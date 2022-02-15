Водоканал в Казани решил «утешить» оставшихся без воды жильцов плакатами с шутками

Местным жителям (у которых нет проблем с водой) такое творчество пришлось по душе.
«Водоканал» Казани решил развеселить хмурых из-за отсутствия воды местных жителей, а заодно поздравить с Днём всех влюблённых. Для этого коммунальщики разместили на заборах, где ведутся ремонтные работы, плакаты с мемами и
пошлыми шутками.
Жителям, которых не затронул ремонт труб, плакаты понравились (от недовольных горожан вряд ли удалось отшутиться).Тем не менее местами действительно получилось недурно, поскольку надписи придумывали не бюрократы из Водоканала, а местный интернет-журнал.
По словам главного редактора издания идея совместного проекта с «Водоканалом» заключается в том, чтобы разбавить серость, сделать надоевшие заборы не настолько скучными и показать, что ремонтные работы скоро закончатся (улыбаемся и терпим).
«Не так уж и много в Казани этих заборов, но они достаточно большие. Решили немножко разбавить городскую суету и серость. Весь креатив сделали мы, но у “Водоканала” тоже был запрос: что нам делать с этими заборами, как сделать их интереснее, потому что обычные таблички всем надоели и мозолят глаза», - заявил главред журнала Enter Данил Губайдуллин.
Шутливые плакаты уже размещены на нескольких улицах города. И «Водоканал» не намерен останавливаться на достигнутом. Вскоре новый креатив разместят на новых объектах.
В одном «Водоканал» прав - для рядового жителя такие таблички выглядят куда симпатичней плакатов, где казённым языком (Уважаемые жильцы! С 13. 02 по 20.02 проводятся плановые работы...) описывается причина неполадок и сроки их устранения.
С другой стороны, плакатики - это, конечно, хорошо. Но где вода, Зин?
Источник:
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