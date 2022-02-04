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Кто не скачет - тот в финал! Сборная России по мини-футболу обыграла команду Украины

Кто не скачет - тот в финал! Сборная России по мини-футболу обыграла команду Украины (3 фото + 4 видео)

Автор:
04 февраля 2022 22:15
Сообщество : Спорт
Метки: Россия   Украина   Чемпионат Европы   амстердам   мини-футбол   
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Мужская сборная России по мини-футболу нанесла поражение команде Украины в полуфинальном матче чемпионата Европы, который в эти дни проходит в Амстердаме. Встреча проходила на арене Ziggo Dome и завершилась со счетом 3:2 в пользу российских футболистов.

Случилось то, что столько времени предсказывали американцы. Россия совершила акт агрессии против Украины в полуфинале Чемпионата Европы по футзалу - 3:2.

Россияне открыли счет моментально — уже на 2-й минуте Антон Соколов с передачи капитана команды Сергея Абрамова поразил ворота Кирилла Ципуна. Далее на 15-й минуте отличился Андрей Афанасьев, сделал счет 2:0 в пользу сборной России. Но уже через минуту 7-й номер украинской команды Евгений Серый отыграл один мяч.

Украинские болельщики весь матч выкрикивали оскорбления и угрозы в адрес россиян:

Впрочем, как сообщает телеграм-канал "Главмедиа", ставки на полуфинал по футзалу Россия-Украина были сделаны "подавляюще в пользу России": "Украинцы заявили, что не подадут рук на приветствии и будут «биться как с врагом на поле боя», россияне просто заявили, что «собираются играть и выиграть».


"В украинских соцсетях даже предлагали расстрелять или отправить на передовую украинскую сборную в случае проигрыша, в российских соцсетях к матчу особого интереса не проявили", - пишет канал.

А вот так на Украине анонсировали матч между Украиной и Россией:


Тем временем украинские болельщики на трибунах:


Но это не сильно помогло их команде. Во второй половине встречи нападающий Артем Ниязов забил красивейший гол — ножницами! А самое важное, сделал счет 3:1 в пользу российской сборной. За пять минут до конца Украина снова сократила отставание до одного матча — 3:2.

На видео — третий мяч, забитый Артёмом Ниязовым ударом через себя в падении.



За 1 минуту 12 секунд в ворота сборной России назначили шестиметровый удар, то есть пенальти. И наш вратарь Дмитрий Путилов отбил мяч капитана украинской команды и в результате, в полуфинале Евро-2022, Россия победила Украину со счётом 3:2.

Сегодняшнее чудо от вратаря нашей сборной Дмитрия Путилова:



В финале турнира 6 февраля наша команда встретится с победителем пары Испания — Португалия. Поздравляем наших ребят и желаем победы!

Российский журналист Владимир Соловьев в беседе с корреспондентом «РБ Спорт» прокомментировал победу сборной России:

«Я вообще люблю футбол! Большой футбол! К другим видам футбола отношусь уважительно, но чуть-чуть по-другому. Я думаю, что украинцы погубили сами себя: когда устраиваешь на трибуне такое и думаешь, что помогаешь команде, ты пытаешься обидеть футбольного бога. Наши забили потрясающий третий гол. Наверное, это лучший гол турнира! И пенальти… Валидольный матч. Хорошо то, что хорошо кончается.

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Метки: Россия   Украина   Чемпионат Европы   амстердам   мини-футбол   
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14k
Колька Валеркин сын 57 минут назад
Хохол это уже не диагноз, это сука нация дегрода.
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87
Капитан ФСБ 3 минуты назад
Какая боль,какая боль.хохлы просрались даже в минифутбол
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13k
Алекс 10 минут назад
Теперь хохлы свою команду не передовую в штрафбат отправят
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1k
Павел 10 минут назад
Смешные такие с этими попрыгушками . Я даже не сомневаюсь что у них так или иначе какой то комплекс неполноценности что-ли. Ну правильно Россия(так или иначе не вторая так третья страна по крутости) и какая-то там Окраина от России. Ничего не имею против братьев Украинцев, сам укротатарин на половину)
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604
Киса Кацман 37 минут назад
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4k
Tuskub 40 минут назад
С огромным уважением отношусь к братьям украинцам, и с негодованием отношусь к "скакунам", "бандеровцам", "чубатым", "кастрюлям" и т.д. Нормальный человек никогда не признает братство с животными (извините, но они ТАКИЕ) ... Грустно все это - память, совесть просто меняется на бумажки с американским президентом...
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73
Аванес Мефодиевич 43 минуты назад
А я шота не уразумию, шо, зоопарки уже открыли, какого нафиг гибонов-попрыгунчиков на свободу выпустили? Шо вони тады на войнушку не пойдють?
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1k
Гур 44 минуты назад
Опять зрада! Что они не делают-не идут дела(с)
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162k
☭Cheкаво☭ 48 минут назад
В России не носят шаровары...... в 21 веке)))
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739
Serg Dex 50 минут назад
Мини футбол от того и мини что нафиг никому не вперся, подозреваю и на Украине то-же, так высосано, типо огроменная победа,( над здравым смыслом и спортом)
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3k
Директор свежего воздуха 51 минуту назад
Скакуасы снова нагадили себе в шаровары
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