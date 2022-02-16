В Москве арестовали придуривавшихся в метро тиктокеров

Правоохранители задержали идиотов тиктокеров, которые наводили панику среди пассажиров метро, имитируя приступы эпилепсии. Сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене зафиксировали несколько нарушений общественного порядка на Калужско-Рижской линии метро ещё в конце декабря, но опознать и задержать двух "шутников" удалось только на днях.

"Установлено, что 20 декабря 2021 года в вагоне электропоезда, следовавшего от станции метро "Калужская" до станции "Новые Черемушки", молодой человек упал, стал громко кричать, трясти руками и ногами, имитируя приступ, чем создал панику и тревогу среди пассажиров", - сообщили в полиции.

2 февраля тиктокеры решили повторить свой "успех" и на том же маршруте устроили цирк в костюмах человека-паука.