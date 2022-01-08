Меню центрального московского аэровокзала: что ели пассажиры во времена СССР

Многие приезжие и туристы удивляются- откуда в Москве станция метро «Аэропорт»? Был тут аэропорт, конечно. Еще в 1910 году построили аэродром на Ходынском поле, затем аэропорт носил имя М.В. Фрунзе. Но потом стали строить их вдали от города - Шереметьево, Домодедово, Внуково, в основном в 1960-е годы.

1. 0 Для простоты, удобства пассажиров и координации транспорта в районе старого «Аэропорта» построили центральный московский аэровокзал (в 1960-1965 годах шло строительство).



Внутри находилось замечательное кафе - не голодным же отправляться в дальнюю дорогу?



Итак, смотрим, чем кормили в 1967 году перед рейсами на аэровокзале.

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