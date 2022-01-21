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Дольф Волкер и его большой котик

Дольф Волкер и его большой котик (17 фото)

Автор:
21 января 2022 09:25
Сообщество : Животные
Метки: Дольф Волкер   гепард   дружба   животные   милота   природа   фото   
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В то время как большинство из нас испугались бы за свою жизнь, Дольф Волкер (Dolph Volker), волонтёр Центра разведения гепардов в Южной Африке, сумел подружиться с самым настоящим гепардом.

Дольф впервые встретил Габриэля (Gabriel), гепарда, которым он теперь владеет на законных основаниях, когда дикому животному было всего 8 месяцев, спустя же какое-то время между ними возникла особая связь. Сейчас же, когда Дольф покидает Африку больше чем на год, Габриэль, после его возвращения, встречает мужчину объятиями и дружескими облизываниями. Дольфу удаётся кормить гепарда с рук и всю ночь спать рядом с ним на открытом воздухе.


Первоначально Дольф приехал в Южную Африку, чтобы работать над созданием там некоммерческого проекта по разведению гепардов в неволе. Он хочет растить детенышей вместе с их матерью, тренировать и обучать их охоте, а затем выпускать больших кошек на волю, тем самым способствуя восстановлению дикой природы.


Познакомьтесь с Дольфом, «заклинателем гепардов».

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Это Габриэль, гепард, с которым Дольфу удалось подружиться.

Габриэль всегда встречает Дольфа дружескими поцелуями.

Приятелям даже удаётся спать вместе всю ночь, при этом Дольф после этого остаётся целым и невредимым.

Дольф впервые встретил гепарда Габриэля во время его поездки в Африку для некоммерческого проекта по разведению этих грациозных кошек.

Цель проекта — вместе с матерью вырастить детенышей, обучить их охоте, а затем выпустить на волю.

Несмотря на тесную связь, которую он установил за многие годы с Габриэлем, Дольф по-прежнему осознает опасности, связанные с взаимодействием с хищником такого рода.

«Гепарды не говорят по-английски, поэтому мне приходится читать поведение, чтобы понять их настроение. Если они хотят, чтобы их оставили в покое, они дают вам это понять своими действиями», — написал Дольф в Facebook.

Слава Дольфу за достижение такой уникальной дружбы и его работу по разведению гепардов.

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Метки: Дольф Волкер   гепард   дружба   животные   милота   природа   фото   
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5  комментариев
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5k
Денис Колосов 2 часа назад
гепард по поведению как собака, из всех кошачьих лучше всего приручается, в зоопарках часто символичная ограда в вольерах с гепардами, в отличии от других больших кошек.
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9k
Владимир 20 минут назад
Он же
Ссылка youtu.be
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4
Dinka S 59 минут назад
Милахи :) и не в квартире, а на свободе и все счастливы
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23k
Сибиряк Час назад
Ссылка coub.com
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