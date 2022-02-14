В Тверской области человека при смерти повезли в больницу в ковше трактора

Дорогу занесло снегом, «скорая» не могла проехать и ее водитель нашел решение проблемы.
Даже в крупных городах России дороги чистят паршиво. А в регионах - не заморачиваются и ждут, пока он сам растает. И когда людям нужна помощь, она просто не может до них добраться.
Показательный случай из Тверской области: лежачего больного нужно было срочно отвезти в больницу. Но дорогу занесло снегом так, что «неотложка» забуксовала на въезде в деревню. Счет шел даже не на часы, а на минуты - человек мог просто умереть. Тогда водитель «скорой» побежал к местному фермеру, тот завел свой трактор, положил больного в ковш и довез до машины. Так и ехали: фермер медленно полз по сугробам, родственник бедолаги и врач тоже забрались в ковш и смотрели, чтобы он оттуда не вывалился.
Съемку ведет сам водитель «неотложки». Попутно рассказывает, что по стандартам его машина «свое» уже отбегала и ее давно надо списывать. Здесь все как обычно - денег нет, но вы держитесь.
Когда видео утекло в сеть, прокуратура сильно заинтересовалась этим случаем и начала проверку. Многие стали переживать, что сейчас прилетит и водителю, и фермеру:
Но нет. Прилетит тем, кто отвечает за уборку снега. Вернее, за отсутствие этой уборки.
А мужиков вообще-то надо премировать - все-таки человеку жизнь спасли.
Источник:
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т.е. если бы ей было 5 лет, она бы не*х*уй делать на изи проскочила,
а будь она годовалой то еще бы и трактор на прицепе протащила?
чувак в полном видео сетует что им не дают "буханки" как раз таки полноприводные... получается что газель обычная городская изначально