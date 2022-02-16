Суд сократил срок нежелательности пребывания в РФ комику Мирзализаде

Но и этот вердикт не удовлетворил артиста. Его адвокат заявил, что будет обжаловать последнее решение МВД России.

Напомним, что поводом для возбуждения против комика административного дела стал фрагмент выступления в шоу «Разгоны» в марте 2021 года. Мирзализаде поведал о сложностях съема квартиры людей неславянской внешности. Он рассказал, что однажды ему даже пришлось выбросить испачканный фекалиями матрас. «Предыдущие квартиросъёмщики были русскими. И, видимо, русские обмазываются говном и ложатся спать», — сообщил стендапер, и эта шутка вышла ему боком. Еще тогда в Сети удивились: Россия ненавистна, а цепляется за нее так, что не отдерешь. По-видимому, объем кормушки все-таки имеет значение.

Да и где еще зарабатывать комику, который не может вернуться в Белоруссию и в Азербайджан и вынужден перебиваться концертами в на корпоративах в Турции и на Украине? В соцсетях новость восприняли спокойно. Еще пара лет - и, возможно, мало кто вообще вспомнит имя комика. Разве что по фразе о матрасах...