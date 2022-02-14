В Тверской области человека при смерти повезли в больницу в ковше трактора

Даже в крупных городах России дороги чистят паршиво. А в регионах - не заморачиваются и ждут, пока он сам растает. И когда людям нужна помощь, она просто не может до них добраться.

Показательный случай из Тверской области: лежачего больного нужно было срочно отвезти в больницу. Но дорогу занесло снегом так, что «неотложка» забуксовала на въезде в деревню. Счет шел даже не на часы, а на минуты - человек мог просто умереть. Тогда водитель «скорой» побежал к местному фермеру, тот завел свой трактор, положил больного в ковш и довез до машины. Так и ехали: фермер медленно полз по сугробам, родственник бедолаги и врач тоже забрались в ковш и смотрели, чтобы он оттуда не вывалился.

Съемку ведет сам водитель «неотложки». Попутно рассказывает, что по стандартам его машина «свое» уже отбегала и ее давно надо списывать. Здесь все как обычно - денег нет, но вы держитесь.