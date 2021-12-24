Воздушные войны: эффективность дирижаблей в Первой мировой

Но если дирижабли всё-таки обнаруживали, большинство из них становились уязвимой целью. Ведь аэростат был неповоротлив и двигался со скоростью в 90 км/ч. Это вынудило немцев полностью перейти на ночные операции.

Тем не менее даже после войны вера в дирижабли не иссякла. Они улучшались и становились более надежными и быстрыми. Пик пришёлся на 1929 год, когда «Граф Цеппелин» совершил кругосветный перелет за 20 дней, сделав всего три остановки.