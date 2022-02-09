Главные легенды синхронного перевода 90-х

Его вы точно слышали, ведь он перевел и озвучил больше 20 тысяч фильмов! У него есть рекорд - за день Дольский перевел семь фильмов. Он начал увлекаться переводом еще в школе и у него так хорошо получалось, что сначала друзья просили его перевести что-то, а потом и профессиональные заказы пошли. Андрей Дольский работал над такими фильмами, как "Властелин колец", "Матрица", "Шанхайский полдень", "Поворот не туда".

2022-02-09T17:24:22+03:00