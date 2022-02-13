Аэровокзал в Москве, откуда пассажиров развозили по аэропортам. Как это работало и что с ним стало

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Аэровокзал в Москве – это было удивительно место, куда стекались пассажиры всех рейсов, независимо от аэропорта вылета. Путешествие могло начаться здесь, на Ленинградском проспекте. Отсюда людей на автобусах и вертолетах развозили по московским аэропортам.
Приятного просмотра!
Приятного просмотра!
1.
До Великой Отечественной войны единственным пассажирским аэропортом Москвы был терминал Центрального аэродрома имени Фрунзе на Ходынском поле в Москве. После войны стало понятно, что одного аэродрома мало, да еще и город все ближе подступал к нему, поэтому было решено развивать новые аэродромы – Быково, Внуково. Аэропорт на Ходынке закрыли, здание перестроили (аэродром еще долгие годы продолжал существовать, но использовался для служебных нужд, в том числе испытаний).
Позже к этим аэропортам присоединились Шереметьево и Домодедово.
Позже к этим аэропортам присоединились Шереметьево и Домодедово.
2.
В 1960-е годы было решено построить в районе здания бывшего аэропорта так называемый аэровокзал. Место, куда могли приехать пассажиры любых рейсов, и откуда их доставили бы до нужно аэропорта автобусом или вертолетом.
Застройка велась комплексно. Помимо утопленного вглубь аэровокзала здесь появилось два 12-этажных здания, в одном из которых разместилась гостиница «Аэрофлот», в другом – оперативные службы московского авиационного узла.
Застройка велась комплексно. Помимо утопленного вглубь аэровокзала здесь появилось два 12-этажных здания, в одном из которых разместилась гостиница «Аэрофлот», в другом – оперативные службы московского авиационного узла.
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8.
Аэровокзал сделали в виде двухэтажного протяженного терминала. Тут разместились билетные кассы, 30 стоек регистрации, пункты сдачи багажа, а вокруг оборудовали стоянки для автобусов и вертолетов. В гостинице можно было переночевать в случае задержки рейса, а для транзитных пассажиров, прибывших в один аэропорт и вылетавших из другого, в здании аэровокзала были предусмотрены залы ожидания, ресторан и кинозал.
10.
Кроме того, в терминале стояли полупрозрачные модели самолетов, чтобы можно было рассмотреть их внутренней устройство.
К счастью, модели сохранились и находятся в Ульяновском музее гражданской авиации.
К счастью, модели сохранились и находятся в Ульяновском музее гражданской авиации.
20.
Вертолеты возили пассажиров всего шесть лет – с 1965 по 1971 год. Описание этой услуги выглядело так:
Между столицей и аэропортом Внуково и Шереметьево регулярно курсирует воздушное такси — комфортабельный вертолет Ми-4. Время полета в Шереметьево и во Внуково по 15 минут. Кроме того, вертолетным сообщением связаны между собой аэропорты Шереметьево и Внуково (время в полете — 20 минут), Внуково и Быково (25 минут).
Вертолетная станция Аэрофлота проводит для вас воздушные прогулки на вертолетах. С высоты птичьего полета вы можете любоваться видами Москвы и ее окрестностями.
Принимаются коллективные заявки.
Стоимость: 2 рубля в одном направлении. Особую заботу проявляет Аэрофлот о маленьких пассажирах. Ребенок до 5 лет полетит с Вами бесплатно. Для детей от 5 до 12 лет билет стоит в 2 раза меньше, чем для взрослых. Багаж до 20 кг провозится бесплатно.
Как место, откуда можно было уехать в любой аэропорт на автобусе, аэровокзал просуществовал до 2000-х годов. Постоянные пробки в Москве предопределили дальнейшую судьбу этого места. Люди стали добираться в аэропорты напрямую, поездка на автобусе не гарантировала, что пассажиры успеют на самолет вовремя.
Между столицей и аэропортом Внуково и Шереметьево регулярно курсирует воздушное такси — комфортабельный вертолет Ми-4. Время полета в Шереметьево и во Внуково по 15 минут. Кроме того, вертолетным сообщением связаны между собой аэропорты Шереметьево и Внуково (время в полете — 20 минут), Внуково и Быково (25 минут).
Вертолетная станция Аэрофлота проводит для вас воздушные прогулки на вертолетах. С высоты птичьего полета вы можете любоваться видами Москвы и ее окрестностями.
Принимаются коллективные заявки.
Стоимость: 2 рубля в одном направлении. Особую заботу проявляет Аэрофлот о маленьких пассажирах. Ребенок до 5 лет полетит с Вами бесплатно. Для детей от 5 до 12 лет билет стоит в 2 раза меньше, чем для взрослых. Багаж до 20 кг провозится бесплатно.
Как место, откуда можно было уехать в любой аэропорт на автобусе, аэровокзал просуществовал до 2000-х годов. Постоянные пробки в Москве предопределили дальнейшую судьбу этого места. Люди стали добираться в аэропорты напрямую, поездка на автобусе не гарантировала, что пассажиры успеют на самолет вовремя.
21.
В 2005 году аэровокзал превратился в торговый центр.
В таком статусе это здание просуществовало до 2017 года, когда его снесли, чтобы построить на этом месте жилые дома. 12-этажные здания сохранились, в них – гостиница «Аэрополис» и бизнес-центр «Авиатор».
25.
Меню центрального московского аэровокзала: что ели пассажиры во времена СССР.
Если не видели, то это здесь: Меню центрального московского аэровокзала: что ели пассажиры во времена СССР
Если не видели, то это здесь: Меню центрального московского аэровокзала: что ели пассажиры во времена СССР
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"А где ваша временная прописка? Ах, Вы проездом. Тогда покажите билет - когда и на чем Вы приехали в Москву. Ах, Вы уже выбросили билет? Ну тогда посидите вон на той скамейке пока мы будем разбираться."
Если мне не изменяет память, цена вопроса была - 1000 рублей.