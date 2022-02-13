"Этого актера видели все, но лишь немногие знают о нем. «Король эпизода», который играл в кино до 91 года"

Не каждый актер способен стать узнаваемым и по-настоящему народным, ведь для этого требуется особое мастерство. Сложнее приходится артистам второго плана, которые вынуждены за небольшой промежуток времени продемонстрировать весь свой талант. Впрочем, разве не этот удивительный навык говорит об их мастерстве?
Сегодня хотелось бы вспомнить об Эммануиле Геллере - великолепном актере, которому хватало совсем немного времени, чтобы прочно остаться в памяти зрителей. Его лицо знакомо практически каждому, ведь за свою карьеру он снялся в огромном количестве фильмов, внушительная часть из которых вошла в «золотой фонд» советского кино.
Эммануил родился 8 августа 1898-го года в Екатеринославской губернии. Он практически не отличался от сверстников, за исключением большого желания выступать перед зрителями. После школы Эммануил Савельевич попал в армию. По возвращению он не раздумывая поехал в Москву. В столице ему удалось поступить в Государственный театральный техникум Луначарского. Именно там он начал постигать азы актерского мастерства.
Затем молодого актера пригласили в Московский Театр Сатиры. В этот момент он решает сменить родную фамилию Хавкин на более звучную - Геллер. К слову, новую фамилию артист придумал самостоятельно.
За несколько десятилетий актер сменил немало театров, пока в начале 50-х не оказался в Театре-студии киноактера, которому был верен многие годы. На больших экранах Эммануил Савельевич оказался гораздо раньше, аж в 1932-ом.
Пожалуй, самой значимой работой того периода стала картина «Сердца четырех». Геллер появился лишь в финале, однако этого оказалось достаточно, чтобы зрители запомнили, а молодые актеры по небольшой сцене учились актерскому мастерству.
Поговаривают, сам Савелий Крамаров несколько раз пересматривал фильм и все из-за забавной сцены с героем Геллера, опаздывающего на поезд.
Эммануил Савельевич сыграл в более сотни разножанровых фильмов, причем у самых разных режиссеров. Перечислить все его работы или выбрать хотя бы основные - невозможно.
Он был настоящим «Королем эпизода», которому хватало лишь нескольких минут экранного времени, чтобы запомниться и привнести в фильм изюминку.
Актер вышел на пенсию в 66 лет, что никак не помешало ему продолжать заниматься любимым делом. Даже в преклонном возрасте Геллер был востребованным в кино. Свою последнюю роль он сыграл в 91 год...
К большому сожалению практически никакой информации о личной жизни замечательного артиста нет. Известно, что до конца своих дней Эммануил Савельевич был верен своей единственной супруге Ольге Соколовой.
Эммануила Геллера не стало в мае 1990-го года. Но остались фильмы с его участием. Фильмы, которые мы будем пересматривать еще много раз.
Источник:
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"Эммануила Геллера не стало в мае 1990-го года. Но остались фильмы с его участием. Фильмы, которые мы будем пересматривать еще много раз."
Что-то не сходится.