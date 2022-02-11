В Липецке голый мужик сначала ломился с камнем в подъезд, а после напал на автомобиль

Проснувшись утром владелец BMW был очень неприятно удивлён. Кто-то разбил стекло автомобиля и оторвал мусорку. Как ни странно, но из салона ничего не пропало. Водитель решил посмотреть записи с камер и на них увидел голого мужика. Внезапно!
Сначала голый мужик пытался камнем разбить дверь в подъезд, но у него ничего не получилось. Расстроившись, он подошёл с камнем к автомобилю и разбил переднее стекло. Подёргав ручку (зачем?) мужчина увидел мусорку и попробовал её оторвать. Расстроившись, мужик напоследок пнул ещё раз BMW и удалился.
Теперь дебошира разыскивает полиция и владелец BMW. Что-то мне подсказывает, что автолюбитель найдёт его раньше...
Источник:
- "Троицкое побоище": защитников Троицкого леса начали калечить ЧОПовцы и "бандиты"
- Заботливый сын смастерил для бабули специальный принтер, который сам дарит ей воспоминания
- Во время матча Кубка Англии фанат «Лестера» выскочил на поле и напал на игроков «Ноттингем Форрест»
- В Тимашевске инвалид сам почистил снег, чтобы проехать
- В Дзержинске беременная женщина с двухлетним ребёнком залезла в коллектор и там родила
Понравилось11
Прославился на всю интерактивную сеть.