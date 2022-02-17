Двое мигрантов жестоко изнасиловали девушку

13 февраля двое мигрантов изнасиловали девушку. Камалдин Уулу Исламдин и его товарищ, с которым они работают дворниками в ГБУ «Жилищник» вечером, 13 февраля, распивали крепкие алкогольные напитки, в процессе они решили поразвлечься с ранее незнакомой девушкой.
Один угрожал ей физической расправой, попутно удерживая, а второй насиловал, потом насильники поменялись ролями. На крики девушки прибежал местный житель, он же и вызвал полицию. С места преступления мигрантам удалось сбежать, но уже в скором они были задержаны. Им предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, совершенное группой лиц). Оба преступника имеют жен и детей, в соцсетях у каждого полно записей, связанных с Кораном. И данное событие не редкость, подобные случаи регулярно всплывают в новостях, к сожалению, лишь в некоторых регионах России принимаются хоть какие-то меры, по борьбе с этнической преступностью. Властям пора задуматься!
Авторский пост
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Создаётся впечатление, что растёт преступность исключительно этническая. Хотя по статистике преступность в 2021 году среди мигрантов выросла только на 5%, а среди коренных жителей богоспасаемой Руси - аж на 18,6%.
Но даже и без статистики ясно, что среди мигрантов гораздо меньше преступников, чем среди россиян.
Тем не менее, СМИ "разгоняют" тему именно этнической преступности. И, думаю, это "ж-ж-ж" неспроста.
Мне это напоминает политику царской России, когда власть рассчитывала направить социальное раздражение на инородцев, главным образом евреев.
Но массовые погромы не спасли прогнившую империю от краха. Спасёт ли черносотенный национализм современную российскую "демократию"?
А не жестоко это как? Когда в конце поцеловал и сказал "Ты была восхитительна?"
Но автор, давай для справедливости, без разжигания. В день идёт 8 или чуть больше изнасилований или попыток. Справедливости ради, расскажи о них тут. Т.е. например в год происходит 3 200 изнасилований или попыток. Из них мигрантами таджики, которые составляют например 4% от населения РФ, совершается больше 4% таких преступлений. Все, ты е
Красава. Я тебя поддерживаю. А пока звучит из серии как пендосы нас пытаются заставить атаковать хохлов. хайп хайп, без перерыва. Хайп хайп, как это мило
1.На "Фишках" статистика причислена к лженаукам.
2. Когда беспределят свои - не считается.
У меня через дом база, где они распивают и потом распевают ночами. Веселые ребята. Но власть же сказала, что без мигрантов экономика не выживет. Правильно?