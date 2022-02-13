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Аркадий Николаевич Каманин (1928–1947). Самый молодой летчик Второй мировой войны, сын Н. П. Каманина. В 1941 г. работал механиком на авиазаводе в Москве.
В 1943 г. приехал на Калининский фронт к отцу — командиру 5-го ШАК. Добился зачисления в ряды РККА.
Служил механиком по спецоборудованию 423-й ОКАЭС, затем бортмехаником и штурманом-наблюдателем. Освоил управление самолетом и в июле 1943 г. (в 14 лет) был допущен к самостоятельным полётам на У-2. К концу апреля 1945 г. совершил более 650 вылетов на связь с частями корпуса. Награжден орденом Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, медалями «За взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 1943 год.
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Справа, скульптура Августа Шрайтмюллера (August Schreitmueller) — «Добро».
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наша победа, вечная память погибшим, слава защитникам/освободителям