Аэровокзал в Москве, откуда пассажиров развозили по аэропортам. Как это работало и что с ним стало

20.

Вертолеты возили пассажиров всего шесть лет – с 1965 по 1971 год. Описание этой услуги выглядело так:



Между столицей и аэропортом Внуково и Шереметьево регулярно курсирует воздушное такси — комфортабельный вертолет Ми-4. Время полета в Шереметьево и во Внуково по 15 минут. Кроме того, вертолетным сообщением связаны между собой аэропорты Шереметьево и Внуково (время в полете — 20 минут), Внуково и Быково (25 минут).

Вертолетная станция Аэрофлота проводит для вас воздушные прогулки на вертолетах. С высоты птичьего полета вы можете любоваться видами Москвы и ее окрестностями.

Принимаются коллективные заявки.

Стоимость: 2 рубля в одном направлении. Особую заботу проявляет Аэрофлот о маленьких пассажирах. Ребенок до 5 лет полетит с Вами бесплатно. Для детей от 5 до 12 лет билет стоит в 2 раза меньше, чем для взрослых. Багаж до 20 кг провозится бесплатно.

Как место, откуда можно было уехать в любой аэропорт на автобусе, аэровокзал просуществовал до 2000-х годов. Постоянные пробки в Москве предопределили дальнейшую судьбу этого места. Люди стали добираться в аэропорты напрямую, поездка на автобусе не гарантировала, что пассажиры успеют на самолет вовремя.