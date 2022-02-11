В Липецке голый мужик сначала ломился с камнем в подъезд, а после напал на автомобиль

Сначала голый мужик пытался камнем разбить дверь в подъезд, но у него ничего не получилось. Расстроившись, он подошёл с камнем к автомобилю и разбил переднее стекло. Подёргав ручку (зачем?) мужчина увидел мусорку и попробовал её оторвать. Расстроившись, мужик напоследок пнул ещё раз BMW и удалился.