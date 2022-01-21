Дольф Волкер и его большой котик

В то время как большинство из нас испугались бы за свою жизнь, Дольф Волкер (Dolph Volker), волонтёр Центра разведения гепардов в Южной Африке, сумел подружиться с самым настоящим гепардом.
Дольф впервые встретил Габриэля (Gabriel), гепарда, которым он теперь владеет на законных основаниях, когда дикому животному было всего 8 месяцев, спустя же какое-то время между ними возникла особая связь. Сейчас же, когда Дольф покидает Африку больше чем на год, Габриэль, после его возвращения, встречает мужчину объятиями и дружескими облизываниями. Дольфу удаётся кормить гепарда с рук и всю ночь спать рядом с ним на открытом воздухе.
Первоначально Дольф приехал в Южную Африку, чтобы работать над созданием там некоммерческого проекта по разведению гепардов в неволе. Он хочет растить детенышей вместе с их матерью, тренировать и обучать их охоте, а затем выпускать больших кошек на волю, тем самым способствуя восстановлению дикой природы.
Познакомьтесь с Дольфом, «заклинателем гепардов».
Это Габриэль, гепард, с которым Дольфу удалось подружиться.
Габриэль всегда встречает Дольфа дружескими поцелуями.
Приятелям даже удаётся спать вместе всю ночь, при этом Дольф после этого остаётся целым и невредимым.
Дольф впервые встретил гепарда Габриэля во время его поездки в Африку для некоммерческого проекта по разведению этих грациозных кошек.
Цель проекта — вместе с матерью вырастить детенышей, обучить их охоте, а затем выпустить на волю.
Несмотря на тесную связь, которую он установил за многие годы с Габриэлем, Дольф по-прежнему осознает опасности, связанные с взаимодействием с хищником такого рода.
«Гепарды не говорят по-английски, поэтому мне приходится читать поведение, чтобы понять их настроение. Если они хотят, чтобы их оставили в покое, они дают вам это понять своими действиями», — написал Дольф в Facebook.
Слава Дольфу за достижение такой уникальной дружбы и его работу по разведению гепардов.
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