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Как отличить несъедобные продукты от нормальных

Как отличить несъедобные продукты от нормальных

Автор:
23 сентября 2023 11:53
Сообщество : Еда
Метки: Видео   Еда   Натуральные продукты   лайфхак   отличия   продукты   фальсификат   
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В наш век поди найди настоящий мёд, сметану и продукт, хотя бы напоминающий сыр, а не являющийся неудобоваримой замазкой на основе пальмового масла. Есть способы проверки того, что мы едим. Только вряд ли результат порадует.

Это в СССР продукты производились по строгим ГОСТам, а теперь - сплошь ТУ. В результате, в том же сыре от сыра может остаться лишь название, а добавки есть во всём, даже в соли. Кстати, на западе - тоже самое. В видео с забавным переводом - о том, как проверить привычную еду на необычные включения.


Одна загвоздка: чтобы убедиться в качестве продукта, его придётся сначала купить. И ведь далеко не факт, что купленное окажется съедобным.

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Метки: Видео   Еда   Натуральные продукты   лайфхак   отличия   продукты   фальсификат   
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2  комментария
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12k
Copycat Полчаса назад
Есть такой фильм "Крылышко или ножка" вот там эта тема раскрывается, раньше было смешно смотреть на такие продукты, а сейчас грустно так как это стало релаьностью
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3k
kca-opa Час назад
Не воняет? Резкого вкуса нет? Можно мааленький кусочек попробовать, острое пищевое отравление наступает через 15-20 минут, улёгся? можно жрать тихонько дальше, отравление в кишечнике где-то через часа полтора-два
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