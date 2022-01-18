Странный и непродуманный дизайн туалетов и ванных комнат

Фотографии со странным, непродуманным или даже опасным дизайном, которые пользователи сети видели в гостиницах, ресторанах или других публичных заведениях.
Туалеты и ванные комнаты — самые узкопрофильные помещения в наших жилищах, и поэтому, когда мы видим, что где-то с ними что-то не так, это сразу же находит отклик в нашей душе. Мы сразу же начинаем представлять, как неудобно или некомфортно было бы нам, будь у наших туалетов и ванных подобные изъяны, которые мы покажем в этой подборке.
1. Симпатичный узор на полу в уборной в ресторане
2. Невероятно крошечная ванная со всем, что вам нужно (или не нужно)
3. Лестница в ванной — лучше и не придумаешь!
4. В моём школьном туалете есть только один диспенсер туалетной бумаги
Поэтому каждый раз, когда вам нужно сходить в туалет, вы должны точно рассчитать количество бумаги, которое вы будете использовать. А если рассчитаете неправильно…
5. Ох, уж эти дикие туалеты в школах
6. Потому что две лестницы в ванной лучше, чем одна. Туалет находится за стеной слева.
7. Где бы установить унитаз? Может быть рядом с огромным ОКНОМ?
8. Вероятно, однажды в этом туалете столкнулись с огромной проблемой с бумагой и после немного психанули
9. Чтобы добраться до унитаза, нужно перешагнуть ванну. Блеск!
10. Просьба №1 к дизайнерам унитазов: не пытайтесь украшать их узорами!
11. Очень удобная выдвижная полка под раковиной. Жаль только не выдвигается из-за унитаза
12. Кнопка, которая выдаёт больше туалетной бумаги. Как удобно и самое главное гигиенично
В этом общественном туалете вас заставляют касаться одной и той же грязной кнопки, которую нажимали все остальные, вместо того, чтобы просто отрывать чистую бумагу, к которой никто не прикасался.
13. Какая красота! Вот только теперь вам придётся ходить в туалет в пруд несчастных фламинго
14. Ванная комната в ресторане: одна зеркальная панель сверху, другая снизу… я не могу увидеть себя между ними
15. Был в командировке в одной комнате с коллегой. Двери в ванную и душевую в нашем номере были полностью прозрачными
Бонус: туалетная бумага с новогодними узорами, которая выгдядит жутко
Источник:
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