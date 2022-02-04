Кто не скачет - тот в финал! Сборная России по мини-футболу обыграла команду Украины

Случилось то, что столько времени предсказывали американцы. Россия совершила акт агрессии против Украины в полуфинале Чемпионата Европы по футзалу - 3:2.

Россияне открыли счет моментально — уже на 2-й минуте Антон Соколов с передачи капитана команды Сергея Абрамова поразил ворота Кирилла Ципуна. Далее на 15-й минуте отличился Андрей Афанасьев, сделал счет 2:0 в пользу сборной России. Но уже через минуту 7-й номер украинской команды Евгений Серый отыграл один мяч.

Украинские болельщики весь матч выкрикивали оскорбления и угрозы в адрес россиян: