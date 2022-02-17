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Двое мигрантов жестоко изнасиловали девушку

Двое мигрантов жестоко изнасиловали девушку (1 фото)

Автор:
17 февраля 2022 12:28
Метки: Москва   изнасиловал   критическое   мигранты   проблемы   ситуация   
1553
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13 февраля двое мигрантов изнасиловали девушку. Камалдин Уулу Исламдин и его товарищ, с которым они работают дворниками в ГБУ «Жилищник» вечером, 13 февраля, распивали крепкие алкогольные напитки, в процессе они решили поразвлечься с ранее незнакомой девушкой.

Один угрожал ей физической расправой, попутно удерживая, а второй насиловал, потом насильники поменялись ролями. На крики девушки прибежал местный житель, он же и вызвал полицию. С места преступления мигрантам удалось сбежать, но уже в скором они были задержаны. Им предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, совершенное группой лиц). Оба преступника имеют жен и детей, в соцсетях у каждого полно записей, связанных с Кораном. И данное событие не редкость, подобные случаи регулярно всплывают в новостях, к сожалению, лишь в некоторых регионах России принимаются хоть какие-то меры, по борьбе с этнической преступностью. Властям пора задуматься!

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Метки: Москва   изнасиловал   критическое   мигранты   проблемы   ситуация   
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9k
Rus77 2 часа назад
Да у них всё так дети, жёны. коран, намаз, а по факту - дикие ослоё6ы с одной извилиной!
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3k
Владлен Николаев 9 минут назад
То и дело (и на Фишках тоже) публикуются статьи с почти однотипными заголовками: "Кавказцы жестоко избили маму и дочку", "Мигранты-подростки избили двух екатеринбурженок", "Мигранты на остановке избили педагога", "Хроника последних бесчинств мигрантов"...
Создаётся впечатление, что растёт преступность исключительно этническая. Хотя по статистике преступность в 2021 году среди мигрантов выросла только на 5%, а среди коренных жителей богоспасаемой Руси - аж на 18,6%.
Но даже и без статистики ясно, что среди мигрантов гораздо меньше преступников, чем среди россиян.
Тем не менее, СМИ "разгоняют" тему именно этнической преступности. И, думаю, это "ж-ж-ж" неспроста.
Мне это напоминает политику царской России, когда власть рассчитывала направить социальное раздражение на инородцев, главным образом евреев.
Но массовые погромы не спасли прогнившую империю от краха. Спасёт ли черносотенный национализм современную российскую "демократию"?
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294
Александр 11 минут назад
Они уже извинились ,или Бастрыкин перед ними будет извиняться !?
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623
Andrii Pohudin 21 минуту назад
В СИЗО им пипирки отчикрыжат и выдадут юбочки, присвоят смешливые девичьи имена. Но может уже пора задуматься о судьбе людей, где такие шимпанзе скачут.
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2k
Иван 38 минут назад
Малацы, не насилуют а повышают демографию, а то у русских то от бухла уже х*й не стоит.
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480
Светка Иван 5 минут назад
Ты псих, пьяный или накуренный? Ты понял чего написал? Детей у тебя видимо нет и уже наверное и не будет, козел!!!
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389
udok7856 56 минут назад
Обезьяны долбанные, как же они уже достали.
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2k
Жан Плов Лагман 2 часа назад
"...жестоко изнасиловали девушку"
А не жестоко это как? Когда в конце поцеловал и сказал "Ты была восхитительна?"
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1k
Любушка 2 часа назад
ГБУ Жилищник- райское место для мигрантов. Можно отработать два часа, а потом заниматься своими делами. Как дворники работают, нет слов. А как уборщицы полы в подъездах моют, это вообще описанию не поддается. У нас в подъезде в съемной квартире живет дворник с женой и ребенком, который очень часто в рабочее время попадается на глаза совсем не на работе. ЕЩЕ РАЗ: ДВОРНИК СНИМАЕТ КВАРТИРУ ТОЛЬКО ДЛЯ СВОЕЙ СЕМЬИ. Вопрос: откуда деньги? Или у дворников зарплата, как у депутатов? А наркоманов у нас в округе пруд пруди. Ведь им кто-то закладки оставляет? Мигрантов на районе- мама дорогая. И закладки из снега выкапывают в основном они. И по подъездам подоконники сносят вместе с электрощитами в поисках дозы и ширяются тоже они, а потом вот такие истории происходят. И вишенка на торте: когда вышеуказанный дворник начал качать в подъезде свои права, мы вызвали полицию. Он произнес шедевральную фразу: дура, за мной такие люди стоят. Я вертел тебя на ... , вместе с твоей полицией. Написали на него заявление в полицию. Говорят, участковый с ним поговорил. Он от всего отбрехался и ему поверили. А видеонаблюдение возле подъезда почему-то совсем не доказательство. Как-то вот так!
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5k
tamin 2 часа назад
Нет, этих надо кастрировать камнем. Согласен.
Но автор, давай для справедливости, без разжигания. В день идёт 8 или чуть больше изнасилований или попыток. Справедливости ради, расскажи о них тут. Т.е. например в год происходит 3 200 изнасилований или попыток. Из них мигрантами таджики, которые составляют например 4% от населения РФ, совершается больше 4% таких преступлений. Все, ты е
Красава. Я тебя поддерживаю. А пока звучит из серии как пендосы нас пытаются заставить атаковать хохлов. хайп хайп, без перерыва. Хайп хайп, как это мило
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24k
SerGProS 2 часа назад
Не плохо бы при задержании применять более жесткие меры к оказавшим "яростное вооруженное сопротивление преступникам"...Как у американских копов чтобы ползали на пузе часа 3 а потом неожиданно тянулись за вероятным оружием и получали полный магазин пуль в свой похотливый мосК
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9k
Vacony 2 часа назад
просто забить камнями в яме... по законам
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3k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Это биомусор,а мусор нужно утилизировать!
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1k
Гном 2 часа назад
Вот как дочку великого изнасилуют мигранты, тогда парочку из них накажут. В так у нас власти гостеприимные же
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100
Vargard 3 часа назад
Это гражданам задумываться надо
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6k
Максим 3 часа назад
Жилищник удивительная контора, где практически нет местных. Зато эти ребята чувствуют себя не дворниками, коими и являются, а королями улиц.
У меня через дом база, где они распивают и потом распевают ночами. Веселые ребята. Но власть же сказала, что без мигрантов экономика не выживет. Правильно?
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