«И что?! Быстро, б…!»: таксист в Перми нарвался на неадекватную пассажирку

Неоднозначная ситуация произошла в Перми. Таксист приехал на вызов, к нему в авто залезла юная, румяная «дева» и ее бойфренд. Когда они делали заказ, в приложении им высветился ценник за поездку - 51 рубль.

А таксист назвал цену в два раза больше и добавил, что за 51р. он точно не поедет. Машина еще не тронулась и он имел право отказать пассажирам. И у девушки подорвало:

«И что? А мне сейчас надо - быстро б…!»

Водитель сделал замечание, попросил не материться. А она в ответ взмахнула клешнями руками и заявила:

«Я опаздываю! С..а, я тебя сейчас е…у, б…!»

Атас.