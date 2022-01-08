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Меню центрального московского аэровокзала: что ели пассажиры во времена СССР

Меню центрального московского аэровокзала: что ели пассажиры во времена СССР (6 фото)

Автор:
08 января 2022 22:39
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
676
6
Многие приезжие и туристы удивляются- откуда в Москве станция метро «Аэропорт»? Был тут аэропорт, конечно. Еще в 1910 году построили аэродром на Ходынском поле, затем аэропорт носил имя М.В. Фрунзе. Но потом стали строить их вдали от города - Шереметьево, Домодедово, Внуково, в основном в 1960-е годы.
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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11  комментариев
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11k
Кыся 2 часа назад
И что автор хотел сказать? Типа дешево? Так вот, нифига не дешево, это очень дорого для того времени. Примерно, как и сейчас.
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82k
Taras Kozalupko 54 минуты назад
- Два по 100 и в одну посуду к полумерам не привык!
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7k
Погулять вышел Час назад
Ну и сколько получал в то время обычный, ну например, ниишник? От чего отталкиваться чтоб цены сравнивать?
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4k
Fishki_surfer Час назад
Водка получается по 4-45 в пересчете на поллитру.
В розницу "Столичная" стоила 3-12 с тарой, т.е. 3-00 за поллитру.
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20k
Слепой Пью 2 часа назад
Идея была хорошая. Я не про кафе - про аэровокзал в городе. Проходишь регистрацию, сдаешь багаж, садишься в автобус - и привозят прямо к трапу. Не надо метаться по стойкам аэропорта, толкаться в очередях долго, можно в том же кафе отдохнуть до рейса.
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8k
MUZSER 2 часа назад
- Чай хочу, сдачи не надо!
Ссылка www.youtube.com
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