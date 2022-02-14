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"Спасибо" за сломанные судьбы: фанаты запустили хэштег #позорТутберидзе

"Спасибо" за сломанные судьбы: фанаты запустили хэштег #позорТутберидзе (16 фото)

Автор:
14 февраля 2022 07:07
Сообщество : Спорт
Метки: Валиева   Спорт   интересное   олимпиада   тутберидзе   фанаты   фигурное катание   фото   
2797
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Фигурное катание - жёсткий спорт, которым занимаются дети. Когда положительная допинг-проба Камилы Валиевой была подтверждена официально, поклонники обвинили тренера Этери Тутбердизе, как не ответственных за здоровье 15-летнего ребёнка. Фанаты припомнили тренеру все жёсткие высказывания и поступки. Пока фанаты буйствуют, Камила Валиева плачет на плече у своего тренера.

Камила Валиева продолжает подготовку к личному турниру, который стартует уже 15 февраля. За день до этого будет объявлено решение судей - выйдет ли девушка на лёд после скандала с допинг-пробой.

Тренровки даются нелегко.

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На тренировке Камила расплакалась и пришла за утешением к тренеру. Тутберидзе обняла фигуристку и что-то ей сказала на ушко.

Валиева закивала и даже улыбнулась. Бесценная поддержка.

Однако, пока Камила вместе с тренером идёт к победе, фанаты буйствуют. Из-за допинг-скандала россияне припомнили Тутберидзе все её промахи. К слову, их немало. Судя по интервью и высказываниям, судьбы детей мало волнуют тренера. Сейчас мы всё расскажем.

Пользователи пишут про Полину Шелепень, которая умоляла мать забрать её от Тутберидзе. Девушке пророчили спортивную карьеру, но она не выдержала. Этери потом в интервью сказала, что « все, что мы с ней сумели сделать, было не благодаря, а вопреки», что «у самой Полины никогда не было спортивных амбиций»,.

Про Адьяна Питкеева, который «обыгрывал Нейтана (Чена), (Михаила) Коляду и Шому (Уно), нынешних топов», но сам до «топа» дойти не успел, потому что чрезмерными нагрузками погубил спину.

Юлию Липницкую Тутберидзе довела до анорексии.

«Я в своей работе с таким не сталкивалась. Ей просто совсем нельзя кушать. Мне очень жалко, что ей приходится все это терпеть, но ничего не могу с этим поделать. Она молодец, она справляется. Когда ей нужно сбрасывать вес, она ест только порошок - клетчатку, которая дает энергию. Вес ползет вниз очень медленно, по 100 г в день, но она справляется, слава Богу», - сказала тренер.

После Сочи-2014 у Юли случились судороги и она попала в больницу. Из-за анорексии.

Теперь в Twitter Тутберидзе припомнили абсолютно всё. Пользователи уверены, тренеру абсолютно плевать на здоровье девочек, ей нужны медали и слава, Спортсменки - лишь средство для достижения цели.

Вместе с поливанием Тутберидзе, пользователи вспомнили других тренеров, которые поддерживают своих спортсменов несмотря ни на что.

Но самая большая порция хейта свалилась на Тутберидзе за то, что после проката и обвинения в допинге она никак не поддержала свою спортсменку. Тутберидзе просто слилась с толпой, а Камила шла одна.

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Метки: Валиева   Спорт   интересное   олимпиада   тутберидзе   фанаты   фигурное катание   фото   
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8k
Ф Ив 2 часа назад
Это не фанаты, это или идиоты или провокаторы. Давайте займемся не чмором, а все вместе сплотимся и поддержим Камилу, Этери Георгиевну и весь штаб. Теперь всё встало на свои места. Эта подстава диверсия против всей группы Тутберидзе, очень многим успехи ее учениц как кость в горле.
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2k
Vlamir 6 минут назад
Очень странные фАНАТЫ! Похоже из той когорты диванных троллей, которые в инет, как на работу ходит по сайтам гадить!
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6k
Alex 16 минут назад
Это спорт, он всегда жесток, любой спортсмен вам об этом скажет. Хотите кушать пироженки, валяться перед теликом и не влезать в собственные трусы? Не занимайтесь спортом, это ваш выбор, хотите вы этого или нет! В чем проблема? ОК, Тутберидзе жесткий тренер? Не вопрос, уходите от нее! Только вот другой вопрос: куда и к кому? Ее результаты - прямое отражение ее жесткости. Ушла Трусова к Плющенко - и что? Взлетела? Нет!
Так что давайте не будем наивными. Все победы даются через боль. Люди, которые хотят побеждать, не преодолевая себя - просто наивны. Конечно, это было бы здорово - пришел на каток, пару раз в неделю лениво проехал вдоль бортика и через месяц ни с того ни с сего ты уже чемпион. Но так не бывает! И да, к сожалению, годы упорных тренировок порой не приводят к результату. Опять же - потому что это спорт! Тренировались и пахали все, а побеждает один. Да, остальным обидно, а что делать? Каждому выдать по медальке? А в чем тогда смысл?
Относитесь ко всему здраво, не позволяйте забивать себе головы дурью и обливать Тутберидзе грязью. Она отличный тренер, а то, что спорт - жестокая игра, это не ее выдумка, это реальность.
И я не думаю, что она давала Камилле допинг - это просто не имеет смысла в фигурном катании. Не тот вид спорта, чтобы допинговать, тем более кардиостимулятором, что вообще бред.
Поэтому хэштег #позорТутберидзе запускают дебилы, которым только бы потроллить. Не обращайте внимания! И не присоединяйтесь к таким баранам.
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5k
Артем Кощеев 22 минуты назад
Задача тутберидзе делать из фигуристов чемпионов. Задача врачей следить за физическим здоровьем фигуристов. Задача родителей следить за моральным здоровьем 15-летних девочек. Последнее слово всегда за родителями несовершеннолетнего, спрашивайте с них.
Ругать в данном случае тутберидзе все равно что ругать мощный быстрый автомобиль за то, что бензина много расходует.
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675
kan35 36 минут назад
То, что это совсем дети конечноправда и их жалко по-человечески. Но в 15 лет стать чемпионом ОИ, а это на всю жизнь, почет, уважение, гос. пенсия. И при том еще вся жизнь впереди - иди в школу, учись в вузе и т д и т д.
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4k
Мухамедов Александр Ашурович 42 минуты назад
уверен что доля истины в этом есть.
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5k
pilgrimnl 46 минут назад
профессиональный спорт весь такой, он калечит, потому что из спортсмена вытягивают сверхчеловеческие способности, откуда берутся мировые рекорды? из здоровья спортсменов.
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13k
aalexey3 49 минут назад
У меня только один вопрос: Зачем девочка в 15 лет ест серьёзные препараты для сердечников? Ответ, что у неё проблемы с сердцем не предлагать, потому что ни одна комиссия, при малейших проблемах с сердцем её даже до городских соревнований не допустит...
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415
Юденич Час назад
Поздно плакать на плече когда попалась с допингом. Своими силами и волей нужно добиваться рекордов. Одно не понятно - в России спортсмены без допинга уже не могут. Скандал за скандалом а допинг всеравно принимают. Безответственность по отношению к своим болельщикам и наконец к собственному здоровью.
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3k
Умница-красавица Час назад
Шейминг-. .уейминг, по-русски это называется «травля», и делают это люди без мозгов, а скорее всего- без совести. И цель одна- морально сломить все российское фигурное катание, потому что на нашем фоне весь мир там в глубокой жопе.
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13
Dmitry Час назад
Теперь я понял почему футболисты сборной России не хотят бегать... они просто не хотят вредить своему здоровью.
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9k
Кенвуд Час назад
Очередеое ФУУУУ пендосам-америкосам. Они это затеяли, чтобы сломить дух нашим атлетам и таким змеииным способом урвать себе медальку. Я уже 7 лет по назначению врача пью триметазидин утром и вечером, а четвертной тулуп или аксель так и не научился делать. Еще раз Фу фу фу америкашкам, позорище вонючее звездно обосранополосатое.
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22k
pssst Час назад
А кто гонит к ней?
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14k
куджо 2 часа назад
Полагаю это совместное решение спортсмен-тренер. Спортсмен хочет победить, если не хочет, то смысл рыдать на плече у тренера? Девченка молодцы, они первые потому что хотят ими быть, а без труда не вынуть рыбку из пруда, ч никто не знал какая она Тутберидзе, знали знали, и шли к ней как к кузнеце победы.
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379
Youtube's Best Channel 2 часа назад
Вот серьёзно? Кто-то удивляется жестокости в спорте высоких достижений? На секундочку это такая активность, где одни люди ломают свои психику и здоровье на потеху толпе, которая ни черта этого не видит и не задумывается. Так было, так есть и так будет всегда. Думать - вообще немодный навык.
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9k
Павел 2 часа назад
А родителей нет, как будто. Вот нет и всё! девочка, алчный тренер, тупая спорт номенклатура есть, а родителей нет. Это не они отдали ребенка дрессировщице, нет.
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14k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Мне вот интересно, а зачем фигуристам допинг?
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