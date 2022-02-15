Деревня фугу: как домики в форме рыб защищают от наводнений

С подобной проблемой сталкиваются и жители озера Нокуэ, которое находится на юге африканского Бенина. Этот водоем фактически представляет собой низинную лагуну, отделенную от океана полоской земли. Как предсказывают ученые, водоем может удвоиться в размерах и подтопить всю окружающую территорию. И все бы ничего, если бы на берегах этого озера и на самом озере не жили тысячи людей. Именно для них и были разработаны удивительные плавающие домики, напоминающие колючие воздушные шары. Так в чем же идея этих чудо-жилищ?

Африканская Венеция

Озеро Нокуэ — очень колоритное место, и дело даже не в местных африканских пейзажах, а в том, что на самом озере находится деревня Ганвье. Это достаточно большое поселение, по официальным данным тут живут около 20 тысяч человек, ну а по неофициальным — гораздо больше. Деревня частично стоит на берегу озера, но большинство строений расположены прямо в воде. Они стоят на сваях, словно на гигантских ногах, а под полом плещется вода. Таких строений здесь сотни, и это не только дома, но и магазинчики, кафе.