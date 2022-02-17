Зачем Китай проложил 446 км шоссе через пустыню с «живыми» песчаными дюнами

Пустыня всё время в движении

Среднегодовое количество осадков в пустыне составляет всего лишь 25 мм. При этом испарение в 150 раз больше. Из-за чрезвычайной засухи 85% песчаных дюн находятся в постоянном движении. Такла-Макан – вторая в мире по размеру подвижная пустыня.

Перепады температур зимой и летом от -25 до +45C ещё больше делают это место опасным для всего живого. Тем не менее китайцам зачем-то именно здесь крайне важно было проложить шоссе.