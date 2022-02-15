Водоканал в Казани решил «утешить» оставшихся без воды жильцов плакатами с шутками

«Водоканал» Казани решил развеселить хмурых из-за отсутствия воды местных жителей, а заодно поздравить с Днём всех влюблённых. Для этого коммунальщики разместили на заборах, где ведутся ремонтные работы, плакаты с мемами и пошлыми шутками.





Жителям, которых не затронул ремонт труб, плакаты понравились (от недовольных горожан вряд ли удалось отшутиться).Тем не менее местами действительно получилось недурно, поскольку надписи придумывали не бюрократы из Водоканала, а местный интернет-журнал.