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«И что?! Быстро, б…!»: таксист в Перми нарвался на неадекватную пассажирку

«И что?! Быстро, б…!»: таксист в Перми нарвался на неадекватную пассажирку (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 февраля 2022 15:17
Сообщество : Таксисты
Метки: Девушка   водитель   гопник   заказ   поездка   такси   ценник   
2637
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Водитель Яндекс.Такси не согласился с ценником за поездку, тогда «мадемуазель» обложила его матом и чуть не полезла в драку.

Неоднозначная ситуация произошла в Перми. Таксист приехал на вызов, к нему в авто залезла юная, румяная «дева» и ее бойфренд. Когда они делали заказ, в приложении им высветился ценник за поездку - 51 рубль.

А таксист назвал цену в два раза больше и добавил, что за 51р. он точно не поедет. Машина еще не тронулась и он имел право отказать пассажирам. И у девушки подорвало:

«И что? А мне сейчас надо - быстро б…!»

Водитель сделал замечание, попросил не материться. А она в ответ взмахнула клешнями руками и заявила:

«Я опаздываю! С..а, я тебя сейчас е…у, б…!»

Атас.

В итоге таксист отказался вести их за любую сумму - и правильно сделал. А гопник девушка на прощанье еще раз обложила его матом. Как-будто крепостным командует - вообще не понимает, с кем она разговаривает и как себя ведет. Берегов просто нет.

Наверняка будет хорошей женой… Заботливой.

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Метки: Девушка   водитель   гопник   заказ   поездка   такси   ценник   
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79  комментариев
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104
. . 2 часа назад
А какого лешего он не согласился? вроде как цену не он устанавливает... водила не прав... а дамочка тоже... тот еще фрукт...
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32k
Korolev 51 секунду назад
Биба и Боба...
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17k
ЦСКА Минуту назад
51 рубль!!! Завидую пермякам!
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547
С того Берега моря 4 минуты назад
Новая уе.башка или уе.банка!?)))
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−11
морозко 11 минут назад
а в чем она не права?
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185
AirflyAl морозко 9 минут назад
Хотя бы в том что она обеспечила себе "популярность"
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12k
Голос Вселенной 13 минут назад
Достойная ученица ....

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8k
sivanov1079 22 минуты назад
Самый тяжкий труд - с людьми работать. А с учетом дураков на дорогах, таксистам вдвойне не завидую
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735
vlad Полчаса назад
А зачем он взял заказ за 51р ?
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2k
ProstoBoBka Полчаса назад
«Я опаздываю! С..а, я тебя сейчас е…у, б…!» Трындец... Еб...ть она, получит в ответ и сразу на просторах интернета будет видео, типа она "белая и пушистая" никого не трогала, а на нее напали!
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42k
Олег Полчаса назад
яндекс вообще охренел. С 51 рубля возьмёт комиссию 17% и парк 7%.... всё, что останется водиле не хватит на стакан воды. Как может поездка в такси стоить дешевле трамвая?
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3k
Ivan Полчаса назад
Ну я всегда считал таксеров-социальным дном. Урод, который ничего не может сделать в жизни. Ему высветилась сумма. Мог бы не ехать. Рейтинг бы подсел. Но приехал, решил выпендриваться. Из-за его:"а ща разведу лоха" девушка потеряла время. Побольше ему штрафов и головняков от гаишников!
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6k
workmen77 40 минут назад
А потом задаются вопросом: от куда берется быдло и хамло? Да вот такие особи нарожают и по подобию своему воспитывают.
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14k
эмосурикат прямоползающий 40 минут назад
два неадеквата встретились
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1k
Никита Сергеевич 46 минут назад
Рот - помойка. Надеюсь эту мразоту малолетнюю в жизни больше ни один таксист не повезет. Ну и вопросы к яндексу, откуда такие цены берут?
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1k
Bogdan Krasota 48 минут назад
А куда можна приехать за 51 рубль?
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2k
cfhfwby 50 минут назад
Это где такие ценники еще есть?
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12k
Элитный тигр 55 минут назад
Интересно, а на какое расстояние водитель должен был парочку отвезти? Я по пьятницам из гаража (+2 - 3 друга) тоже до дома на такси частенько добираюсь, расстояние пара километров, стоимость 50-80 рублей. Это конечно хабалку не оправдывает...
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2k
Дарвин и аморальная премия 56 минут назад
Бедный таксист,он за эти деньги даже детям хлеба не купит,а эту неадекватную пиз@ду нужно было монтировкой по голове огреть
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1k
Вадик Бондаренко Час назад
Конченный водила,стой на остановке с шашечкой
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50k
smakido Час назад
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8k
Hunson Abadeer Час назад
истеричка конечно забавная и за базар ей нос поломать точно стоило бы
Но водила тут не прав. Есть заказ - вези, не хочешь работать не работай.
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