Китайцы приделали "Бойцовскому клубу" счастливый конец

Голливудские студии часто выпускают альтернативные версии своих фильмов в надежде преодолеть барьеры цензуры в Пекине и получить выгодный доступ к миллионам китайских потребителей. Так, в 2019 году несколько сцен из фильма «Богемская рапсодия», отсылающих к сексуальности культового музыканта Фредди Меркьюри — ключевой части его биографии — были исключены из китайского релиза. При президенте Си Цзиньпине китайские власти стремились очистить общество от элементов, считающихся нездоровыми, в том числе в фильмах, на телевидении и в компьютерных играх. Они также начали масштабные государственные репрессии против уклонения от уплаты налогов и предполагаемого аморального поведения в индустрии развлечений, ужесточение, которое уже коснулось некоторых из крупнейших знаменитостей страны. А на днях Управление киберпространства Китая объявило, что запускает месячную «чистую» веб-кампанию для создания «цивилизованной и здоровой» атмосферы в Интернете во время праздника Лунного Нового года.

2022-01-27T14:22:48+03:00