часто болит голова.
Ну хватит лишних слов, давайте лучше перейдём к данному расслабляющему способу.
После того как вы расправили кровать и собираетесь готовиться ко сну, не торопитесь сразу укладываться на свой мягкий матрац и пуховую подушку.
Присядьте на краю кровати, дивана, раскладушке не важно, где вы спите.
Теперь закрываем глаза.
И самое главное, начинаем медленно и плавно покачивать головой из стороны в сторону. Примерно 100-150 раз.
Через несколько минут вы почувствуете лёгкое головокружение, это происходит из-за того, что улучшается кровообращение к голове и увеличивается подача кислорода. Как только голова немного закружилась, ложимся спать.
Вспомните, как вы укачиваете маленьких детей, тут такая же система.
Метод весьма простой и доступный каждому, по времени, понадобится примерно 2-3 минут и сон к вам сам "придёт".
Более того, кроме сна мы ещё получим массу полезных бонусов для своего организма. Особенно актуально для тех, кто страдает от шейного остеохондроза или у кого часто болит голова.
Ну хватит лишних слов, давайте лучше перейдём к данному расслабляющему способу.
После того как вы расправили кровать и собираетесь готовиться ко сну, не торопитесь сразу укладываться на свой мягкий матрац и пуховую подушку.
Присядьте на краю кровати, дивана, раскладушке не важно, где вы спите.
Теперь закрываем глаза.
И самое главное, начинаем медленно и плавно покачивать головой из стороны в сторону. Примерно 100-150 раз.
Через несколько минут вы почувствуете лёгкое головокружение, это происходит из-за того, что улучшается кровообращение к голове и увеличивается подача кислорода. Как только голова немного закружилась, ложимся спать.
Вспомните, как вы укачиваете маленьких детей, тут такая же система.
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Автор ! Краткость - сестра таланта !
Баю баю завтра будет день опять
За день мы устали очень
Скажем всем спокойной ночи
Глазки закрывай
Баю бай
Второе "Йа"?
Значит снотворное правильное))
я думаю : при задержке дыхания .. происходят два процесса - больше кислорода всасывается в кровь и и больше углекислоты выделяется .... я не специалист,, но эффект - очевиден ...
мне он очень пригодится, ведь в наше время, когда кругом один стресс, очень тяжело уснуть