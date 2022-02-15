В роддоме Нижнего Новгорода роженице отказываются отдать ребёнка, пока она не оплатит долг

Девушка, родившая в роддоме Нижнего Новгорода, задолжала ему 37 тысяч рублей. Вся проблема была в том, что она потеряла паспорт и приехала рожать без документов.
Сама Ирина — беженка из Донецка, её муж — уроженец Ставрополья. В Нижний Новгород семья приехала в поисках работы. Перед этим они были в Москве, где у девушки украли все документы. В роддом Ирина поступила без документов и её оформили платно - как иностранку. Услуги стоили 37 тысяч рублей: 6 тысяч — за палату за три дня и 31 тысячу — за то, что женщина рожала без документов.
Муж женщины столько не зарабатывает, и она просто не может оплатить долг роддому.
"Когда меня приняли, сказали, что роды будут платными. 1 февраля я родила. 3 февраля принесли бумажку, что надо оплатить 37 тысяч: шесть тысяч — за палату за три дня и 31 тысячу — за то, что я рожала без документов", — рассказала Ирина в нижегородской новостной программе "Кстати"
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Через три дня роженицу выписали, а новорожденную девочку оставили в роддоме, пока Ирина не оплатит долг. Когда мать приехала в роддом с журналистами, поддавшись на уговоры, медики согласились отдать ей малышку. Договорились на том, что муж Ирины должен предварительно оформить отцовство — и тогда они даже смогут вовсе не платить. В общей сложности девочка находится в роддоме уже две недели, уточняет Life.
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Обычный роддом от 30.000.
2010-сеченовка 120.000, обычный от 30.000 :)
Один родитель гражданин РФ, второй родитель иностранный гражданин. Местом рождения ребёнка является территория РФ, либо вне территории РФ и государство рождения не предоставляет ребёнку своё гражданство, в таком случае родившийся становиться гражданином РФ.
Отец ребенка, как написано в статье уроженец Ставрополья, по этому юридически ребенок уже гражданин РФ по "праву крови".
В 2005 году у меня жена рожала, на тот момент она была еще гражданкой Украины, и даже вид на жительство в РФ еще не получила-жила у меня в Петербурге по временной регистрации. Так у нас таких проблем не было без проблем принимали ее в поликлинике, в больничке на сохранении и в роддоме, и ни каких денег с нас не требовали.
Вот так из-за подлости врачей можно угробить здоровье женщины и ребёнка.