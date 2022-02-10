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Вот о чём надо снимать кино: подвиг российского парусника "Крузенштерн" в 2000 году

Вот о чём надо снимать кино: подвиг российского парусника "Крузенштерн" в 2000 году (9 фото)

Автор:
10 февраля 2022 23:05
Метки: Победа   Спорт   корабли   
334
9

«Да сам морской дьявол помогает этим русским!» - не верили своим глазам организаторы международной парусной Регаты тысячелетия, видя как российский барк «Крузенштерн» из последнего места выходит на первое.

Немного поворчим, но как тут не возмущаться, глядя на кучу одноразовых кинокартин, выпускаемых нашей киноиндустрией. Зачем что то придумывать, когда есть реальные события -готовый сценарий для остросюжетного и самого патриотичного фильма!

В мире осталось не так много больших парусников и каждый год для них проводится традиционная Регата Больших Парусников (Tall Ships' Races). Обязательное условие для участников: половина экипажа должны быть в возрасте от 15 до 25 лет.

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Особенно торжественной была регата 2000 года «Tall Ships' Race 2000» - регата Миллениума. Выиграть гонку тысячелетия большая честь и все экипажи выкладывались по полной. Первые этапы гонки прошли не очень удачно для нашего «Крузенштерна». Несмотря на слаженную работу всего экипажа выйти на первое место не получилось, но никто не унывал-впереди решающий этап.

24 июля 2000 года стартовал 4 этап больших гонок: Галифакс (Канада) — Амстердам (Нидерланды). С самого начала «Крузенштерн» вышел в лидеры. Команда действовала слажено, даже не замечая резкого ухудшения погоды.

Вечером, 30 июля, случилось несчастье: на польской шхуне «Погория»: с мачты высотой 25 метров, упала девушка-практикантка Джоанна Церлинска. От многочисленных переломов и потери крови девушка впала в шоковое состояние, а артериальное давление снизилось до 60/40. На шхуне даже не было врача. На сигналы помощи никто из соседних судов не откликнулся.

Тогда капитан «Погории» вызывает по радио российский барк с капитаном которого он был знаком, хотя к тому времени «Крузенштерн» был дальше всех участников гонки, возглавляя регату. Капитан барка «Крузенштерн» Геннадий Коломенский, узнав подробности происшествия, принимает решение прервать участие в гонке и оказать медицинскую помощь польской девушке.

Каково было капитану Геннадию Коломенскому сообщить о принятом решении экипажу из 240 человек и какой шок они испытали, все же так долго боролись за первое место...

«Крузенштерн» ложится в дрейф, дожидается подхода польской шхуны и отправляет шлюпку с врачом-хирургом на «Погорию». Из-за штормового ветра на польской шхуне не смогли принять врача. Тогда принимается решение забрать пострадавшую девушку. На «ПОГОРИИ» ее уложили в лодку типа «Зодиак», которую спустили на воду ночью в штормовых условиях. Пострадавшая была принята с «Зодиака» в дежурную шлюпку нашего судна и доставлена на борт «Крузенштеран». Все прошло благополучно благодаря мастерскому маневрированию, умелым и слаженным действиям экипажа шлюпки под руководством командира – старшего штурмана С. В. Туникова

Тут же была оказана квалифицированная медицинская помощь и проведено обследование пострадавшей. Выводы врача были однозначными: пострадавшую нужно срочно доставить в госпиталь на операцию.

Капитан Геннадий Коломенский разворачивает «Крузенштерн» и полным ходом, на машинах, идет обратно, к месту старта. За 200 миль от берегов Канады навстречу вылетел спасательный вертолет. Надо отдать должное мастерству канадских спасателей: при штормовом ветре 21 м/с и волнах высотой 6 метров, вся операция эвакуации пострадавшей заняло всего 18 минут.

Еще почти сутки понадобились «Крузенштерну», чтобы вернутся в точку, где он вышел из гонки, чтобы спасти польскую девушку. На спасение ушло 44 часа и 28 минут. За это время остальные участники гонки успели пройти почти 600 миль.

Казалось нет никаких шансов, но случилось реальное чудо: "Крузенштерн" догоняет резко набравший силу циклон. Ветер, доходящий до семи баллов, разогнал российский парусник до 14 узлов! Идущие впереди участники регаты оказываются в штилевой зоне циклона. "Крузенштерн", придерживаясь полосы максимального ветра циклона, обошел всех участников регаты и вышел на первое место.

На двадцатый день гонок, 13 августа 2000 года, "Крузенштерн" финишировал первым, выиграв регату тысячелетия “Tall Ships 2000”.

Это при том, что «Крузенштерн» еще 44 часа и 28 минут потратил на спасение полячки.

По итогам всех этапов регаты «Крузенштерну» вручили главный приз- «Мировой кубок портов Канады».

В добавок ко всему, экипаж «Крузенштерна» выиграли спортивное состязание среди других экипажей участников регаты. Жители Амстердама уже знали о подвиге экипажа «Крузенштерн» и выстроилась огромная очередь желающих посетить российский барк.

Среди всеобщего восторга были и несогласные с победой российского парусника «Крузенштерн»: команда второго польского парусника «Дар Млоджежи» подала жалобу с просьбой аннулировать победу «Крузенштерна». Естественно, организаторы быстро поставили обнаглевших поляков на место, но вот кто они после этого?

Джоанна Церлинска полностью восстановила здоровье и спустя несколько лет навестила экипаж «Крузенштерна», выразив всем сердечную благодарность за спасение жизни.

Капитана Геннадия Васильевича Коломенского не стало в 2014 году. Ему было 73 года.

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Метки: Победа   Спорт   корабли   
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5  комментариев
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5k
au3 3 часа назад
Фэйк.
https://www.newsru.com/sport/21aug2000/kruzenshtern2.htmlhttps://www.newsru.com/sport/21aug2000/kruzenshtern2.html
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7k
Погулять вышел 2 часа назад
Это ж бывшая немецкая посудина, не?
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1k
Ясный Пень 3 часа назад
Vivat ! Vivat ! Vivat !
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