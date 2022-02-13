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Великая Отечественная война в фотографиях

Великая Отечественная война в фотографиях (41 фото)

Автор:
13 февраля 2022 22:12
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
314
41
О мужестве наших солдат сказано много слов, спето сотни песен, и переоценить подвиг, самоотверженность каждого без исключения воина просто невозможно. Мы гордимся этой Победой, и мы бесконечно благодарны за подаренную весну и свободу!
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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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Graboid Час назад
№ 11 <<Заградительные аэростаты>> это газгольдеры - баллоны с водородом для аэростатов ...
наша победа, вечная память погибшим, слава защитникам/освободителям
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