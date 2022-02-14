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Смотри какая открывашка: интересные девайсы, которыми можно открыть бутылку

Смотри какая открывашка: интересные девайсы, которыми можно открыть бутылку (16 фото)

Автор:
14 февраля 2022 13:04
Сообщество : ФотоМир
Метки: Разное   открывашка   пиво   прикольно   тусовка   
800
16

Перчатка Таноса, туфли, зомби и многое другое.

Открывашка — неотъемлемая часть домашнего обихода. Но когда люди наконец додумались, что можно облегчить себе жизнь и какие есть вариации этого приспособления?


Естественно, многие компании давным-давно это предусмотрели, первые открывалки появились еще в 1900 году. Время шло, и постепенно они превратились не только в полезный инструмент, но и в стильное или забавное дополнение к любой тусовке.

К обычным открывалкам мы все давно привыкли, однако сегодня мы покажем более интересные вариации, которые вы еще, возможно, не видели.

Зайдем с козырей: как насчет перчатки суперзлодея Таноса из фильмов Marvel? Интересное применение могучего артефакта.

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«Я пришел открыть пива и разрушать миры. Как видите, пиво я уже попил», - именно такие фразы сразу возникают в голове при виде этого забавного брелока.

Но есть и более интересные вариации.

Например, мексиканский боец.

Или тапок. Это, наверное, вообще суперактуально на отдыхе. Вышли на пляж с бутылкой и понимаете, что открыть нечем. И тут вспоминаете про тапки.

Также есть динозавр, готовый открыть ваш напиток.

В иных же случаях вам пригодится автомобиль Бэтмена.

Тысячелетний сокол из «Звездных войн» тоже не может остаться в стороне, если вдруг у вас возникли проблемы с закрытой газировкой.

Также есть различные карты, голова зомби и даже попа корги.

Нас же позабавила открывалка-пистолет, которая не только откупоривает бутылку, но и дает возможность выстрелить пробкой благодаря системе магнитов и спускового крючка.

А какие вы видели интересные открывалки? Какими пользуетесь сами?

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Метки: Разное   открывашка   пиво   прикольно   тусовка   
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Enigma Kuutar 17 минут назад
Неизменная классика
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15k
alexis 4 минуты назад
Анекдот из 90-ых: Сидят в скверике на скамейке две девицы и пьют пиво Тинькофф. На соседнюю скамейку садится парень, достаёт бутылочку Тинькофф, проворачивает пробку-пшшшш- открыл и начинает пить. Девицы переглянулись, одна говорит: -А мы как дуры зубами.
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148
Foma Kiniaev 20 минут назад
Хотел добавить про стрелялку крышками, которую недавно купил, но она у вас уже тоже есть
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23k
Сибиряк Полчаса назад
Смотри какая открывашка: интересные девайсы, которыми можно открыть бутылкуПосмотреть
Смотри какая открывашка: интересные девайсы, которыми можно открыть бутылку
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