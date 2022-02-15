В роддоме Нижнего Новгорода роженице отказываются отдать ребёнка, пока она не оплатит долг

Сама Ирина — беженка из Донецка, её муж — уроженец Ставрополья. В Нижний Новгород семья приехала в поисках работы. Перед этим они были в Москве, где у девушки украли все документы. В роддом Ирина поступила без документов и её оформили платно - как иностранку. Услуги стоили 37 тысяч рублей: 6 тысяч — за палату за три дня и 31 тысячу — за то, что женщина рожала без документов.

Муж женщины столько не зарабатывает, и она просто не может оплатить долг роддому.