Метавселенные могут использовать для обучения школьников

Шлемы виртуальной реальности будут использовать при обучении школьной программы. Но пока не в нашей стране.
Одна из академий во Флориде решила создать виртуальную школу. Планируется, что начало онлайн-уроков начнется в 2022 году. Учебное заведение выдаст учащимся шлемы виртуальной реальности Oculus от компании Meta.
Ученикам предложат разные курсы на выбор, а также виртуальные экскурсии в Белый дом, древний Рим и многие другие места.
Сами занятия будут проходить 4 часа в реальном времени и еще 4 часа будут предоставлены для самостоятельных занятий.
Программа экспериментальная, но учитывая, сколько виртуальных приложений существуют для шлемов, сомнений нет: для формата обучения он подходит идеально.
Ведь можно создать виртуальный класс, показать какое-то устройство в разрезе, заняться 3D-рисованием или вообще увидеть прямо перед собой извержение вулкана.
Если в детстве многие уроки были скучны из-за отсутствия визуального ряда, то виртуальные уроки могут выйти на совершенно иной уровень, заинтересовав ребенка предметом.
Уроки астрономии заиграют новыми красками. Ведь ученик, по сути, сможет сам находиться в космосе и рассматривать звездную систему, которую ранее видел только в учебнике да на экране компьютера.
Однако надо понимать, что для качества и количества приложений требуется аудитория, которая в них будет заинтересована.
Если учебные заведения не оценят виртуальные классы – все начинания очень быстро загнутся.
Источник:
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