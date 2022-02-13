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Посол России в Швеции одним словом описал отношение России к санкциям

Посол России в Швеции одним словом описал отношение России к санкциям (4 фото)

Автор:
13 февраля 2022 14:23
Сообщество : Политика
Метки: дипломатия   нато   политика   посол   швеция   
4187
4
Весьма красноречиво высказался посол России в Швеции Виктор Татаринцев по поводу вступления Швеции в НАТО и введения очередных санкций.

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Метки: дипломатия   нато   политика   посол   швеция   
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57  комментариев
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53k
Daniel Rumiantsev 2 часа назад
негодяй, раскрыл самую страшную нашу тайну!
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3k
Шура ОсЕчкин Минуту назад
Скажите, а он точно, посол?
Понимаю, что сам пахан кремлевский, лично дает примеры уголовной пошлятины. Чего тогда культуру с челяди спрашивать....
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3k
RomaXz 17 минут назад
А ведь когда-то дипломаты умели красиво общаться идеально выверенными фразами, где каждое слово имело смысл...
Почему это превратилось в посиделки быдла? Матерятся, шутки за 300 отпускают..Детский сад, а не дипломатия.
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5k
TirAn 23 минуты назад
5+++
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6k
Нестерин Сергей Полчаса назад
"Насрать" может быть только государству. Сильному. Независимому. Свободному. К современному состоянию нашей страны это не относится.
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50k
smakido 38 минут назад
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3k
Frank Borman 42 минуты назад
Дипломатия - это искусство скрывать свои мысли у чуства под обтекаемыми и красивыми фразами. Но иногда мрази так достают, что мысли прорываются наружу, а фразы становятся матерными. И тогда дипломат понимает - пришло время подавать в отставку и возвращаться на родину, пенсионером.
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20k
Dobrovit 45 минут назад
Он сказал: "Вас орда, а нас – рать!" Там просто неточно услышали...)
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11k
котегRUS 46 минут назад
а по другому и не скажешь!!!
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784
Leonid 57 минут назад
По заголовку можно было предположить что он скажет...
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1k
Иван Иванов 59 минут назад
Скоро наши дипломаты какашками начнут кидаться, под улюлюканье соловьевых и скабеевых.
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2k
Дмитрий Час назад
Мы никогда не были сильны в дипломатии. Прямота и сила наш конёк
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3k
satra Час назад
Просто примите, что санкции были и будут независимо от поступков России. Как у классика '"Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать". А кушать Западу ой как хочется.
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6k
BenderRodriguez Час назад
Ну ему то может и насрать. А простому народу от этого легче не станет.
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63k
физраствор. Час назад
А потом я читаю в скандинавских газетах - что русский дипломат сразу перешел на свой любимый язык общения..
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11k
K7OO Час назад
Ну пока все их санкции против России сводятся к вывозу с Украины дипмиссий и прекращению над ней полетов. Вот посол честно и сказал, как Россия к этому относится.))
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2k
Иван Час назад
Санкции нам на пользу.
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496
Филимон Филимонов Час назад
Если это так,то молодца мужик.Красиво сказал.В данной ситуации с особями считающими себя сверхменами -выразился ёмко и от души.
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17k
Dr.CrAzY Час назад
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39k
Alex 2 часа назад
Коротко и по сути
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1k
Mixan 2 часа назад
Да на это уже давно призывают ..
А нас русских солдат ждут ! И мы придем, если зовут и защитим ..!!!
А ,ЛИБЕРЫ как Достоевский говорил разбегутся ,с лаем и визгом ..
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