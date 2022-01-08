Ух, сейчас бахнем: необычные пивные бокалы с просторов интернета

Угол стесан для того, чтобы кружка не заслоняла во время употребления напитка матч, идущий на экране телевизора. Насколько удобно такое решение сказать сложно, но выглядит не тривиально.



Есть еще один достаточно интересный походный вариант для небольшой компании, особенно если она не любит пластиковые стаканчики.