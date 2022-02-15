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Водоканал в Казани решил «утешить» оставшихся без воды жильцов плакатами с шутками

Водоканал в Казани решил «утешить» оставшихся без воды жильцов плакатами с шутками (5 фото)

Автор:
15 февраля 2022 17:35
Сообщество : Жить в России
Метки: Казань   водоканал   креатив   плакаты   фото   шутки   
830
5

Местным жителям (у которых нет проблем с водой) такое творчество пришлось по душе.

«Водоканал» Казани решил развеселить хмурых из-за отсутствия воды местных жителей, а заодно поздравить с Днём всех влюблённых. Для этого коммунальщики разместили на заборах, где ведутся ремонтные работы, плакаты с мемами и пошлыми шутками.


Жителям, которых не затронул ремонт труб, плакаты понравились (от недовольных горожан вряд ли удалось отшутиться).Тем не менее местами действительно получилось недурно, поскольку надписи придумывали не бюрократы из Водоканала, а местный интернет-журнал.

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По словам главного редактора издания идея совместного проекта с «Водоканалом» заключается в том, чтобы разбавить серость, сделать надоевшие заборы не настолько скучными и показать, что ремонтные работы скоро закончатся (улыбаемся и терпим).


«Не так уж и много в Казани этих заборов, но они достаточно большие. Решили немножко разбавить городскую суету и серость. Весь креатив сделали мы, но у “Водоканала” тоже был запрос: что нам делать с этими заборами, как сделать их интереснее, потому что обычные таблички всем надоели и мозолят глаза», - заявил главред журнала Enter Данил Губайдуллин.

Шутливые плакаты уже размещены на нескольких улицах города. И «Водоканал» не намерен останавливаться на достигнутом. Вскоре новый креатив разместят на новых объектах.

В одном «Водоканал» прав - для рядового жителя такие таблички выглядят куда симпатичней плакатов, где казённым языком (Уважаемые жильцы! С 13. 02 по 20.02 проводятся плановые работы...) описывается причина неполадок и сроки их устранения.


С другой стороны, плакатики - это, конечно, хорошо. Но где вода, Зин?

Источник:

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Метки: Казань   водоканал   креатив   плакаты   фото   шутки   
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Youtube's Best Channel Час назад
nugopacb|, сэр
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340
да пох 5 минут назад
Я не понял они что на 7 дней отключили воду ? .
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1k
SilentBob 9 минут назад
эти плакатики свернуть бы в трубочку, да руководству казанского Водоканала и генераторам "гениальной идеи" засунуть бы в оное место!
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13k
aalexey3 22 минуты назад
Тут недавно пост был, что в Великобритании при отключении воды или света жителям приходят денежные компенсации за не оказанные услуги!
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110
Dmitry Полчаса назад
Не владею ситуацией, но, а что, действительно так долго нет воды? В посте об этом ни слова. Если это авария, и над её устранением работают, то подобное творчество можно только приветствовать. И ещё вопрос, а автор данной новости где проживает?
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−58
Карл Такойто 54 минуты назад
Действительно,когда без воды зимой сидишь,идёшь такой и шуточки про это на заборе читаешь от Водоканала который вроде как эти самые трубы чтобы у тебя была вода должен в нормальном состоянии поддерживать,но поскольку трубы в большинстве городов ещё Сталина помнят и на них живого места нет,Водоканалу остаётся только шутить
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3k
Kozlodoev Час назад
Циничненько...
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110
Dmitry Kozlodoev Полчаса назад
В чем цинизм? Трубы не ремонтируют?
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