Потайные детали и внезапные функции в обычных предметах одежды

Часто предметы гардероба таят в себе неожиданные детали и функции: скрытые молнии, потайные карманы, ироничные надписи… И это далеко не всё!
Казалось бы — вокруг нас и так каждый день обнаруживается слишком много сюрпризов, чтобы ждать чего-то внезапного ещё и от собственной одежды. И всё же дизайнеры и производители знают, чем удивить человека, который решил купить новую пару джинсов, галстук или даже самые обычные носки!
У галстука подкладка из микрофибры, можно протереть экран телефона
Потайной карман в классических брюках
2 в 1: ремень и открывашка для бутылок
В носках тоже не обошлось без внезапного кармашка
На внутренней стороне моих брюк изображено, как делать приём Геймлиха
Приём Геймлиха — это метод оказания первой помощи, который выручит, если рядом с вами кто-то подавился.
Странно только: чтобы посмотреть на инструкцию, вам придётся срочно снять штаны.
В ремне есть карман на молнии
Когда мой плащ намокает, на нём появляется цветочный узор
«Top Gear. Мы опробовали эти футболки на животных. Им не подошло»
На джинсах сразу две петли, для ремней разной ширины
Гигантский карман на кофте моего друга
Откуда нам знать, что на самом деле у вас не очень маленький друг с айфоном в кармане?
Скрытые послания для самых внимательных
К моей рубашке пришит кусочек микрофибры для протирки очков
Тайный карманчик в рубашке: «Маме не говори»
На ярлычке куртки моей дочки можно вписать имена сразу трёх владельцев
Мои новые джинсы напоминают: «Никогда не пропускай день ног!»
Кажется, пора присмотреться к своему гардеробу повнимательнее: может, там тоже есть сюрприз!
Источник:
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Ну так давай и руки ап галстук вытирать !
карман на кофте моего друга"
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Тогда лучше потайной рюкзак для системника