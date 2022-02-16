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В Москве арестовали придуривавшихся в метро тиктокеров

В Москве арестовали придуривавшихся в метро тиктокеров (1 фото + 2 видео)

Автор:
16 февраля 2022 17:07
Сообщество : Криминал
Метки: Метро   арест   видео   полиция   розыгрыш   тиктокеры   
799
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Клоуны, можно сказать, отделались испугом.

Правоохранители задержали идиотов тиктокеров, которые наводили панику среди пассажиров метро, имитируя приступы эпилепсии. Сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене зафиксировали несколько нарушений общественного порядка на Калужско-Рижской линии метро ещё в конце декабря, но опознать и задержать двух "шутников" удалось только на днях.


"Установлено, что 20 декабря 2021 года в вагоне электропоезда, следовавшего от станции метро "Калужская" до станции "Новые Черемушки", молодой человек упал, стал громко кричать, трясти руками и ногами, имитируя приступ, чем создал панику и тревогу среди пассажиров", - сообщили в полиции.


2 февраля тиктокеры решили повторить свой "успех" и на том же маршруте устроили цирк в костюмах человека-паука.

Блогерами оказались местные жители 20 и 25 лет. Им назначили наказание в виде административного ареста сроком на 5 и 8 суток за мелкое хулиганство. Что очень гуманно, ведь буквально полгода назад за похожий розыгрыш на 2 года и 4 месяца посадили клоуна из Таджикистана.

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Метки: Метро   арест   видео   полиция   розыгрыш   тиктокеры   
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26  комментариев
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49k
zloykoyot Полчаса назад
3,14здить их надо, а потом задерживать.
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1k
Bonefacius 3 минуты назад
Гребаные имбецилы! Нашли над чем шутить и делать свой сраный хайп. И ведь наверняка у этих уродов есть куча таких же поклонников, которые над этим смеются. Вот только болезнь совсем не смешная и может проявиться в любом возрасте. Интересно, тогда они так же будут ржать над собой или своими родственниками и выкладывать в свой тикток? Больные люди это ведь так смешно! Вообще отказываюсь понимать, что у этих человекоподобных существ происходит в голове когда они совершают подобные вещи
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218
Ра Мзанкадыров 5 минут назад
Жаль, что в Махачкале нет метро - там бы они от души да по кайфу позабавились бы б
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2k
Игорь 6 минут назад
Почему при задержании не были применены электрошокеры?
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915
Hallo FreeSpace 6 минут назад
Моя ветка , как это я просмотрел их ... )))
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11k
K7OO 7 минут назад
И почему их арестовали? А вдруг у них действительно эпилепсия? Кто будет отвечать, если во время ареста с ними что-то случится? Надо было срочно госпитализировать их в психиатрическую лечебницу, вколоть соответствующие препараты, полностью обездвижить и потом уже тщательно обследовать в течение нескольких месяцев, чтобы быть до конца уверенными, что с ребятами все будет хорошо. Добрее надо быть, гуманнее.
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7k
Миха 9 минут назад
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9k
кот базилий 11 минут назад
Что у них в башке - навоз с опилками?
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3k
Dmitrii Ivanov 11 минут назад
Ну и дураки. Могли бы бороды приклеить и, размахивая золотыми пистолетами, кричать, что щас всэм головы атрэжут, дон, тогда бы все сделали вид, что ничего не случилось.
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6k
Pashuta 14 минут назад
Таким идиотам надо давать тяжёлые общественные работы, а не прохлаждаться в камере...
Отправить их к примеру на мусорный полигон, или лопатой снег кидать все время....
Только тяжёлым физическим трудом на балго общества таких дибилов воспитывать надо...
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26k
Vazari 19 минут назад
Долбоящеры не они, а их подписота. Нельзя бороться со следствием, не устранив причину.
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1
Алексей 20 минут назад
Этими уеб-ми надо печки топить , хоть какая то польза будетю
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62k
Опиум для народа 20 минут назад
Метро - объект стратегический. Плясать следует от этого, назначая наказание, устанавливаемое тем, кто создаёт там панику.
Годков десять- в самый раз было бы.
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11k
Kostick 22 минуты назад
гм, а годная же идея! за баяны брать в плен на недельку, а лучше отправлять на общественно полезные работы.
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9k
Кенвуд Полчаса назад
Долбоящеры. Вот так реально станет кому-то плохо, а все йух забьют, не захотят стать жертвами розыгрыша.
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5k
rutt Полчаса назад
Скучные они, каждый раз одно и то же.
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68k
Viktor Полчаса назад
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474
Шурман Полчаса назад
У меня идея 8 суток драить вагоны метро , 5 часов на сон и принятие еды и снова в депо :) и снимать это все на телефон . Это будет самы крутой ролик , отвечаю сразу 8 миллионов подписок на сайт ФСБ
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3k
Умница-красавица Полчаса назад
Это вообще не правильно, какой административный арест? Принудительные работы, пусть убирают снег или ещё что-то общественно полезное делают.
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