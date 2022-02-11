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В Липецке голый мужик сначала ломился с камнем в подъезд, а после напал на автомобиль

В Липецке голый мужик сначала ломился с камнем в подъезд, а после напал на автомобиль (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 февраля 2022 06:07
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   голый   интересное   липецк   мужчина   неадекват   фото   
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Проснувшись утром владелец BMW был очень неприятно удивлён. Кто-то разбил стекло автомобиля и оторвал мусорку. Как ни странно, но из салона ничего не пропало. Водитель решил посмотреть записи с камер и на них увидел голого мужика. Внезапно!

Сначала голый мужик пытался камнем разбить дверь в подъезд, но у него ничего не получилось. Расстроившись, он подошёл с камнем к автомобилю и разбил переднее стекло. Подёргав ручку (зачем?) мужчина увидел мусорку и попробовал её оторвать. Расстроившись, мужик напоследок пнул ещё раз BMW и удалился.

Теперь дебошира разыскивает полиция и владелец BMW. Что-то мне подсказывает, что автолюбитель найдёт его раньше...

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Метки: видео   голый   интересное   липецк   мужчина   неадекват   фото   
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35
Державный Властитель 2 часа назад
Вот это упоролся.
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43k
Элек Мек 4 минуты назад
Ну так замёрз,хотел погреться)))
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74
kluvik 2 часа назад
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410
Юденич 2 часа назад
Вот это белка так белка.
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1k
Оксид Бетона 3 часа назад
Как-то не искренне он все это делал! Так он не познает Дзен! Ибо, только Дух Искренности дает настоящую Силу!
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