"Этого актера видели все, но лишь немногие знают о нем. «Король эпизода», который играл в кино до 91 года"

Эммануил родился 8 августа 1898-го года в Екатеринославской губернии. Он практически не отличался от сверстников, за исключением большого желания выступать перед зрителями. После школы Эммануил Савельевич попал в армию. По возвращению он не раздумывая поехал в Москву. В столице ему удалось поступить в Государственный театральный техникум Луначарского. Именно там он начал постигать азы актерского мастерства.

Затем молодого актера пригласили в Московский Театр Сатиры. В этот момент он решает сменить родную фамилию Хавкин на более звучную - Геллер. К слову, новую фамилию артист придумал самостоятельно.