Как отличить несъедобные продукты от нормальных

Это в СССР продукты производились по строгим ГОСТам, а теперь - сплошь ТУ. В результате, в том же сыре от сыра может остаться лишь название, а добавки есть во всём, даже в соли. Кстати, на западе - тоже самое. В видео с забавным переводом - о том, как проверить привычную еду на необычные включения.