Цена цифрового искусства: гифка мусорного бака стоимостью в 250 тысяч долларов

Очередные странные предложения на рынке цифровых картинок.
Экологичный NFT-проект и гифка мусорного бака. Как думаете, что из этого может стать востребованным и стоить дорого?
Не будем томить вас в ожидании и заставлять вас теряться в догадках. Скорее всего вы правы, оба эти проекта так себе. Если в случае с экологичным NFT, который хотел запустить филиал Всемирного фонда дикой природы, который находится в Англии, свернули практически сразу из-за хейта среди пользователей.
То в случае с гифкой мусорного бака все обстоит несколько иначе. которую выложил на аукционе американский художник под ником Robness, поначалу тоже не восприняли всерьез. Модераторы аукциона удалили цифровой лот, не проникшись всей гениальностью этого художественного объекта.
Но через некоторое время по необъяснимым причинам, лот вернули. Другие пользователи восприняли это как мем, и начали делать аналоги. Когда мем перестал быть локальным и стал известен более широкой публике. Один из "коллекционеров" нашел автора оригинала и выкупил лот за 250 тысяч долларов.
Знаете в чем разница? Кто-то из Всемирного фонда дикой природы придумал концепцию, сделал 13 арт-объектов, с видами исчезающих животных из-за действий человечества. При этом коллекция была якобы сделана без вреда экологии, практически не оставив после себя углеродных выбросов. Идею фонда высмеяли и провели исследование, согласно которому производство этих токенов в 2100 раз превышает урон, который был изначально заявлен создателями.
Как итог организация, которая защищает окружающую среду с позором удалила свои работы и вряд ли будет соваться на NFT рынок.
А американец просто нашел в интернете фотку мусорного бака, наложил на нее пару спецэффектов и выложил на аукцион. Это все, что он сделал, для того чтобы получить четверть миллиона долларов.
Источник:
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