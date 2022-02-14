"Спасибо" за сломанные судьбы: фанаты запустили хэштег #позорТутберидзе

Фигурное катание - жёсткий спорт, которым занимаются дети. Когда положительная допинг-проба Камилы Валиевой была подтверждена официально, поклонники обвинили тренера Этери Тутбердизе, как не ответственных за здоровье 15-летнего ребёнка. Фанаты припомнили тренеру все жёсткие высказывания и поступки. Пока фанаты буйствуют, Камила Валиева плачет на плече у своего тренера.
Камила Валиева продолжает подготовку к личному турниру, который стартует уже 15 февраля. За день до этого будет объявлено решение судей - выйдет ли девушка на лёд после скандала с допинг-пробой.
Тренровки даются нелегко.
На тренировке Камила расплакалась и пришла за утешением к тренеру. Тутберидзе обняла фигуристку и что-то ей сказала на ушко.
Валиева закивала и даже улыбнулась. Бесценная поддержка.
Однако, пока Камила вместе с тренером идёт к победе, фанаты буйствуют. Из-за допинг-скандала россияне припомнили Тутберидзе все её промахи. К слову, их немало. Судя по интервью и высказываниям, судьбы детей мало волнуют тренера. Сейчас мы всё расскажем.
#позорТутберидзе за конвейер сломанных судеб и костей, за бодишейминг и унижения. Разве своим трудом они заслужили лишь ранний конец карьеры, испорченную менталку, здоровье и чтобы их выкинули когда они сломаются?— Пупочек Лексы (@daddy_lexa) February 13, 2022
Черт возьми, это же живые люди, дети, которые полагаются на тебя pic.twitter.com/KEMX2KkZ8n
Пользователи пишут про Полину Шелепень, которая умоляла мать забрать её от Тутберидзе. Девушке пророчили спортивную карьеру, но она не выдержала. Этери потом в интервью сказала, что « все, что мы с ней сумели сделать, было не благодаря, а вопреки», что «у самой Полины никогда не было спортивных амбиций»,.
Как же больно на это смотреть. Они три фаворитки этих олимпийских игр. Они приезжали туда как на праздник, главный в их жизни старт. #позорТутберидзе pic.twitter.com/bCLyMAvEKT— юля (@Yulililililia) February 13, 2022
Про Адьяна Питкеева, который «обыгрывал Нейтана (Чена), (Михаила) Коляду и Шому (Уно), нынешних топов», но сам до «топа» дойти не успел, потому что чрезмерными нагрузками погубил спину.
#позорТутберидзе— Пупочек Лексы (@daddy_lexa) February 13, 2022
- тренер, вам правда не все равно?
- конечно нет, - если бы ты
дорогая, я знала, дорогая,
всегда буду как мне похер,
рядом ты бы заплакала pic.twitter.com/oInwglBrCe
Юлию Липницкую Тутберидзе довела до анорексии.
«Я в своей работе с таким не сталкивалась. Ей просто совсем нельзя кушать. Мне очень жалко, что ей приходится все это терпеть, но ничего не могу с этим поделать. Она молодец, она справляется. Когда ей нужно сбрасывать вес, она ест только порошок - клетчатку, которая дает энергию. Вес ползет вниз очень медленно, по 100 г в день, но она справляется, слава Богу», - сказала тренер.
После Сочи-2014 у Юли случились судороги и она попала в больницу. Из-за анорексии.
#позорТутберидзе— эриния (@shalom_sobaki) February 11, 2022
за анорексию Юли, за ногу и хроническую травму спины Жени, за «раз вышел - докатывай», сказанное травмированному Адъяну, за бодишейминг Даши pic.twitter.com/y2hIdZ5kib
Теперь в Twitter Тутберидзе припомнили абсолютно всё. Пользователи уверены, тренеру абсолютно плевать на здоровье девочек, ей нужны медали и слава, Спортсменки - лишь средство для достижения цели.
Она отправляла эту девочку на старты с переломом.— главный_фанат_Медведевой |🇷🇺 ROC_team ❤️✌🏼 (@looking_for_sun) February 11, 2022
Она давила ее морально на тренировках, когда после травмы ей нужно было готовиться к Олимпиаде.
Ей было настолько плевать на ее здоровье, ведь ей были нужны медали. #позорТутберидзе pic.twitter.com/NVa9DMvHZv
#ПозорТутберидзе за выстроенный культ личности, за каждое ‘не будь тутберидзе этих девочек никто бы не знал’, потому что без Юли не было бы никаких тутберидзе pic.twitter.com/6N1Wlvy7Ar— anya (@leclementinee) February 11, 2022
Вместе с поливанием Тутберидзе, пользователи вспомнили других тренеров, которые поддерживают своих спортсменов несмотря ни на что.
Они не занимают регулярно призовые места, но они велики. Они выберут здоровья спортсмена, а не какую-то чёртову жестянку. Они пойдут за их спинами, а не спрячутся в своей каморке.— булочка с изюмом | #teamROC🇷🇺 (@leskinsk) February 11, 2022
Именно поэтому они велики.#ПозорТутберидзе
Мы простили многих, но Камила - последняя капля. pic.twitter.com/naDUTKBRtP
#позорТутберидзе за то, что сделала их виноватыми в своих бесчестных действиях. а они из последних сил пытались помочь тем, кого она сломала. pic.twitter.com/HWHRkKJNbb— road to beijing💙| team ROC (@allsportinworl1) February 11, 2022
Но самая большая порция хейта свалилась на Тутберидзе за то, что после проката и обвинения в допинге она никак не поддержала свою спортсменку. Тутберидзе просто слилась с толпой, а Камила шла одна.
оставить на растерзание несовершеннолетнего ребенка журналистам это такой мерзкий поступок со стороны тренерского штаба— 𝒜𝓁𝓎𝒶 彡 (@deadvamp) February 11, 2022
вы должны были взять удар на себя а не прятаться за её спинами уроды #ПозорТутберидзе pic.twitter.com/cwfSkwpsIm
Юзуру Ханю (26 лет) просто прилетел на ЧЧК, но не хочет общаться с прессой, что делает Брайан Орсер, закрывает его собой!— Natalia Beyzerova (@Natashik_B) February 11, 2022
Камила Валиева ( 15 лет) огромный допинг скандал, идёт совершенно одна. #позорТутберидзе pic.twitter.com/2s80xdmV2G
Вот, как должен тренер поддержать своего спортсмена после плохого проката, быть с ним до конца, а не уходить и даже не сидеть с ним при объявлении оценок! #ПозорТутберидзе pic.twitter.com/vRT9iiGweV— Natalia Beyzerova (@Natashik_B) February 11, 2022
#позорТутберидзе— главный_фанат_Медведевой |🇷🇺 ROC_team ❤️✌🏼 (@looking_for_sun) February 11, 2022
Ты не заслужила ни одной слезинки этих прекрасных девочек. Ни единой. Вместо того, чтобы поставить плечо и защитить, ты выкидывала очередную сломанную куклу в помойку и шла рассказывать о том, какие они плохие.
Но это они сделали тебя тренером чемпионок. Они. pic.twitter.com/Dznjc9kScg
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Так что давайте не будем наивными. Все победы даются через боль. Люди, которые хотят побеждать, не преодолевая себя - просто наивны. Конечно, это было бы здорово - пришел на каток, пару раз в неделю лениво проехал вдоль бортика и через месяц ни с того ни с сего ты уже чемпион. Но так не бывает! И да, к сожалению, годы упорных тренировок порой не приводят к результату. Опять же - потому что это спорт! Тренировались и пахали все, а побеждает один. Да, остальным обидно, а что делать? Каждому выдать по медальке? А в чем тогда смысл?
Относитесь ко всему здраво, не позволяйте забивать себе головы дурью и обливать Тутберидзе грязью. Она отличный тренер, а то, что спорт - жестокая игра, это не ее выдумка, это реальность.
И я не думаю, что она давала Камилле допинг - это просто не имеет смысла в фигурном катании. Не тот вид спорта, чтобы допинговать, тем более кардиостимулятором, что вообще бред.
Поэтому хэштег #позорТутберидзе запускают дебилы, которым только бы потроллить. Не обращайте внимания! И не присоединяйтесь к таким баранам.
Ругать в данном случае тутберидзе все равно что ругать мощный быстрый автомобиль за то, что бензина много расходует.
На олимпиаде, прямо сейчас, посмотрите какие места заняли норвежские фавориты, без "лекарств от астмы" чемодан с которыми на границе не пропустили китайские таможенники.
Профессиональный спорт давно - борьба допингов.
Фигурное катание - не спорт?