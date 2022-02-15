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Подборка фото с комментариями о нашей жизни в стране, которой больше нет
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Авторский пост
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Метки: СССР детство ностальгия
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и в 1996 году, после 8-го класса, я ушел из обычной школы. и признаться девочек с избыточным весом я помню всего несколько на всем потоке ( с 5 по 8 класс , так как мы учились в 3 смены ). но отлично помню, что как только перемена, все нормальные пятаки, где можно было побеситься, были заняты девочками прыгающими на резинках. а сейчас даже в макдаке детвора сидит точит это не пойми что, не отрываясь от телефонов.
А ну ка на советской машинке, или и на руках, а то и в речке постирай, пополощи, да повыжимай.
Как долго бы промышленность СССР (давайте будем честны, прошу) доводила бы ,,автоматы,, до домохозяек?)
Оторопь берёт от одной мысли.
Взрослых людей на мякине ностальгии не проведешь - знают какими трудами даётся настоящая, не порошковая морозная свежесть))
Кроме шила и гвоздя
Шило колется в залупу
Гвоздь вообще е#ать нельзя.