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Главные легенды синхронного перевода 90-х

Главные легенды синхронного перевода 90-х (1 фото + 8 видео)

Автор:
09 февраля 2022 17:24
Сообщество : RealFishki
Метки: актеры   интересное   история   кино   озвучание   перевод   факты   
1813
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Именно с них началась эпоха видеокассет в России.

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Метки: актеры   интересное   история   кино   озвучание   перевод   факты   
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19k
Serg2001 2 часа назад
От перевода очень многое зависит. Иногда смотришь любимый фильм с другим переводчиком или вообще полностью дублированный профессионально. Казалось бы, какая разница... Ан нет. Что-то уже не то... Не цепляет. Нет привычных культовых реплик и вообще как-то всё не так... Всё звучит по другому. Вроде мелочь, но кайф уже не тот... ))
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2k
Sergius SPb 6 минут назад
Такие ребятки в цене пока население английский не выучит.
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4
Михаил Петров 37 минут назад
я б лучше в переводе(гнусявом) смоттрел нежеле дублированый.
незнаю можел ностальжи
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3
3Dmitriy 41 минуту назад
Благодаря именно этим ребятам, в русском языке, слово "трахнуть" стало иметь ещё одно лексическое значение.
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562
Blink 46 минут назад
Юрий Сербин перевод, как кино называется?
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1k
vijilante 48 минут назад
"Поездка в Америку" в переводе Михалёва - ШЕДЕВР !!!
Много раз смотрел этот замечательный фильм и в дублеже и в переводе других мастеров озвучки,но именно голос Михалёва и тот текст , который он тогда читал добавляет особый блеск.
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10k
nihilists 50 минут назад
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855
Dins 57 минут назад
Во многих случаях смотреть фильмы с переводом интереснее, чем дублированные. Слышны настоящие голоса актеров...
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97
Сергей Буланов 59 минут назад
а Гаврилов где?страх и ненависть в Лас вегасе только с его переводом...а так все красавцы!спасибо за ностальгию
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1k
Chris Taylor Час назад
интерсно, кто-нибудь минус поставит?
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1k
Chris Taylor Час назад
1. думал, это один и тот же голос! )))
2. они преводили дословно, хочу поблагодарить за азы моего английского
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4k
Петр Час назад
А где Дмитрий Пучков (Goblin)?
Ссылка www.youtube.com
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10k
Dihydrogen Monoxide Час назад
Посмотрел фрагмент Американского ниндзя, прям ностальгия))). Качаю 1-4 части ).
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9k
Uron Час назад
Мне как-то чаще он попадался
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65k
Доктор Джонс 2 часа назад
Володарский очень неплохо знал американский сленг...
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