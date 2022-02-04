Кто не скачет - тот в финал! Сборная России по мини-футболу обыграла команду Украины

Мужская сборная России по мини-футболу нанесла поражение команде Украины в полуфинальном матче чемпионата Европы, который в эти дни проходит в Амстердаме. Встреча проходила на арене Ziggo Dome и завершилась со счетом 3:2 в пользу российских футболистов.
Случилось то, что столько времени предсказывали американцы. Россия совершила акт агрессии против Украины в полуфинале Чемпионата Европы по футзалу - 3:2.
Россияне открыли счет моментально — уже на 2-й минуте Антон Соколов с передачи капитана команды Сергея Абрамова поразил ворота Кирилла Ципуна. Далее на 15-й минуте отличился Андрей Афанасьев, сделал счет 2:0 в пользу сборной России. Но уже через минуту 7-й номер украинской команды Евгений Серый отыграл один мяч.
Украинские болельщики весь матч выкрикивали оскорбления и угрозы в адрес россиян:
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Впрочем, как сообщает телеграм-канал "Главмедиа", ставки на полуфинал по футзалу Россия-Украина были сделаны "подавляюще в пользу России": "Украинцы заявили, что не подадут рук на приветствии и будут «биться как с врагом на поле боя», россияне просто заявили, что «собираются играть и выиграть».
"В украинских соцсетях даже предлагали расстрелять или отправить на передовую украинскую сборную в случае проигрыша, в российских соцсетях к матчу особого интереса не проявили", - пишет канал.
А вот так на Украине анонсировали матч между Украиной и Россией:
Тем временем украинские болельщики на трибунах:
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Но это не сильно помогло их команде. Во второй половине встречи нападающий Артем Ниязов забил красивейший гол — ножницами! А самое важное, сделал счет 3:1 в пользу российской сборной. За пять минут до конца Украина снова сократила отставание до одного матча — 3:2.
На видео — третий мяч, забитый Артёмом Ниязовым ударом через себя в падении.
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За 1 минуту 12 секунд в ворота сборной России назначили шестиметровый удар, то есть пенальти. И наш вратарь Дмитрий Путилов отбил мяч капитана украинской команды и в результате, в полуфинале Евро-2022, Россия победила Украину со счётом 3:2.
Сегодняшнее чудо от вратаря нашей сборной Дмитрия Путилова:
В финале турнира 6 февраля наша команда встретится с победителем пары Испания — Португалия. Поздравляем наших ребят и желаем победы!
Российский журналист Владимир Соловьев в беседе с корреспондентом «РБ Спорт» прокомментировал победу сборной России:
«Я вообще люблю футбол! Большой футбол! К другим видам футбола отношусь уважительно, но чуть-чуть по-другому. Я думаю, что украинцы погубили сами себя: когда устраиваешь на трибуне такое и думаешь, что помогаешь команде, ты пытаешься обидеть футбольного бога. Наши забили потрясающий третий гол. Наверное, это лучший гол турнира! И пенальти… Валидольный матч. Хорошо то, что хорошо кончается.
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