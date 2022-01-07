«Спать или не спать? Вот в чём вопрос!»: насколько вреден дневной сон

Сегодня детские годы вспоминаются с ностальгической грустинкой. Ведь тогда можно было поспать днём, но так не хотелось. Сейчас же, став взрослыми наверняка многие этого хотели. Но что имеем?
Имеем рабочий перерыв и желание плотно пообедать. Правда, после этого приходится нелегко, ведь сразу клонит в сон. Но законно прикорнуть на рабочем месте – роскошь, недоступная для россиян.
Поэтому и приходится досыпать в транспорте по дороге из дома и обратно. Ведь у нас нет, как в Японии, специальных капсул и кроватей на работе. Там, наоборот, приветствуется дневной сон, с помощью которого рассчитывают повысить производительность труда работников.
Вот только полезен ли он?
Ученые считают, что спать днем вредно. Особенно, для взрослого мозга, поскольку сон неглубок. Его полезность заключается именно в глубокой фазе, то есть ночью.
Очевидно, что те, кто хочется спать днём, чаще всего недосыпают в ночное время. Именно это может стать причиной повышения содержания нормы белка, разрушающего нейроны. А это, как следствие, может стать причиной развития Альцгеймера.
На накопление этого протеинового белка в организме влияет хоть не сам дневной сон, а недосыпание с последующей дневной сонливостью.
Вместе с этим ритмы организма расстраиваются, как гитара. А следом мы часто сталкивается с воспалительными процессами и нарушением обмена веществ.
За последние 100 лет ночная норма сна сократилась до 6 часов, из-за этого у многих выработался хронический недосып. Но чтобы его избежать, стоит переработать распорядок дня.
Если всё-таки бороться со сном днём не выходит, то, по мнению специалистов , лучше это делать в период с 14:00 до 15:00, но не более получаса. Но всё же лучше спастись трехминутной разминкой.
Тогда, очевидно, режим не будет сбит, и с наступлением темноты вы вряд ли сможете спорить с запросами организма. И напоследок, стоит вкратце упомянуть прижившийся миф о сне.
Касается он алкоголя, который якобы помогает лучше уснуть. На первых порах да, но потом он окажется вам «медвежью услугу», даже если вы выпивали всего лишь бокальчик вина.
Зато кофе пить на самом деле вредно, поскольку он возбуждает нервную систему, которую и так несложно пошатнуть. В связи с этим, лучше заменить его на травяной чай или молоко с медом. Хотя, если вы и так не высыпаетесь, то погрузиться в сон удастся и без каких-то напитков.
Источник:
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Совет явно обрадует всех подсобников на стройке : начало клонить в сон на обеде - выйди на полчаса раньше с обеда и за 3 минуты перекидай вон ту кучу песка, сделай приятно прорабу
"Ведь у нас нет, как в Японии, специальных капсул и кроватей на работе."
То есть, в Японии, или нет учёных, или японские учёные дураки.
У нас, кстати, тоже есть на эту тему присказка: "От чего казак гладок? От того, что поел - и на бок".
Я ей потом рассказал... ВСЕ !!!