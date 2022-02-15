Потайные детали и внезапные функции в обычных предметах одежды

Казалось бы — вокруг нас и так каждый день обнаруживается слишком много сюрпризов, чтобы ждать чего-то внезапного ещё и от собственной одежды. И всё же дизайнеры и производители знают, чем удивить человека, который решил купить новую пару джинсов, галстук или даже самые обычные носки!

У галстука подкладка из микрофибры, можно протереть экран телефона