Суд сократил срок нежелательности пребывания в РФ комику Мирзализаде

Любитель шутить про "обос...е матрасы русских" останется персоной нон грата в России не пожизненно, а до августа 2035 года.
В конце августа МВД приняло решение о судьбе дальнейшего пребывания комика Идрака Мирзализаде. Тогда стендаперу пожизнено запретили въезд в Российскую Федерацию. И хотя артист демонстрировал равнодушие к этому обстоятельсву ( и даже провел аукцион по продаже вида на жительство в РФ), попыток обжаловать решение ведомства не оставил.
И, похоже, не зря. Адвокат Мирзализаде сообщил, что "во исполнение решения Замоскворецкого районного суда города Москвы МВД России сократило срок нежелательности пребывания Идрака Мирзализаде с пожизненного до 14 лет. Фактически пребывание в Российской Федерации Мирзализаде признается нежелательным до 27 августа 2035 года".
Но и этот вердикт не удовлетворил артиста. Его адвокат заявил, что будет обжаловать последнее решение МВД России.
Напомним, что поводом для возбуждения против комика административного дела стал фрагмент выступления в шоу «Разгоны» в марте 2021 года. Мирзализаде поведал о сложностях съема квартиры людей неславянской внешности. Он рассказал, что однажды ему даже пришлось выбросить испачканный фекалиями матрас. «Предыдущие квартиросъёмщики были русскими. И, видимо, русские обмазываются говном и ложатся спать», — сообщил стендапер, и эта шутка вышла ему боком. Еще тогда в Сети удивились: Россия ненавистна, а цепляется за нее так, что не отдерешь. По-видимому, объем кормушки все-таки имеет значение.
Да и где еще зарабатывать комику, который не может вернуться в Белоруссию и в Азербайджан и вынужден перебиваться концертами в на корпоративах в Турции и на Украине? В соцсетях новость восприняли спокойно. Еще пара лет - и, возможно, мало кто вообще вспомнит имя комика. Разве что по фразе о матрасах...
Источник:
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Ему собственно выпало быть мальчиком для битья - на его примере показали что будет с такими вот клоунами.
На мой взгляд реально пусть 5 лет посидит. И то поумнеет))
А влупили ему на полную для устрашения последующих желающих.