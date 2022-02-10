Американцы поразились, узнав правду о загадочных отметинах на теле России

1525
8
Зеваки из США разглядели через спутниковые карты Гугл непонятные следы: 300 однотипных кругов с крестами или звездами Давида внутри, расположенных поблизости от крупных городов бывшего СССР. Затем, разбившись на сообщества, долго ломали копья, споря об их назначении, пока русские не пожалели бедняг, раскрыв сермяжную правду жизни.
У некоторых сидящих на удалёнке, карантине или вообще не обременённых каким-либо трудом лиц есть замечательное хобби: они сидят поодиночке, а иногда группами в сети и изучают спутниковые карты Гугл в поисках различных следов.
Кто-то ищет секретные Зоны-51 в Техасе, кто-то занят поисками пирамид на севере Китая, а некоторые чуть ли не с лупой изучают дно мирового океана в поиске допотопных дорог, как у берегов Цейлона и Сахалина. Этому занятию посвящены целые сайты, где выкладываются плоды кропотливых изысканий.
Кто-то ищет секретные Зоны-51 в Техасе, кто-то занят поисками пирамид на севере Китая, а некоторые чуть ли не с лупой изучают дно мирового океана в поиске допотопных дорог, как у берегов Цейлона и Сахалина. Этому занятию посвящены целые сайты, где выкладываются плоды кропотливых изысканий.
"Загадочные следы" на полях
Год назад на одном из таких сайтов кто-то выложил исследование территории бывшего СССР. Оказывается, по всей нашей, некогда великой и необъятной, а ныне порванной на куски Родине, разбросано около 300 непонятных объектов в виде звезды Давида или крестом посередине.
По поводу находки разгорелась нешуточная дискуссия:
Одни доказывали, что это древнейшие капища славян;
другие говорили, что это места крещения язычников;
третьи утверждали, что это метки дьявола;
четвёртые намекали на совместные стоянки богатырей-жидовинов с витязями Руси (шесть костров и один крест на всех).
По поводу находки разгорелась нешуточная дискуссия:
Одни доказывали, что это древнейшие капища славян;
другие говорили, что это места крещения язычников;
третьи утверждали, что это метки дьявола;
четвёртые намекали на совместные стоянки богатырей-жидовинов с витязями Руси (шесть костров и один крест на всех).
×
×
Схема дислокации ЗРК С-75
В результате сошлись на том, что это места посадки больших космических кораблей, которые часто прилетают в Россию и делятся передовыми технологиями с "этими ужасными русскими".
В доказательство приводили фотографии, на которых заметно, что на некоторых кончиках звёзд ещё присутствуют следы высокой температуры - там не растёт трава.
В доказательство приводили фотографии, на которых заметно, что на некоторых кончиках звёзд ещё присутствуют следы высокой температуры - там не растёт трава.
Расположение зенитно-ракетных комплексов С-75 вокруг Магнитогорска
Закончилось тем, что на страницу с обсуждением космодромов зашли... эти самые "ужасные..". Прочли и решили объяснить болезным, как обстояло всё на самом деле.
На страже мира и порядка
В 1949 году, всего через 4 года после окончания Второй мировой войны, на столе у армейского командования США лежала толстая папка с названием из одно слова - ДРОПШОТ.
Доктриной ядерного удара по территории СССР. Согласно их задумке, по нашей стране должно быть нанесено 200 ударов атомными бомбами. После чего страна капитулировала и была бы разделена на 4 округа, каждым из которых управляла бы временная оккупационная администрация.
К середине 50-х годов произошли некоторые изменения, которые отправили ДРОПШОТ в корзину, точнее в шредер.
Как, ранее, неизвестные лица передали агентам "Аненербе" описание конструкции ЯО, для создания однополярного мира, так в конце сороковых, Юлиус и Этель Розенберги, по заданию сионистов, которые получили землю под своё государство и собирались жить долго и счастливо, в целях сохранения мирового политического равновесия передали советской разведке чертежи оружия на "термояде".
СССР получил свою бомбу и перспектива "огрести ответку" быстро остудила пыл американской военщины.
Гонка вооружений сделала ещё один виток и ЗРК прикрывавшие советские города были сняты с мест своей дислокации, оставив на память о своём пребывании следы.
Доктриной ядерного удара по территории СССР. Согласно их задумке, по нашей стране должно быть нанесено 200 ударов атомными бомбами. После чего страна капитулировала и была бы разделена на 4 округа, каждым из которых управляла бы временная оккупационная администрация.
К середине 50-х годов произошли некоторые изменения, которые отправили ДРОПШОТ в корзину, точнее в шредер.
Как, ранее, неизвестные лица передали агентам "Аненербе" описание конструкции ЯО, для создания однополярного мира, так в конце сороковых, Юлиус и Этель Розенберги, по заданию сионистов, которые получили землю под своё государство и собирались жить долго и счастливо, в целях сохранения мирового политического равновесия передали советской разведке чертежи оружия на "термояде".
СССР получил свою бомбу и перспектива "огрести ответку" быстро остудила пыл американской военщины.
Гонка вооружений сделала ещё один виток и ЗРК прикрывавшие советские города были сняты с мест своей дислокации, оставив на память о своём пребывании следы.
Это не призрачный Аркаим - всего лишь комплекс С-75
Это следы размещения батарей первых советских ЗРК С-75, которые прикрывали все те города, на которые американцы планировали сбросить свои бомбы. Их чуть больше 300 штук - каждый город прикрывало от 2 до 6 батарей, радиус защиты каждой составлял 40 километров.
Например, вокруг стратегически важного Магнитогорска, стального сердца родины, в котором работал крупнейший в Европе металлургический комбинат, таких ЗРК было 4.
Например, вокруг стратегически важного Магнитогорска, стального сердца родины, в котором работал крупнейший в Европе металлургический комбинат, таких ЗРК было 4.
Следы присутствия С-75 на поле за горой
Знаете, что произошло дальше?
Объяснениям русских сначала не предали значения, а когда один из наших дал ссылку на план Дропшот, который лежит в открытом доступе, в библиотеке Конгресса США, изумлению добропорядочных американцев коварством и жестокостью своих же военных не было предела.
После чего обсуждение было свёрнуто администрацией сайта и удалено. Все 7 русских пользователей, которые принимали участие в обсуждениях и объяснениях, подверглись бану без предъявления претензий.
Объяснениям русских сначала не предали значения, а когда один из наших дал ссылку на план Дропшот, который лежит в открытом доступе, в библиотеке Конгресса США, изумлению добропорядочных американцев коварством и жестокостью своих же военных не было предела.
После чего обсуждение было свёрнуто администрацией сайта и удалено. Все 7 русских пользователей, которые принимали участие в обсуждениях и объяснениях, подверглись бану без предъявления претензий.
А это американские " круги на полях": аэрофотосъемка позиций зрдн С-75 на Кубе
Такие же, по души американских пилотов, когда-то оборудовались и в Северной Корее.
К слову, птенцы из таких гнёзд в Северном Вьетнаме переклевали уйму штатовских стервятников, вдоволь напившись их кровушкой, тем самым частично отомстив за смерть тысяч мирных жителей на территориях подконтрольных Вьетконгу.
К слову, птенцы из таких гнёзд в Северном Вьетнаме переклевали уйму штатовских стервятников, вдоволь напившись их кровушкой, тем самым частично отомстив за смерть тысяч мирных жителей на территориях подконтрольных Вьетконгу.
Источник:
Ссылки по теме:
- Журнал Wired 1997 года: Коронавирус, преступность, цены на энергоресурсы и другие сбывшиеся пророчества
- ОИ-2022 в Пекине еще не стартовали, а уже полны скандалов
- Почему на Аляске до сих пор русские названия
- "Путин нападёт": разведка США пообещала Украине войну с Россией в начале 2022 года
- Слабонервным не смотреть: сравнение ВВП штатов США со странами
78
Понравилось78
Новости партнёров