Смотри какая открывашка: интересные девайсы, которыми можно открыть бутылку

Открывашка — неотъемлемая часть домашнего обихода. Но когда люди наконец додумались, что можно облегчить себе жизнь и какие есть вариации этого приспособления?



Естественно, многие компании давным-давно это предусмотрели, первые открывалки появились еще в 1900 году. Время шло, и постепенно они превратились не только в полезный инструмент, но и в стильное или забавное дополнение к любой тусовке.

К обычным открывалкам мы все давно привыкли, однако сегодня мы покажем более интересные вариации, которые вы еще, возможно, не видели.

Зайдем с козырей: как насчет перчатки суперзлодея Таноса из фильмов Marvel? Интересное применение могучего артефакта.