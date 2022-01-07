«Спать или не спать? Вот в чём вопрос!»: насколько вреден дневной сон

На накопление этого протеинового белка в организме влияет хоть не сам дневной сон, а недосыпание с последующей дневной сонливостью.

Вместе с этим ритмы организма расстраиваются, как гитара. А следом мы часто сталкивается с воспалительными процессами и нарушением обмена веществ.