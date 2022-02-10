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Американцы поразились, узнав правду о загадочных отметинах на теле России

Американцы поразились, узнав правду о загадочных отметинах на теле России (8 фото)

Автор:
10 февраля 2022 12:46
Сообщество : Жить в России
Метки: Назначение   Россия   США   гугл   карты   рисунки   следы   снимки   
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8
Зеваки из США разглядели через спутниковые карты Гугл непонятные следы: 300 однотипных кругов с крестами или звездами Давида внутри, расположенных поблизости от крупных городов бывшего СССР. Затем, разбившись на сообщества, долго ломали копья, споря об их назначении, пока русские не пожалели бедняг, раскрыв сермяжную правду жизни.
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Метки: Назначение   Россия   США   гугл   карты   рисунки   следы   снимки   
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2  комментария
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27k
СпящийКрасавец 4 часа назад
Подлейшая страна эта пиндосня.Давайте обьявим конкурс на самое мерзкое название америки.
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8k
Hunson Abadeer 2 часа назад
знай наших
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