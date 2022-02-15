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Наш СССР

Наш СССР (30 фото + 4 видео)

Автор:
15 февраля 2022 23:25
Метки: СССР   детство   ностальгия   
826
30
4
Подборка фото с комментариями о нашей жизни в стране, которой больше нет

Авторский пост

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Метки: СССР   детство   ностальгия   
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14  комментариев
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1k
sava 9 часов назад
зачем делали надрезы на огурце , я и сейчас не понимаю, но продолжаю так делать, как и хлеб с чесноком ))
и в 1996 году, после 8-го класса, я ушел из обычной школы. и признаться девочек с избыточным весом я помню всего несколько на всем потоке ( с 5 по 8 класс , так как мы учились в 3 смены ). но отлично помню, что как только перемена, все нормальные пятаки, где можно было побеситься, были заняты девочками прыгающими на резинках. а сейчас даже в макдаке детвора сидит точит это не пойми что, не отрываясь от телефонов.
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31k
Растрелли В.В. 49 минут назад
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31k
Растрелли В.В. 52 минуты назад
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31k
Растрелли В.В. 52 минуты назад
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31k
Растрелли В.В. 52 минуты назад
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1k
Vad 58 минут назад
Теперь так...
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9k
Клёст 2 часа назад
Эта картинка только сейчас может умилять, когда все эти кубометры белья добросовестно ,,пережёвывает,, стиральная машинка автомат.
А ну ка на советской машинке, или и на руках, а то и в речке постирай, пополощи, да повыжимай.
Как долго бы промышленность СССР (давайте будем честны, прошу) доводила бы ,,автоматы,, до домохозяек?)
Оторопь берёт от одной мысли.
Взрослых людей на мякине ностальгии не проведешь - знают какими трудами даётся настоящая, не порошковая морозная свежесть))
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31k
Растрелли В.В. 4 часа назад
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31k
Растрелли В.В. 4 часа назад
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4k
lexa 9 часов назад
раньше были времена , а теперь мгновенья...
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115
kluvik lexa 3 часа назад
Раньше подымался ... , а теперь давление.
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321
ManA108 kluvik 2 часа назад
Х….у…..й
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