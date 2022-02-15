«И что?! Быстро, б…!»: таксист в Перми нарвался на неадекватную пассажирку

Водитель Яндекс.Такси не согласился с ценником за поездку, тогда «мадемуазель» обложила его матом и чуть не полезла в драку.
Неоднозначная ситуация произошла в Перми. Таксист приехал на вызов, к нему в авто залезла юная, румяная «дева» и ее бойфренд. Когда они делали заказ, в приложении им высветился ценник за поездку - 51 рубль.
А таксист назвал цену в два раза больше и добавил, что за 51р. он точно не поедет. Машина еще не тронулась и он имел право отказать пассажирам. И у девушки подорвало:
«И что? А мне сейчас надо - быстро б…!»
Водитель сделал замечание, попросил не материться. А она в ответ взмахнула
клешнями руками и заявила:
«Я опаздываю! С..а, я тебя сейчас е…у, б…!»
Атас.
В итоге таксист отказался вести их за любую сумму - и правильно сделал. А
гопник девушка на прощанье еще раз обложила его матом. Как-будто крепостным командует - вообще не понимает, с кем она разговаривает и как себя ведет. Берегов просто нет.
Наверняка будет хорошей женой… Заботливой.
Источник:
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1. Каршеринг.
2. Молодые чурки, особ на отечественном автопроме.
3. БМВ
4. такси.
5. Бабы от 50лет возрастом
2-сошлись. С легкими различиями в терминологии :)
3-ну БМВ, пежо и волга(!!!)
4...
5. Ну я бы не стал возраст уточнять. Но все равно, в большинстве нормально уже водят. Тупят. Но без неадекватчины и джигитовки.
Но водила тут не прав. Есть заказ - вези, не хочешь работать не работай.