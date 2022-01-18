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Странный и непродуманный дизайн туалетов и ванных комнат

Странный и непродуманный дизайн туалетов и ванных комнат (17 фото)

Автор:
18 января 2022 08:51
Сообщество : ФотоМир
Метки: Юмор   ванна   дизайн   креатив   туалет   фото   
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Фотографии со странным, непродуманным или даже опасным дизайном, которые пользователи сети видели в гостиницах, ресторанах или других публичных заведениях.

Туалеты и ванные комнаты — самые узкопрофильные помещения в наших жилищах, и поэтому, когда мы видим, что где-то с ними что-то не так, это сразу же находит отклик в нашей душе. Мы сразу же начинаем представлять, как неудобно или некомфортно было бы нам, будь у наших туалетов и ванных подобные изъяны, которые мы покажем в этой подборке.


1. Симпатичный узор на полу в уборной в ресторане

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2. Невероятно крошечная ванная со всем, что вам нужно (или не нужно)

3. Лестница в ванной — лучше и не придумаешь!

4. В моём школьном туалете есть только один диспенсер туалетной бумаги

Поэтому каждый раз, когда вам нужно сходить в туалет, вы должны точно рассчитать количество бумаги, которое вы будете использовать. А если рассчитаете неправильно…


5. Ох, уж эти дикие туалеты в школах

6. Потому что две лестницы в ванной лучше, чем одна. Туалет находится за стеной слева.

7. Где бы установить унитаз? Может быть рядом с огромным ОКНОМ?

8. Вероятно, однажды в этом туалете столкнулись с огромной проблемой с бумагой и после немного психанули

9. Чтобы добраться до унитаза, нужно перешагнуть ванну. Блеск!

10. Просьба №1 к дизайнерам унитазов: не пытайтесь украшать их узорами!

11. Очень удобная выдвижная полка под раковиной. Жаль только не выдвигается из-за унитаза

12. Кнопка, которая выдаёт больше туалетной бумаги. Как удобно и самое главное гигиенично

В этом общественном туалете вас заставляют касаться одной и той же грязной кнопки, которую нажимали все остальные, вместо того, чтобы просто отрывать чистую бумагу, к которой никто не прикасался.


13. Какая красота! Вот только теперь вам придётся ходить в туалет в пруд несчастных фламинго

14. Ванная комната в ресторане: одна зеркальная панель сверху, другая снизу… я не могу увидеть себя между ними

15. Был в командировке в одной комнате с коллегой. Двери в ванную и душевую в нашем номере были полностью прозрачными

Бонус: туалетная бумага с новогодними узорами, которая выгдядит жутко

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Метки: Юмор   ванна   дизайн   креатив   туалет   фото   
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