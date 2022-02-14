"Спасибо" за сломанные судьбы: фанаты запустили хэштег #позорТутберидзе

Юлию Липницкую Тутберидзе довела до анорексии.

«Я в своей работе с таким не сталкивалась. Ей просто совсем нельзя кушать. Мне очень жалко, что ей приходится все это терпеть, но ничего не могу с этим поделать. Она молодец, она справляется. Когда ей нужно сбрасывать вес, она ест только порошок - клетчатку, которая дает энергию. Вес ползет вниз очень медленно, по 100 г в день, но она справляется, слава Богу», - сказала тренер.

После Сочи-2014 у Юли случились судороги и она попала в больницу. Из-за анорексии.