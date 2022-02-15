Деревня фугу: как домики в форме рыб защищают от наводнений

Дома в виде рыбы фугу могут раздуваться в случае опасности: архитектор вдохновился известным деликатесом, чтобы перестроить деревню на воде.
Изменение климата в первую очередь затрагивает прибрежные районы: из-за того что поднимается уровень Мирового океана, вся инфраструктура на берегу постепенно разрушается.
С подобной проблемой сталкиваются и жители озера Нокуэ, которое находится на юге африканского Бенина. Этот водоем фактически представляет собой низинную лагуну, отделенную от океана полоской земли. Как предсказывают ученые, водоем может удвоиться в размерах и подтопить всю окружающую территорию. И все бы ничего, если бы на берегах этого озера и на самом озере не жили тысячи людей. Именно для них и были разработаны удивительные плавающие домики, напоминающие колючие воздушные шары. Так в чем же идея этих чудо-жилищ?
Африканская Венеция
Озеро Нокуэ — очень колоритное место, и дело даже не в местных африканских пейзажах, а в том, что на самом озере находится деревня Ганвье. Это достаточно большое поселение, по официальным данным тут живут около 20 тысяч человек, ну а по неофициальным — гораздо больше. Деревня частично стоит на берегу озера, но большинство строений расположены прямо в воде. Они стоят на сваях, словно на гигантских ногах, а под полом плещется вода. Таких строений здесь сотни, и это не только дома, но и магазинчики, кафе.
Местные жители так живут несколько столетий: когда-то их предки пытались скрыться на воде от воинственного племени, которое занималось работорговлей. Теперь та история в прошлом, но люди так и продолжают жить на воде, и Нокуэ стал не только их домом, но и работой: они ловят местную рыбу, заводят рыбные фермы для разведения более ценных пород и принимают туристов. Путешественники полюбили Ганвье, деревня на воде стала одним из главных мест Бенина, обязательных к посещению. В народе деревушку давно называют Африканской Венецией, однако наводнения тут случаются чаще, чем в итальянском городе на воде.
Рыбное вдохновение
Все строения на озере Нокуэ однотипные: это дома из дерева, которые возвышаются над поверхностью при помощи тонких ножек-свай. Увы, не всегда так выглядит деревня. Когда уровень воды поднимается, озеро «заходит» в гости во все строения. От воды в помещениях тут постоянно сыро, дома разрушаются и служат совсем недолго. Эта проблема не могла не привлечь внимания экологов и дизайнеров, деревней заинтересовался архитектор из Ирана Саджад Навиди. Он придумал необычную концепцию домов, которые могут трансформироваться в зависимости от окружающей среды. А вдохновила его… рыба фугу!
У иглобрюхих, которые собственно и идут на японский деликатес фугу, есть знаменитая особенность: если они видят опасность, то раздуваются и превращаются в шарик. Даже если хищнику удастся схватить эту рыбу, она просто застрянет у него в пасти, так что враг будет в любом случае повержен. Навиди решил, что домики будут надуваться так же, когда к ним подступает опасность: они становятся круглыми и непотопляемыми.
Свой проект архитектор назвал Puffer Village, что дословно переводится как «Деревня Фугу». Со стороны надутые дома действительно напоминают гигантских бурых скалозубов (именно этот вид иглобрюхих используется для приготовления фугу), разбросанных по всему озеру.
Раздуваться дома умеют благодаря нескольким датчикам, у каждого из которых есть своя функция. Один из датчиков следит за уровнем озера и его волнами, другой отвечает за насос, третий — за столкновения. Все эти приборы работают автоматически и активируются за несколько минут в случае приближающейся опасности. Ну совсем как рыба фугу, правда же?
Так, если Нокуэ разливается, на водной глади слишком большие волны или даже шторм, то дом активизирует свои защитные функции. В нижнюю часть дома начинает закачиваться вода с помощью насоса, из-за чего конструкция становится более устойчивой, она не будет дрейфовать, а значит, ни с чем не столкнется и останется целой и невредимой. Ну а как только угроза в виде разбушевавшейся стихии отступит, дом автоматически сдуется. В таком состоянии он уже не выглядит как игольчатый шар, а напоминает бургер с «начинкой» в виде жилища внутри.
Стоит отметить, что дома в этой «Деревне Фугу» инновационные не только благодаря своей необычной форме, но и благодаря современным технологиям. Так, надувные домики оснащены устройствами, которые позволяют преобразовывать солнечный свет и силу воды в электричество, также тут есть устройства для очистки воды и ультрасовременные технологии для занятий аквапоникой. Так что местные жители смогут заниматься привычными делами, в том числе и выращиванием растений, прямо на территории своего инновационного дома.
Источник:
- В Таиланде местных жителей терроризируют обезьяны
- 20 удивительных мест на планете, которые нужно увидеть
- Пугающая атмосфера морей, океанов и озёр
- Причудливые скульптуры, внезапно возникших у озера Мичиган
- 6 стран, где снега больше, чем в Челябинске и Перми
Понравилось12