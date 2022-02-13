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Смешные комментарии из&nbsp;социальных сетей-45

Смешные комментарии из социальных сетей-45 (31 фото)

Автор:
13 февраля 2022 10:01
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы   
1643
31
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Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы   
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32  комментария
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15k
Booka1a 2 часа назад
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тупо фотошоп. вы посмотрите неретушированные фотографии с концертов, пугало жуткое. самые ужасные старушенции - это те, которые не могут понять, что уже постарели и ведут себя как двадцатилетние
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9k
Самка Хорька 5 минут назад
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"не брат, ты мне, гнида беложопая". Пздц, товарищи, сходим с планеты.
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9k
Самка Хорька 11 минут назад
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Легко вам глумиться. А люди на голову больны.
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50k
smakido 13 минут назад
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Ну, и где эти чёртовы инвалиды?
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41k
Карандаш 24 минуты назад
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Если потерялся в лесу - сядь посрать. Такая движуха начнётся...
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424
Thor Steiner 24 минуты назад
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"Остров сокровищ" написал Стивенсон.
Ссылка youtu.be
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32k
Минчанин 24 минуты назад
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Жесть, конечно.
Как в таком сраче жить можно?
Я, конечно, не идеал в плане чистоты в доме, но и у меня вся одежда разложена по полкам.
Кроме повседневной майки с джинсами, которые на стуле висят:)
В плане остальных вещей - под рукой только то, чем пользуюсь каждый день. Всё остальное - тоже в шкафах.
Неужели им самим приятно в такой свинюшник возвращаться.
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16k
Corvus Corax Полчаса назад
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Таки они упали чи шо?
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61
kluvik Полчаса назад
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Замечательный ответ!
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1k
vijilante Полчаса назад
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Если б я ПОСТОЯННО видел как малолетки ищут и находят свои "клады" , то богатым был бы Я !
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440
leemur86 37 минут назад
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Здоровый, но глупый. У наркоманов могут быть карманы не пусты, "пером" по такой крупной цели даже нарик бы не промахнулся.
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1k
vijilante 37 минут назад
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Классные соседи. Зато летучие мыши теперь не угрожают.
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303
frenjke 40 минут назад
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Достойный ответ!
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214
Iceman 59 минут назад
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А как же чурка черножопая в современных реалиях?
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424
Thor Steiner Iceman Полчаса назад
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https://tjournal.ru/tv/390350-ne-brat-ty-mne-glist-chernozhopyy-kak-netflix-perevel-nepolitkorrektnye-citaty-iz-brata-i-brata-2-na-angliyskiyhttps://tjournal.ru/tv/390350-ne-brat-ty-mne-glist-chernozhopyy-kak-netflix-perevel-nepolitkorrektnye-citaty-iz-brata-i-brata-2-na-angliyskiy
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5k
Алекс Крайчек Час назад
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Они спрашивают: где алименты?
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5k
Алекс Крайчек Час назад
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22k
Андрей Иванов Час назад
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Они пробовали трахаться вместо того, чтобы член линейкой мерить?
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22k
Андрей Иванов Час назад
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Я санитар в морге. Наркоманы предпочтительней, их кантовать легче
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22k
Андрей Иванов 2 часа назад
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Казан шкуркой? Серьёзно?
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22k
Андрей Иванов 2 часа назад
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Надо было надкусить, они так не катаются
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22k
Андрей Иванов 2 часа назад
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Это племянница. Племянница - в радость
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