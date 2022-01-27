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Китайцы приделали "Бойцовскому клубу" счастливый конец

Китайцы приделали "Бойцовскому клубу" счастливый конец (5 фото + 1 видео)

Автор:
27 января 2022 14:22
Сообщество : Кино
Метки: Бойцовский клуб   Китай   Цензура   кино   китайская версия   переделка   против террора   стриминговый сервис   
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Китайская стриминговая платформа Tencent Video предлагает зрителям Поднебесной ознакомиться с официальной версией знаменитого "Бойцовского клуба". Правда, китайские власти подвергли знаменитый фильм радикальной цензуре, убрав его анархистский, антикапиталистический пафос. Согласно китайской версии, никаких взрывов не было: власти успели остановить теракт и наказать террористов.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Бойцовский клуб   Китай   Цензура   кино   китайская версия   переделка   против террора   стриминговый сервис   
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Демьян 37 минут назад
И правильно делают! В противном случае будет как в Канаде.
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