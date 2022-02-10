Вот о чём надо снимать кино: подвиг российского парусника "Крузенштерн" в 2000 году

«Крузенштерн» ложится в дрейф, дожидается подхода польской шхуны и отправляет шлюпку с врачом-хирургом на «Погорию». Из-за штормового ветра на польской шхуне не смогли принять врача. Тогда принимается решение забрать пострадавшую девушку. На «ПОГОРИИ» ее уложили в лодку типа «Зодиак», которую спустили на воду ночью в штормовых условиях. Пострадавшая была принята с «Зодиака» в дежурную шлюпку нашего судна и доставлена на борт «Крузенштеран». Все прошло благополучно благодаря мастерскому маневрированию, умелым и слаженным действиям экипажа шлюпки под руководством командира – старшего штурмана С. В. Туникова



Тут же была оказана квалифицированная медицинская помощь и проведено обследование пострадавшей. Выводы врача были однозначными: пострадавшую нужно срочно доставить в госпиталь на операцию.



Капитан Геннадий Коломенский разворачивает «Крузенштерн» и полным ходом, на машинах, идет обратно, к месту старта. За 200 миль от берегов Канады навстречу вылетел спасательный вертолет. Надо отдать должное мастерству канадских спасателей: при штормовом ветре 21 м/с и волнах высотой 6 метров, вся операция эвакуации пострадавшей заняло всего 18 минут.



Еще почти сутки понадобились «Крузенштерну», чтобы вернутся в точку, где он вышел из гонки, чтобы спасти польскую девушку. На спасение ушло 44 часа и 28 минут. За это время остальные участники гонки успели пройти почти 600 миль.



Казалось нет никаких шансов, но случилось реальное чудо: "Крузенштерн" догоняет резко набравший силу циклон. Ветер, доходящий до семи баллов, разогнал российский парусник до 14 узлов! Идущие впереди участники регаты оказываются в штилевой зоне циклона. "Крузенштерн", придерживаясь полосы максимального ветра циклона, обошел всех участников регаты и вышел на первое место.