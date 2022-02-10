Лжеминирования российских школ организовывал студент киевского вуза

Сотрудики ФСБ задержали на территории Российской федерации 14 человек-участников так называемых сваттинговых интернет-сообществ, причастных к массовой рассылке сообщений об угрозах взрыва в школах и вузах РФ, странах СНГ и непризнанных республик Донбасса.
«Организаторами и администраторами являлись гражданин Украины Осипчук Антон, 2003 г.р., уроженец Волынской области, проходящий обучение на факультете информационной безопасности Национального технического университета Украины (г. Киев), а также его подельники», – сообщили в Центре общественных связей (ЦОС).
Участники групп с конца 2021 года занимались лжеминированием объектов образования, здравоохранения и органов власти на территории России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, а также на территории непризнанных республик Донбасса.
По данным силовиков, целью этих акций было как обычное хулиганство, так и вымогательство денег и дестабилизация обстановки в России и соседних странах. Против задержанных возбуждены уголовные дела о заведомо ложных сообщениях о терактах. Им грозит до восьми лет колонии.Об этом сообщают РИА новости.
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Как сообщает информационное агенство URA.ru, один из задержанных 14-летний подросток, рассылавший сообщения о минировании зданий в Екатеринбурге, признал, что имел куратора из-за рубежа и получал 1 тысячу рублей на электронный кошелек за каждое сообщение о "минировании". Свою вину подросток полностью признал и заявил, что рассылал угрозы ради «хайпа». Под влияние тематического сетевого сообщества в одном из мессенджеров, где обсуждались способы и результаты лжеминирований, парень попал летом 2021 года.
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