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«Спать или не спать? Вот в чём вопрос!»: насколько вреден дневной сон

«Спать или не спать? Вот в чём вопрос!»: насколько вреден дневной сон (12 фото)

Автор:
07 января 2022 16:09
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Организм человека   дневной сон   недосып   польза сна   сон   
2745
12

Сегодня детские годы вспоминаются с ностальгической грустинкой. Ведь тогда можно было поспать днём, но так не хотелось. Сейчас же, став взрослыми наверняка многие этого хотели. Но что имеем?

Имеем рабочий перерыв и желание плотно пообедать. Правда, после этого приходится нелегко, ведь сразу клонит в сон. Но законно прикорнуть на рабочем месте – роскошь, недоступная для россиян.

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Поэтому и приходится досыпать в транспорте по дороге из дома и обратно. Ведь у нас нет, как в Японии, специальных капсул и кроватей на работе. Там, наоборот, приветствуется дневной сон, с помощью которого рассчитывают повысить производительность труда работников.

Вот только полезен ли он?

Ученые считают, что спать днем вредно. Особенно, для взрослого мозга, поскольку сон неглубок. Его полезность заключается именно в глубокой фазе, то есть ночью.

Очевидно, что те, кто хочется спать днём, чаще всего недосыпают в ночное время. Именно это может стать причиной повышения содержания нормы белка, разрушающего нейроны. А это, как следствие, может стать причиной развития Альцгеймера.

На накопление этого протеинового белка в организме влияет хоть не сам дневной сон, а недосыпание с последующей дневной сонливостью.


Вместе с этим ритмы организма расстраиваются, как гитара. А следом мы часто сталкивается с воспалительными процессами и нарушением обмена веществ.

За последние 100 лет ночная норма сна сократилась до 6 часов, из-за этого у многих выработался хронический недосып. Но чтобы его избежать, стоит переработать распорядок дня.

Если всё-таки бороться со сном днём не выходит, то, по мнению специалистов , лучше это делать в период с 14:00 до 15:00, но не более получаса. Но всё же лучше спастись трехминутной разминкой.


Тогда, очевидно, режим не будет сбит, и с наступлением темноты вы вряд ли сможете спорить с запросами организма. И напоследок, стоит вкратце упомянуть прижившийся миф о сне.


Касается он алкоголя, который якобы помогает лучше уснуть. На первых порах да, но потом он окажется вам «медвежью услугу», даже если вы выпивали всего лишь бокальчик вина.

Зато кофе пить на самом деле вредно, поскольку он возбуждает нервную систему, которую и так несложно пошатнуть. В связи с этим, лучше заменить его на травяной чай или молоко с медом. Хотя, если вы и так не высыпаетесь, то погрузиться в сон удастся и без каких-то напитков.

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Метки: Организм человека   дневной сон   недосып   польза сна   сон   
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3k
sedoisever 2 часа назад
Раньше "учёные" считали совсем наоборот.
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483
Bendix Минуту назад
Японы научили - инемури. Ты спишь когда можешь. По 15 мин (лучший сон) можно набрать час-полтора за день. Очень помогает. В транспорте, в перерыв, даже на толчке. Научился просыпаться по времени - 10-15 минут.
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10k
Джон Уик 7 минут назад
На работе можно поспать в туалете минут 20.
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354
R L 12 минут назад
Не очень разбираюсь. Если есть протеиновый белок, значит, есть и непротеиновый?
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2k
Павел Новиченко 23 минуты назад
Если всё-таки бороться со сном днём не выходит, то, по мнению специалистов , лучше это делать в период с 14:00 до 15:00, но не более получаса. Но всё же лучше спастись трехминутной разминкой.

Совет явно обрадует всех подсобников на стройке : начало клонить в сон на обеде - выйди на полчаса раньше с обеда и за 3 минуты перекидай вон ту кучу песка, сделай приятно прорабу
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3k
Слава Андреев Полчаса назад
В выходные надо днём спать . А в будни просто раньше ложиться . И нормально будет.
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575
probel01 Полчаса назад
"Ученые считают, что спать днем вредно."
"Ведь у нас нет, как в Японии, специальных капсул и кроватей на работе."
То есть, в Японии, или нет учёных, или японские учёные дураки.
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74
kitdmuk_wqed Час назад
Забыли уточнить, что это были британские учёные. Все латиносы, да и не только (я, вот,к примеру, после плотненько покушамши) спят целую сиесту каждый день. Англосаксы - извечные антагонисты испаноязычников. Не зря же говорят: " Что испанцу хорошо, англосаксу - смерть".
У нас, кстати, тоже есть на эту тему присказка: "От чего казак гладок? От того, что поел - и на бок".
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2k
Sandmännchen (DDR) 2 часа назад
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874
Борис 2 часа назад
Нормальный сон полезен в любое время суток!
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5k
a_komolow 2 часа назад
До обеда боремся с голодом, после обеда - со сном!
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683
Mixan 2 часа назад
Когда у меня был инфаркт ,я спал двое суток в реанимации с отрывами на еду и ...Я так устал от жизни такой !!!! Медсестра все удивлялась..
Я ей потом рассказал... ВСЕ !!!
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Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
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