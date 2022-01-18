Странный и непродуманный дизайн туалетов и ванных комнат

Туалеты и ванные комнаты — самые узкопрофильные помещения в наших жилищах, и поэтому, когда мы видим, что где-то с ними что-то не так, это сразу же находит отклик в нашей душе. Мы сразу же начинаем представлять, как неудобно или некомфортно было бы нам, будь у наших туалетов и ванных подобные изъяны, которые мы покажем в этой подборке.

1. Симпатичный узор на полу в уборной в ресторане