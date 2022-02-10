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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 91 пост • 10 подписчиков подписаться
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Лжеминирования российских школ организовывал студент киевского вуза

Лжеминирования российских школ организовывал студент киевского вуза (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 февраля 2022 14:08
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Осипчук   Украина   вузы   лжеминирование   минирование   терроризм   школы   
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Сотрудики ФСБ задержали на территории Российской федерации 14 человек-участников так называемых сваттинговых интернет-сообществ, причастных к массовой рассылке сообщений об угрозах взрыва в школах и вузах РФ, странах СНГ и непризнанных республик Донбасса.

«Организаторами и администраторами являлись гражданин Украины Осипчук Антон, 2003 г.р., уроженец Волынской области, проходящий обучение на факультете информационной безопасности Национального технического университета Украины (г. Киев), а также его подельники», – сообщили в Центре общественных связей (ЦОС).

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Участники групп с конца 2021 года занимались лжеминированием объектов образования, здравоохранения и органов власти на территории России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, а также на территории непризнанных республик Донбасса.

По данным силовиков, целью этих акций было как обычное хулиганство, так и вымогательство денег и дестабилизация обстановки в России и соседних странах. Против задержанных возбуждены уголовные дела о заведомо ложных сообщениях о терактах. Им грозит до восьми лет колонии.Об этом сообщают РИА новости.

Как сообщает информационное агенство URA.ru, один из задержанных 14-летний подросток, рассылавший сообщения о минировании зданий в Екатеринбурге, признал, что имел куратора из-за рубежа и получал 1 тысячу рублей на электронный кошелек за каждое сообщение о "минировании". Свою вину подросток полностью признал и заявил, что рассылал угрозы ради «хайпа». Под влияние тематического сетевого сообщества в одном из мессенджеров, где обсуждались способы и результаты лжеминирований, парень попал летом 2021 года.

Источник:

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Метки: Осипчук   Украина   вузы   лжеминирование   минирование   терроризм   школы   
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13  комментариев
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2k
Sergius SPb 51 минуту назад
Как, еще одни невиновные в довесок к "майнкрафтерам"?
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2k
Viktor 8 секунд назад
Переломать пальцы дебилам , что б забыли как телефон в руках держать .
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6k
Николай 3 минуты назад
А кто то меня убеждал что не найти, не отследить, расскажите это им, или вы уже рассказали... дети мля, все в сказкочных героев верят...
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27k
СпящийКрасавец 11 минут назад
Потом обижаются,когда их называют скотами.
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30
Ulunga Sisop 12 минут назад
РАФИК НЭУЧОМ НЭВИНОВАТ !!!!
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6k
Борис Карабанов 17 минут назад
Беспредел! Здравствуй, 37-й год! За телефонный звонок, за компьютерную игру детей в тюрьму сажают. Куда смотрят правозащитники?
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−25
мукомолыч 22 минуты назад
визитку яроша нашли?
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30k
Мойша Полчаса назад
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1k
Максим Максимов 45 минут назад
засветили и6альник студента. Теперь придётся ему с Трезубии ye6ьiвать
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