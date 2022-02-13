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Аэровокзал в Москве, откуда пассажиров развозили по аэропортам. Как это работало и что с ним стало

Аэровокзал в Москве, откуда пассажиров развозили по аэропортам. Как это работало и что с ним стало (25 фото)

Автор:
13 февраля 2022 21:52
Метки: Россия   СССР   аэропорт   история   страна   фотографии   
498
25
Аэровокзал в Москве – это было удивительно место, куда стекались пассажиры всех рейсов, независимо от аэропорта вылета. Путешествие могло начаться здесь, на Ленинградском проспекте. Отсюда людей на автобусах и вертолетах развозили по московским аэропортам.
Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: Россия   СССР   аэропорт   история   страна   фотографии   
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5  комментариев
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2k
Сладких снов 2 часа назад
Помним и скорбим.
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16k
бат св 17 минут назад
все модельки самолетов помню: остались самые яркие воспоминания.
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5k
ekarataev 51 минуту назад
В конце 80-х ездил через этот аэровокзал, бывал там несколько раз, и каждый раз немножко сожалел что выделил мало времени, каждая поездка выглядела как небольшое приключение, ты попадал в какой-то параллельный и немного сказочный мир авиации.
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13k
Bill Час назад
В начале 200х приехал в этот аэровокзал по старой памяти. Захожу внутрь, а это - ловушка! Заходишь и понимаешь, что аэровокзал не работает, надо добираться самому. Но выходы из здания контролируют менты, которые начинают тебя разводить на бабки:
"А где ваша временная прописка? Ах, Вы проездом. Тогда покажите билет - когда и на чем Вы приехали в Москву. Ах, Вы уже выбросили билет? Ну тогда посидите вон на той скамейке пока мы будем разбираться."
Если мне не изменяет память, цена вопроса была - 1000 рублей.
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