Метавселенные могут использовать для обучения школьников

Ученикам предложат разные курсы на выбор, а также виртуальные экскурсии в Белый дом, древний Рим и многие другие места.

Сами занятия будут проходить 4 часа в реальном времени и еще 4 часа будут предоставлены для самостоятельных занятий.

Программа экспериментальная, но учитывая, сколько виртуальных приложений существуют для шлемов, сомнений нет: для формата обучения он подходит идеально.