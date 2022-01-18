«Школьный террорист» потребовал выкуп в 2 млн евро

Школы России в наступившем году подвергаются регулярным атакам анонимных «лже-минеров». Екатеринбург, Биробиджан, Хабаровск, Самара - тысячам школьников после сообщений о «минировании» приходится вместо уроков стоять на морозе или идти домой.
В Красноярске только за январь школы эвакуировали уже четыре раза. Власти и правоохранительные органы решительно настроены наказать виновников, для этого применяются все возможные меры, но пока все безуспешно - главные трудности при работе по таким делам - высокая степень анонимности сообщающих о минировании. Как правило, «лже-минеры» находятся за пределами Российской Федерации.
Тем временем, телеграмм-канал «Борус» опубликовал текст письма, которое, по его данным, было разослано в образовательные учреждения Красноярска от телефонного террориста под ником Black Bull. В письме злоумышленник обещает продолжить свои «атаки» на школы, пока не получит выкуп - 2 миллиона евро:
«Я требую выкуп 2кк евро, чтобы ничего не случилось. Если требования не будут выполнены, я буду дальше терроризировать ваши школы. Советую перевести детей на дистанционное обучение, если нет — я буду дальше продолжать это делать, не известно, когда будет ложно, а когда по-настоящему)», — говорится в письме террориста (орфография сохранена).
Журналисты разыскали анонима Black Bull в Telegram, но на вопросы канала он не отвечает. По данным каналов, предыдущие сообщения о бомбах в школах Красноярска были подписаны этим же псевдонимом.
Только 13 января из школ в различных регионах России были эвакуированы более 90 тысяч человек. В тот день эвакуации прошли по всей России — в Ростовской, Саратовской, Самарской, Архангельской, Нижегородской, Новосибирской областях и других регионах. Инцидентом заинтересовались в центральном аппарате СК.
Со вторника, после серии ложных сообщений о минированиях, ГУ МВД по Красноярскому краю возьмет все школы под круглосуточную охрану. По словам начальника ГУ МВД по Красноярскому краю Александра Речицкого: "Полицией предпринимаются все необходимые меры в связи с продолжающейся чередой массовых заведомо ложных сообщений об актах терроризма. Развернута работа ситуационного центра МУ МВД России "Красноярское". На местах работают кинологи, следственно-оперативные группы. Только сегодня в Красноярске эвакуировано 122 школы, расположенных в 135 корпусах. По каждому факту лжеминирования возбуждены уголовные дела по ст. 207 УК РФ", - передает слова силовика Рамблер.
Источник:
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Большой привет тем кто в свое время кричал об обязательной анонимности в том же Телеграмм и гении Дурове.
Побегайте трусцой теперь вы и ваши дети на улицы.Как оно?
Если несколько лет назад РФ терроризировали подобными минированиями "не братья".
То это и продолжится. Те же "не братья" или уже повторители от криминала.