Смотри какая открывашка: интересные девайсы, которыми можно открыть бутылку

Перчатка Таноса, туфли, зомби и многое другое.
Открывашка — неотъемлемая часть домашнего обихода. Но когда люди наконец додумались, что можно облегчить себе жизнь и какие есть вариации этого приспособления?
Естественно, многие компании давным-давно это предусмотрели, первые открывалки появились еще в 1900 году. Время шло, и постепенно они превратились не только в полезный инструмент, но и в стильное или забавное дополнение к любой тусовке.
К обычным открывалкам мы все давно привыкли, однако сегодня мы покажем более интересные вариации, которые вы еще, возможно, не видели.
Зайдем с козырей: как насчет перчатки суперзлодея Таноса из фильмов Marvel? Интересное применение могучего артефакта.
«Я пришел открыть пива и разрушать миры. Как видите, пиво я уже попил», - именно такие фразы сразу возникают в голове при виде этого забавного брелока.
Но есть и более интересные вариации.
Например, мексиканский боец.
Или тапок. Это, наверное, вообще суперактуально на отдыхе. Вышли на пляж с бутылкой и понимаете, что открыть нечем. И тут вспоминаете про тапки.
Также есть динозавр, готовый открыть ваш напиток.
В иных же случаях вам пригодится автомобиль Бэтмена.
Тысячелетний сокол из «Звездных войн» тоже не может остаться в стороне, если вдруг у вас возникли проблемы с закрытой газировкой.
Также есть различные карты, голова зомби и даже попа корги.
Нас же позабавила открывалка-пистолет, которая не только откупоривает бутылку, но и дает возможность выстрелить пробкой благодаря системе магнитов и спускового крючка.
А какие вы видели интересные открывалки? Какими пользуетесь сами?
Источник:
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