Какой была Москва в конце 70-х годов? Смотрим фотографии и переносимся в те годы

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Путешествия во времени в Советскую Москву конца 70-х годов.
Чистый, зеленый город без пробок и торговых центров. Фотографии были сделаны туристом из Швейцарии. Автор фотографий: Густав Нейеншвандер.
Приятного просмотра!
Чистый, зеленый город без пробок и торговых центров. Фотографии были сделаны туристом из Швейцарии. Автор фотографий: Густав Нейеншвандер.
Приятного просмотра!
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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