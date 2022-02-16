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Суд сократил срок нежелательности пребывания в РФ комику Мирзализаде

Суд сократил срок нежелательности пребывания в РФ комику Мирзализаде (4 фото)

Автор:
16 февраля 2022 08:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ynews   Мирзализаде   депортация   мвд   стендап   суд   шоу бизнес   шутка   
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Любитель шутить про "обос...е матрасы русских" останется персоной нон грата в России не пожизненно, а до августа 2035 года.

В конце августа МВД приняло решение о судьбе дальнейшего пребывания комика Идрака Мирзализаде. Тогда стендаперу пожизнено запретили въезд в Российскую Федерацию. И хотя артист демонстрировал равнодушие к этому обстоятельсву ( и даже провел аукцион по продаже вида на жительство в РФ), попыток обжаловать решение ведомства не оставил.


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И, похоже, не зря. Адвокат Мирзализаде сообщил, что "во исполнение решения Замоскворецкого районного суда города Москвы МВД России сократило срок нежелательности пребывания Идрака Мирзализаде с пожизненного до 14 лет. Фактически пребывание в Российской Федерации Мирзализаде признается нежелательным до 27 августа 2035 года".


Но и этот вердикт не удовлетворил артиста. Его адвокат заявил, что будет обжаловать последнее решение МВД России.


Напомним, что поводом для возбуждения против комика административного дела стал фрагмент выступления в шоу «Разгоны» в марте 2021 года. Мирзализаде поведал о сложностях съема квартиры людей неславянской внешности. Он рассказал, что однажды ему даже пришлось выбросить испачканный фекалиями матрас. «Предыдущие квартиросъёмщики были русскими. И, видимо, русские обмазываются говном и ложатся спать», — сообщил стендапер, и эта шутка вышла ему боком. Еще тогда в Сети удивились: Россия ненавистна, а цепляется за нее так, что не отдерешь. По-видимому, объем кормушки все-таки имеет значение.


Да и где еще зарабатывать комику, который не может вернуться в Белоруссию и в Азербайджан и вынужден перебиваться концертами в на корпоративах в Турции и на Украине? В соцсетях новость восприняли спокойно. Еще пара лет - и, возможно, мало кто вообще вспомнит имя комика. Разве что по фразе о матрасах...


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Метки: Ynews   Мирзализаде   депортация   мвд   стендап   суд   шоу бизнес   шутка   
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16  комментариев
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26k
Батончик с маком 2 часа назад
Развелось гомиков в последнее время. Ненавидят Россию, но зачем-то лезут и лезут. Ищут приключений на свои гомиковские задницы. Е.битесь с ослами в своих независимых аулах. Отделились значит отделились.
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3k
Serj81 16 минут назад
Пускай земляков веселит, клоун.
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−12
морозко 42 минуты назад
бред....в чем он не прав?
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−101
Племянник Путина 55 минут назад
ну нравится чурке спать на обосранных матрасах, так пусть делает это дома, там впрочем других матрасов и нет.
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13k
Сергей Час назад
А может ему лопатой помахать? Раз никому не нужен!
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17k
ЦСКА Час назад
Судам больше заняться нечем!!?? Домой чурка!!
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−26
Державный Властитель 2 часа назад
....Заде-этим всё сказано.
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5k
Димыч 2 часа назад
Я до этой истории вообще не знал, что это за ...персонаж. Не люблю сортирный юмор.
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2k
Мрачный Жнец 2 часа назад
И кому он нужен будет в 2035???
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2k
Radugananebe 2 часа назад
Да кому он будет тут нужен через 14 лет?
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
8k
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