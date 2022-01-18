«Школьный террорист» потребовал выкуп в 2 млн евро

Тем временем, телеграмм-канал «Борус» опубликовал текст письма, которое, по его данным, было разослано в образовательные учреждения Красноярска от телефонного террориста под ником Black Bull. В письме злоумышленник обещает продолжить свои «атаки» на школы, пока не получит выкуп - 2 миллиона евро:

«Я требую выкуп 2кк евро, чтобы ничего не случилось. Если требования не будут выполнены, я буду дальше терроризировать ваши школы. Советую перевести детей на дистанционное обучение, если нет — я буду дальше продолжать это делать, не известно, когда будет ложно, а когда по-настоящему)», — говорится в письме террориста (орфография сохранена).

Журналисты разыскали анонима Black Bull в Telegram, но на вопросы канала он не отвечает. По данным каналов, предыдущие сообщения о бомбах в школах Красноярска были подписаны этим же псевдонимом.