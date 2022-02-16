В Москве арестовали придуривавшихся в метро тиктокеров

Клоуны, можно сказать, отделались испугом.
Правоохранители задержали
идиотов тиктокеров, которые наводили панику среди пассажиров метро, имитируя приступы эпилепсии. Сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене зафиксировали несколько нарушений общественного порядка на Калужско-Рижской линии метро ещё в конце декабря, но опознать и задержать двух "шутников" удалось только на днях.
"Установлено, что 20 декабря 2021 года в вагоне электропоезда, следовавшего от станции метро "Калужская" до станции "Новые Черемушки", молодой человек упал, стал громко кричать, трясти руками и ногами, имитируя приступ, чем создал панику и тревогу среди пассажиров", - сообщили в полиции.
2 февраля тиктокеры решили повторить свой "успех" и на том же маршруте устроили цирк в костюмах человека-паука.
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Блогерами оказались местные жители 20 и 25 лет. Им назначили наказание в виде административного ареста сроком на 5 и 8 суток за мелкое хулиганство. Что очень гуманно, ведь буквально полгода назад за похожий розыгрыш на 2 года и 4 месяца посадили клоуна из Таджикистана.
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Отправить их к примеру на мусорный полигон, или лопатой снег кидать все время....
Только тяжёлым физическим трудом на балго общества таких дибилов воспитывать надо...
Годков десять- в самый раз было бы.