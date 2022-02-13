Посол России в Швеции одним словом описал отношение России к санкциям

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Весьма красноречиво высказался посол России в Швеции Виктор Татаринцев по поводу вступления Швеции в НАТО и введения очередных санкций.
В интервью с корреспондентом крупнейшего скандинавского таблоида Afronbladet российский дипломат выразил свою озабоченность тем, что Соединенные Штаты и Североатлантический альянс нагнетают обстановку в области безопасности. И планируемое расширение НАТО на фоне таких действий вызывает беспокойство у России.
Когда же разговор зашел на тему планируемого введения очередного пакета санкций против России, посол не стал себя сдерживать и высказал все, что думает.
Извинившись за грубое выражение, Татаринцев буквально заявил, что: "Men vi skiter i västs". В дословном переводе это звучит как - "нам насрать на санкции Запада".
«Простите за язык - но нам насрать на санкции Запада», - сказал в эксклюзивном интервью посол России в Швеции Виктор Татаринцев. И ведь культурный, извинился. Недаром был когда-то атташе по культуре. 10 февраля был День дипломатического работника РФ. Как говорится, с праздником pic.twitter.com/WWWOarTWrl— козлов (@petrkozlov) February 13, 2022
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Метки: дипломатия нато политика посол швеция
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Понимаю, что сам пахан кремлевский, лично дает примеры уголовной пошлятины. Чего тогда культуру с челяди спрашивать....
Почему это превратилось в посиделки быдла? Матерятся, шутки за 300 отпускают..Детский сад, а не дипломатия.
А вот России насрать.
Хамону тебе не хватат?
https://ru.wiktionary.org/wiki/нас_ебут,_а_мы_крепчаемhttps://ru.wiktionary.org/wiki/нас_ебут,_а_мы_крепчаем
Ты что то путаешь -феня не есть русский язык.
Еще раз - не надо противопоставлять руководство России и ее народ.
Не прокатит.
Власть ошибается в деталях, но в целом -просто тебе пару картинок.
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Ты что такое говоришь? Путин никогда не ошибается! Путин всё правильно делает!
Все вы о Путине забыть не можете.
А нас русских солдат ждут ! И мы придем, если зовут и защитим ..!!!
А ,ЛИБЕРЫ как Достоевский говорил разбегутся ,с лаем и визгом ..