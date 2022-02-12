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Какой была Москва в конце 70-х годов? Смотрим фотографии и переносимся в те годы

Какой была Москва в конце 70-х годов? Смотрим фотографии и переносимся в те годы (28 фото)

Автор:
12 февраля 2022 21:45
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
371
28
Путешествия во времени в Советскую Москву конца 70-х годов.
Чистый, зеленый город без пробок и торговых центров. Фотографии были сделаны туристом из Швейцарии. Автор фотографий: Густав Нейеншвандер.
Приятного просмотра!
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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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Graboid 2 часа назад
неужели я такой старый .. ? .. я всё это помню .. было так легко .. по жизни ...
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