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В Тверской области человека при смерти повезли в больницу в ковше трактора

В Тверской области человека при смерти повезли в больницу в ковше трактора (4 фото + 1 видео)

Автор:
14 февраля 2022 18:21
Сообщество : Жить в России
Метки: больной   ковш   скорая помощь   сугробы   тверскаяобласть   трактор   
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Дорогу занесло снегом, «скорая» не могла проехать и ее водитель нашел решение проблемы.

Даже в крупных городах России дороги чистят паршиво. А в регионах - не заморачиваются и ждут, пока он сам растает. И когда людям нужна помощь, она просто не может до них добраться.

Показательный случай из Тверской области: лежачего больного нужно было срочно отвезти в больницу. Но дорогу занесло снегом так, что «неотложка» забуксовала на въезде в деревню. Счет шел даже не на часы, а на минуты - человек мог просто умереть. Тогда водитель «скорой» побежал к местному фермеру, тот завел свой трактор, положил больного в ковш и довез до машины. Так и ехали: фермер медленно полз по сугробам, родственник бедолаги и врач тоже забрались в ковш и смотрели, чтобы он оттуда не вывалился.

Съемку ведет сам водитель «неотложки». Попутно рассказывает, что по стандартам его машина «свое» уже отбегала и ее давно надо списывать. Здесь все как обычно - денег нет, но вы держитесь.

Когда видео утекло в сеть, прокуратура сильно заинтересовалась этим случаем и начала проверку. Многие стали переживать, что сейчас прилетит и водителю, и фермеру:

Но нет. Прилетит тем, кто отвечает за уборку снега. Вернее, за отсутствие этой уборки.

А мужиков вообще-то надо премировать - все-таки человеку жизнь спасли.

Источник:

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Метки: больной   ковш   скорая помощь   сугробы   тверскаяобласть   трактор   
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19k
uutb Час назад
Автор! А, почему полное видео не выложить? Боишься?
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1k
poбт Полчаса назад
я правильно понимаю что
газель не может проехать по снегу именно потому что ей 11лет?
т.е. если бы ей было 5 лет, она бы не*х*уй делать на изи проскочила,
а будь она годовалой то еще бы и трактор на прицепе протащила?
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76
sereja.krasava 43 минуты назад
Бабушка моя упала, голову пробила, летом. В деревню в ту и летом никакая машина проехать не может. Вывозил сосед на гусеничном тракторе. Правда не в ковше. Там дороги до сих пор нет! 120км от Москвы.
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308
fda 47 минут назад
Да уж, прямо слова одной песни шансонной вспомнились "как собаку во двор сволокли"
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120k
arek14 Час назад
Надо было Жирика в ковше через пол-Москвы в больницу отправить. А следом и главного коммуняку.
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423
Николай Час назад
надо суды сделать выборными, как и муниципальных глав на местах, а иначе так и будут казнокрадством заниматься, они же менеджеры на срок, им главное отчитаться и успеть наворовать, а как народ живет им до лампочки((((
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