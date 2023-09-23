Как отличить несъедобные продукты от нормальных

В наш век поди найди настоящий мёд, сметану и продукт, хотя бы напоминающий сыр, а не являющийся неудобоваримой замазкой на основе пальмового масла. Есть способы проверки того, что мы едим. Только вряд ли результат порадует.
Это в СССР продукты производились по строгим ГОСТам, а теперь - сплошь ТУ. В результате, в том же сыре от сыра может остаться лишь название, а добавки есть во всём, даже в соли. Кстати, на западе - тоже самое. В видео с забавным переводом - о том, как проверить привычную еду на необычные включения.
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Одна загвоздка: чтобы убедиться в качестве продукта, его придётся сначала купить. И ведь далеко не факт, что купленное окажется съедобным.
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