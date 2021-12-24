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Воздушные войны: эффективность дирижаблей в Первой мировой

Воздушные войны: эффективность дирижаблей в Первой мировой (12 фото)

Автор:
24 декабря 2021 14:53
Сообщество : Военное
Метки: Военные аэростаты   Первая мировая   Российская имерия   дирижабли   мировая война   
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С того момента, как изобрели дирижабли, армии всего мира искали способы их использования в военных целях. В Первую мировую войну это весьма неплохо удавалось, но потом, эпоха этих летательных аппаратов ушла в закат.

Самый крупный воздушный флот в Первую мировую был у России – более 20 дирижаблей. У немцев их было чуть меньше – 18 единиц.

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А, например, у австро-венгров, на тот момент выступавших против Германии, дела были совсем плохи. Но они это умело компенсировали способность эффективно сбивать вражеские дирижабли.

При этом Российская Империя редко совершала вылеты для бомбардировки, в основном используя эти летательные аппараты для разведки. Самой знаменитой моделью стал «Альбатрос», вооруженный пулеметами «Максим» и «Мадсен».

При этом вести огонь с него было удобно, так как показатель точности был довольно высок. Так, при стрельбе с дистанции в 600 метров он составлял 74%, что весьма недурно.

Вот только элементарным везением «Альбатрос» не отличался. Он регулярно отправлялся на боевые задания, но попадал в аварию.  После ремонта он сразу врезался в дерево из-за сильного ветра и тумана, и уже больше не восстанавливался.

При этом немцы не могли нанести ему ощутимый урон, зато успешно вредили сами себе. По крайней мере, однажды они расстреляли по ошибке свой дирижабль, сильно повредив корпус.

Если говорить об использовании аэростатов в качестве бомбардировщиков, то этим активно промышляла Германия. Тогда средства ПВО были развиты слабо, а дирижабли могли скидывать по несколько тонн бомб. Кроме того, их было трудно обнаружить в облачную погоду.

Именно благодаря этому немцы нанесли крупные повреждения бельгийскому Антверпену. Англичане тоже получили «посылку» в виде 162 тонн бомб.

Но если дирижабли всё-таки обнаруживали, большинство из них становились уязвимой целью. Ведь аэростат был неповоротлив и двигался со скоростью в 90 км/ч. Это вынудило немцев полностью перейти на ночные операции.


Тем не менее даже после войны вера в дирижабли не иссякла. Они улучшались и становились более надежными и быстрыми.  Пик пришёлся на 1929 год, когда «Граф Цеппелин» совершил кругосветный перелет за 20 дней, сделав всего три остановки.

Но трагедия на немецком пассажирском дирижабле «Гинденбург» в 1937 году поставила крест на дальнейшем развитии дирижаблей. Весь мир окончательно убедился, что это небезопасный транспорт, а повторять воздушный «Титаник» никому не хотелось.

Так эпоха дирижаблей постепенно уходила в закат. Вероятно, сейчас умельцы смогли бы сделать их безопасными, но нужен ли он? Ведь ангар для постройки и эксплуатации крупных моделей встанет в 100-150 раз дороже, чем ангар для крупных самолетов.

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Метки: Военные аэростаты   Первая мировая   Российская имерия   дирижабли   мировая война   
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