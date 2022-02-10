Цена цифрового искусства: гифка мусорного бака стоимостью в 250 тысяч долларов

Экологичный NFT-проект и гифка мусорного бака. Как думаете, что из этого может стать востребованным и стоить дорого?



Не будем томить вас в ожидании и заставлять вас теряться в догадках. Скорее всего вы правы, оба эти проекта так себе. Если в случае с экологичным NFT, который хотел запустить филиал Всемирного фонда дикой природы, который находится в Англии, свернули практически сразу из-за хейта среди пользователей.