Лжеминирования российских школ организовывал студент киевского вуза

«Организаторами и администраторами являлись гражданин Украины Осипчук Антон, 2003 г.р., уроженец Волынской области, проходящий обучение на факультете информационной безопасности Национального технического университета Украины (г. Киев), а также его подельники», – сообщили в Центре общественных связей (ЦОС).

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Участники групп с конца 2021 года занимались лжеминированием объектов образования, здравоохранения и органов власти на территории России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, а также на территории непризнанных республик Донбасса.

По данным силовиков, целью этих акций было как обычное хулиганство, так и вымогательство денег и дестабилизация обстановки в России и соседних странах. Против задержанных возбуждены уголовные дела о заведомо ложных сообщениях о терактах. Им грозит до восьми лет колонии.Об этом сообщают РИА новости.