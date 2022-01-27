Китайцы приделали "Бойцовскому клубу" счастливый конец

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Китайская стриминговая платформа Tencent Video предлагает зрителям Поднебесной ознакомиться с официальной версией знаменитого "Бойцовского клуба". Правда, китайские власти подвергли знаменитый фильм радикальной цензуре, убрав его анархистский, антикапиталистический пафос. Согласно китайской версии, никаких взрывов не было: власти успели остановить теракт и наказать террористов.
Китай радикально отредактировал оригинальный финал культового классического фильма «Бойцовский клуб», чтобы соответствовать ограничительным правилам цензуры в стране.
Версия фильма Дэвида Финчера 1999 года с Брэдом Питтом и Эдвардом Нортоном в главных ролях была доступна в Китае на потоковой платформе Tencent Video в минувшие выходные. Но, к большому разочарованию фанатов в Китае, «Бойцовский клуб» был радикально отредактирован, чтобы bpvtybть анархистский, антикапиталистический посыл, который сделал фильм мировым хитом. Здесь нет мощных взрывов зданий, как в оригинальной концовке, - в новой отцензурированной версии побеждают власти.
Версия фильма Дэвида Финчера 1999 года с Брэдом Питтом и Эдвардом Нортоном в главных ролях была доступна в Китае на потоковой платформе Tencent Video в минувшие выходные. Но, к большому разочарованию фанатов в Китае, «Бойцовский клуб» был радикально отредактирован, чтобы bpvtybть анархистский, антикапиталистический посыл, который сделал фильм мировым хитом. Здесь нет мощных взрывов зданий, как в оригинальной концовке, - в новой отцензурированной версии побеждают власти.
В Китае действуют одни из самых строгих правил цензуры в мире: власти ежегодно одобряют выпуск лишь нескольких иностранных фильмов, иногда со значительными сокращениями.
В заключительных сценах оригинала персонаж Нортона, Рассказчик, убивает свое воображаемое альтер-эго Тайлера Дердена, которого играет Питт, а затем наблюдает массовые взрывы зданий вместе с Марлой Сингер (Хелена Бонэм Картер), предполагая, что план его персонажа по уничтожению современной цивилизации вступил в финальную фазу.
В цензурированной версии, выпущенной в Китае, Рассказчик по-прежнему убивает Дердена, но сцена взрывающихся зданий заменена письменным сообщением на черном экране: «Благодаря подсказкам, оставленным Тайлером, полиция быстро разгадала весь план и арестовала всех преступников, успешно предотвратив взрыв бомбы. Тайлер после суда был отправлен в приют для душевнобольных для психического лечения и выписан в 2012 году».
В цензурированной версии, выпущенной в Китае, Рассказчик по-прежнему убивает Дердена, но сцена взрывающихся зданий заменена письменным сообщением на черном экране: «Благодаря подсказкам, оставленным Тайлером, полиция быстро разгадала весь план и арестовала всех преступников, успешно предотвратив взрыв бомбы. Тайлер после суда был отправлен в приют для душевнобольных для психического лечения и выписан в 2012 году».
Новый финал, в котором торжествует государство, вызвал возмущение у китайских зрителей, многие из которых, вероятно, видели пиратские версии оригинальной версии фильма. «Это просто возмутительно», — прокомментировал один из зрителей Tencent Video. «Бойцовский клуб» на Tencent Video - свидетельство того, что цензоры не только удаляют сцены, но и добавляют к сюжет новыеу», — написал пользователь на платформе Weibo - китайском аналоге твиттера.
В настоящее время неясно, заказали ли правительственные цензоры альтернативный финал или продюсеры оригинального фильма внесли изменения. Tencent не прокомментировала этот вопрос.
В настоящее время неясно, заказали ли правительственные цензоры альтернативный финал или продюсеры оригинального фильма внесли изменения. Tencent не прокомментировала этот вопрос.
Голливудские студии часто выпускают альтернативные версии своих фильмов в надежде преодолеть барьеры цензуры в Пекине и получить выгодный доступ к миллионам китайских потребителей. Так, в 2019 году несколько сцен из фильма «Богемская рапсодия», отсылающих к сексуальности культового музыканта Фредди Меркьюри — ключевой части его биографии — были исключены из китайского релиза.
При президенте Си Цзиньпине китайские власти стремились очистить общество от элементов, считающихся нездоровыми, в том числе в фильмах, на телевидении и в компьютерных играх.
Они также начали масштабные государственные репрессии против уклонения от уплаты налогов и предполагаемого аморального поведения в индустрии развлечений, ужесточение, которое уже коснулось некоторых из крупнейших знаменитостей страны. А на днях Управление киберпространства Китая объявило, что запускает месячную «чистую» веб-кампанию для создания «цивилизованной и здоровой» атмосферы в Интернете во время праздника Лунного Нового года.
При президенте Си Цзиньпине китайские власти стремились очистить общество от элементов, считающихся нездоровыми, в том числе в фильмах, на телевидении и в компьютерных играх.
Они также начали масштабные государственные репрессии против уклонения от уплаты налогов и предполагаемого аморального поведения в индустрии развлечений, ужесточение, которое уже коснулось некоторых из крупнейших знаменитостей страны. А на днях Управление киберпространства Китая объявило, что запускает месячную «чистую» веб-кампанию для создания «цивилизованной и здоровой» атмосферы в Интернете во время праздника Лунного Нового года.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Метки: Бойцовский клуб Китай Цензура кино китайская версия переделка против террора стриминговый сервис
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