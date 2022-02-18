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Метавселенные могут использовать для обучения школьников

Метавселенные могут использовать для обучения школьников (5 фото)

Автор:
18 февраля 2022 00:55
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: виртуальная реальность   интересно   технологии   уроки   учеба   
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Шлемы виртуальной реальности будут использовать при обучении школьной программы. Но пока не в нашей стране.

Одна из академий во Флориде решила создать виртуальную школу. Планируется, что начало онлайн-уроков начнется в 2022 году. Учебное заведение выдаст учащимся шлемы виртуальной реальности Oculus от компании Meta.

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Ученикам предложат разные курсы на выбор, а также виртуальные экскурсии в Белый дом, древний Рим и многие другие места.


Сами занятия будут проходить 4 часа в реальном времени и еще 4 часа будут предоставлены для самостоятельных занятий.


Программа экспериментальная, но учитывая, сколько виртуальных приложений существуют для шлемов, сомнений нет: для формата обучения он подходит идеально.

Ведь можно создать виртуальный класс, показать какое-то устройство в разрезе, заняться 3D-рисованием или вообще увидеть прямо перед собой извержение вулкана.


Если в детстве многие уроки были скучны из-за отсутствия визуального ряда, то виртуальные уроки могут выйти на совершенно иной уровень, заинтересовав ребенка предметом.


Уроки астрономии заиграют новыми красками. Ведь ученик, по сути, сможет сам находиться в космосе и рассматривать звездную систему, которую ранее видел только в учебнике да на экране компьютера.

Однако надо понимать, что для качества и количества приложений требуется аудитория, которая в них будет заинтересована.

Если учебные заведения не оценят виртуальные классы – все начинания очень быстро загнутся.

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Метки: виртуальная реальность   интересно   технологии   уроки   учеба   
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1  комментарий
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vikklu 10 минут назад
Да кто бы спорил. Но всласть имущим нужно неграмотное быдло в основной своей массе, так что деньги на это вряд ли будут выделены. И это касается далеко не только России.
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