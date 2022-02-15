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В роддоме Нижнего Новгорода роженице отказываются отдать ребёнка, пока она не оплатит долг

В роддоме Нижнего Новгорода роженице отказываются отдать ребёнка, пока она не оплатит долг (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 февраля 2022 08:36
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   деньги   долг   интересное   мать   ребёнок   роддом   фото   
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Девушка, родившая в роддоме Нижнего Новгорода, задолжала ему 37 тысяч рублей. Вся проблема была в том, что она потеряла паспорт и приехала рожать без документов.

Сама Ирина — беженка из Донецка, её муж — уроженец Ставрополья. В Нижний Новгород семья приехала в поисках работы. Перед этим они были в Москве, где у девушки украли все документы. В роддом Ирина поступила без документов и её оформили платно - как иностранку. Услуги стоили 37 тысяч рублей: 6 тысяч — за палату за три дня и 31 тысячу — за то, что женщина рожала без документов.

Муж женщины столько не зарабатывает, и она просто не может оплатить долг роддому.

"Когда меня приняли, сказали, что роды будут платными. 1 февраля я родила. 3 февраля принесли бумажку, что надо оплатить 37 тысяч: шесть тысяч — за палату за три дня и 31 тысячу — за то, что я рожала без документов", — рассказала Ирина в нижегородской новостной программе "Кстати"

Через три дня роженицу выписали, а новорожденную девочку оставили в роддоме, пока Ирина не оплатит долг. Когда мать приехала в роддом с журналистами, поддавшись на уговоры, медики согласились отдать ей малышку. Договорились на том, что муж Ирины должен предварительно оформить отцовство — и тогда они даже смогут вовсе не платить. В общей сложности девочка находится в роддоме уже две недели, уточняет Life.

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Метки: Россия   деньги   долг   интересное   мать   ребёнок   роддом   фото   
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32  комментария
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21k
Влад 2 часа назад
А почему бы не впаять киднеппинг? Заявляй в полицию, в прокуратуру, но какое право удерживать ребенка? Вполне возможно женщина сейчас осталась без молока - кто ответит? Вопрос то был вполне решаемый.
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15
Евгений 13 минут назад
А с хрена ли российский бюджет должен оплачивать ее роды? Никогда не забуду как в салон ауди приезжали фифы из днр и ЛНР с айфонами, айпадами и мелкими собаченками и требовали, чтоб им ТО или бесплатно и с большой скидкой делали из за того что они беженцы
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102
eutace 17 минут назад
а тут не давно все осуждали тех, кто полез в коллектор рожать. Говорили - идите в роддом, там всё бесплатно
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−96
Племянник Путина Полчаса назад
37 рублей роды в Москве? Что за бред? Даже 7 лет назад было либо бесплатно, либо от 100.
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31
sasha Полчаса назад
это по факту терроризм чистой воды, захват заложника и шантаж! это прорыв?
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17
Человек Наблюдающий 46 минут назад
Повторюсь- Люди вы что совсем еб"№;%нутые?
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87
Павел Кузнецов 51 минуту назад
Какая-то мутная история. Я не представляю как они оформили новорожденного ребенка и отдали его человеку без документов. Администрации роддома стоило бы вызвать полицию для выяснения личности этой дамы.
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87
Павел Кузнецов 50 минут назад
А так, больше похоже что работница древнейшей профессии из Киева решила нае*ать систему Минздрава РФ, и сэкономить 68 тысяч.
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44
Имя Пользователя 55 минут назад
Очередная победа современной власти.
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3k
Кирилл Час назад
зато не называемых национальностей обхаживаем...
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8k
Ф Ив Час назад
После этого инцидента как минимум должно произойти увольнение главврача и всех причастных с запретом заниматься профессиональной деятельностью в сфере медицины. Случай продемонстрировал их абсолютную профнепригодность.
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6k
RRK Час назад
Что с этой страной не так?
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−5
морозко Час назад
новости сверхдержавы
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7k
Игорь Час назад
кислая история.
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12k
Типа граф Час назад
А если бы отец согласился оплатить , и пока деньги искал , то за ребёнка тоже бы денюшка накапала за нахождение в роддоме или он уже гражданин РФ и имеет право на бесплатное медобслуживание ?
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2k
Autumn2015 2 часа назад
Ситуация действительно скотская, если родившая женщина не кормит, то у неё возникает вопрос либо прекращать лактацию, а это значит сразу лишить ребёнка здорового иммунитета либо сцеживаться, но сцедить из глубоких сегментов груди трудно, а это значит застой, а застой чреват маститом , а это уже дрянь дело. У меня был мастит по причине инфицирования в роддоме стафилококком, 4 года назад был рак груди.
Вот так из-за подлости врачей можно угробить здоровье женщины и ребёнка.
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25k
КешаИванов 2 часа назад
Медицина [мат].
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2k
Sergius SPb 2 часа назад
Мля,Донецк,херецк... понаехалово, сами мы не местные...
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1k
RaiJu 2 часа назад
Это ли не дно? Суки.
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5k
tamin 2 часа назад
Заявление в прокуратуру. А ещё неплохо бы проверить, что за дамочка такая приехала рожать в Москву с Донецка. Может хохлушка с тверской.хохлушки сейчас все говорят из Днр/Лнр. В любом случае заявление и погнали.
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2k
Иван 3 часа назад
Ну у пендосов то ещё хуже. Там если человек упал, у него спрашивают не потерял ли он кошелёк при падении.
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