Двое мигрантов жестоко изнасиловали девушку

Один угрожал ей физической расправой, попутно удерживая, а второй насиловал, потом насильники поменялись ролями. На крики девушки прибежал местный житель, он же и вызвал полицию. С места преступления мигрантам удалось сбежать, но уже в скором они были задержаны. Им предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, совершенное группой лиц). Оба преступника имеют жен и детей, в соцсетях у каждого полно записей, связанных с Кораном. И данное событие не редкость, подобные случаи регулярно всплывают в новостях, к сожалению, лишь в некоторых регионах России принимаются хоть какие-то меры, по борьбе с этнической преступностью. Властям пора задуматься!