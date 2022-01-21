Дольф Волкер и его большой котик

Дольф впервые встретил Габриэля (Gabriel), гепарда, которым он теперь владеет на законных основаниях, когда дикому животному было всего 8 месяцев, спустя же какое-то время между ними возникла особая связь. Сейчас же, когда Дольф покидает Африку больше чем на год, Габриэль, после его возвращения, встречает мужчину объятиями и дружескими облизываниями. Дольфу удаётся кормить гепарда с рук и всю ночь спать рядом с ним на открытом воздухе.

Первоначально Дольф приехал в Южную Африку, чтобы работать над созданием там некоммерческого проекта по разведению гепардов в неволе. Он хочет растить детенышей вместе с их матерью, тренировать и обучать их охоте, а затем выпускать больших кошек на волю, тем самым способствуя восстановлению дикой природы.

Познакомьтесь с Дольфом, «заклинателем гепардов».