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Ух, сейчас бахнем: необычные пивные бокалы с просторов интернета

Ух, сейчас бахнем: необычные пивные бокалы с просторов интернета (14 фото + 1 видео)

Автор:
08 января 2022 11:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: бокал   игра в футбол   интересно   пиво   пьем   
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Самые необычные бокалы для пива.

Пивной напиток любят и уважают во многих странах, в честь него устраиваются фестивали и празднества. Под пиво можно повеселиться или просто отдохнуть перед телевизором.

Употребляется пиво обычно из специального стакана, бокала, кружки, бутылки банки ну или на самый крайний случай из пластикового стаканчика.

Но на деле тот же бокал имеет множество интересных вариаций, от вида некоторых из которых вы можете очень сильно удивиться.

Причем есть действительно уникальные варианты.

Например, пивной бокал, символизирующий самую высокую гору в Японии - Фудзи, при наполнении емкости у уменьшенной версии горы появляется снежная вершина из пенки.

Необычная пивная кружка со стесанным углом. При взгляде на нее возникает вопрос, а в чем тут прикол? А, оказывается, он есть и является неплохим подспорьем для фанатов футбола.

Угол стесан для того, чтобы кружка не заслоняла во время употребления напитка матч, идущий на экране телевизора. Насколько удобно такое решение сказать сложно, но выглядит не тривиально.

Есть еще один достаточно интересный походный вариант для небольшой компании, особенно если она не любит пластиковые стаканчики.

Стакан обычного форм-фактора, однако на самом деле он может удивить.

Обычная пластиковая форма разделяется на 4 равных сосуда, чем-то напоминает разрезанный пирог, если посмотреть сверху.

Также существует пивной сапог, который может вместить до двух литров пива. Вероятно, такого королевского размерчика хватит всем любителям пенного. Кстати, в Германии 19 века питье из сапога пива являлось обрядом.

А это обычная магазинная банка, напоминающая прозрачностью и текстурой пивной бокал. Можно насладиться напитком в барном формате не выходя из дома.

Необычные бокалы от дизайнера-стеклодува Тима Драйера – настоящее произведение искусства, при этом он даже делает видео, в котором показывает, как именно его сосуды для пития получаются столь утонченными.

На просторах интернета можно повстречать и другие интересные форматы бокалов, кружек, стаканов, но мы рассказали о тех, которые, на наш взгляд, являются одними из самых интересных.

А из чего пьете различные напитки вы?

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Метки: бокал   игра в футбол   интересно   пиво   пьем   
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12k
Александр Час назад
Как мыть ту спиральку?
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51k
Timofey 4 минуты назад
Pauwel Kwak – один из немногих исторических сортов бельгийского эля, признанный на официальном уровне региональным специалитетом провинции Восточная Фландрия. Известно пиво «Квак» с наполеоновских времен, но как товарная марка зарегистрировано в 1980 году. Популярность бренда не в меньшей мере связана с бокалом особой формы, чем с напитком, который по восстановленному рецепту варит бельгийская пивоварня Bosteels.
История возникновения пива «Квак» не подтверждена документально, но представляется логичной и красивой версией событий. Согласно легенде, создателем эля является Паувель Квак, владелец постоялого двора и трактира «Де Хоорн», где подавался хмельной напиток из собственной пивоварни. Чтобы расширить клиентуру за счет извозчиков, которым закон запрещал покидать экипажи, владелец гостиницы придумал особый бокал.
Стеклянный сосуд сочетал в себе форму привычного конического стакана и колбы со сферическим основанием. Размещался такой бокал на специальной деревянной подставке с держателями, которая легко крепилась к элементам конной повозки. Теперь кучер мог заказать пиво прямо на рабочее место и даже утолять жажду во время поездки. Благодаря подставке и бокалу с узкой «талией» извозчик в любую секунду мог освободить руки, а пиво не расплескивалось во время движения.
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3k
VPJ 14 минут назад
Что-то я как маргинал и неискушённая в "дизайнёрстве" личность, в пивных бокалах ценю само качество пива. А большинство финтифлюшек, мешает.
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28k
Jackson-Motor Полчаса назад
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