Американцы поразились, узнав правду о загадочных отметинах на теле России

В 1949 году, всего через 4 года после окончания Второй мировой войны, на столе у армейского командования США лежала толстая папка с названием из одно слова - ДРОПШОТ.



Доктриной ядерного удара по территории СССР. Согласно их задумке, по нашей стране должно быть нанесено 200 ударов атомными бомбами. После чего страна капитулировала и была бы разделена на 4 округа, каждым из которых управляла бы временная оккупационная администрация.



К середине 50-х годов произошли некоторые изменения, которые отправили ДРОПШОТ в корзину, точнее в шредер.



Как, ранее, неизвестные лица передали агентам "Аненербе" описание конструкции ЯО, для создания однополярного мира, так в конце сороковых, Юлиус и Этель Розенберги, по заданию сионистов, которые получили землю под своё государство и собирались жить долго и счастливо, в целях сохранения мирового политического равновесия передали советской разведке чертежи оружия на "термояде".



СССР получил свою бомбу и перспектива "огрести ответку" быстро остудила пыл американской военщины.



Гонка вооружений сделала ещё один виток и ЗРК прикрывавшие советские города были сняты с мест своей дислокации, оставив на память о своём пребывании следы.