Главные легенды синхронного перевода 90-х

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Именно с них началась эпоха видеокассет в России.
Эти голоса все знали, они стали для многих проводниками в мир иностранного кино. 90-е, паленые кассеты, гнусавая озвучка. Ламповый пост.
С кого же начать?
С кого же начать?
Сергей Визгунов
Это был один из самых известных авторов закадрового перевода. Первой его работой стал фильм "Розы мертвы" (1993). И, кстати, несмотря на множество профессиональных студий, Визгунов свою профессию не бросил и продолжает заниматься озвучкой.
Юрий Живов
Судьба Живова могла пойти вообще другим путем. Он окончил Московский государственный педагогический институт иностранных языков им. Мориса Тереза и получил стажировку в ГДР. Потом работал в общественной экологической организации при ООН ЮНЕП.
В 1993 году настал пик распространения зарубежных фильмов на видеокассетах и стал заниматься авторским переводом. В его копилке более 1300 мультфильмов и фильмов.
В 1993 году настал пик распространения зарубежных фильмов на видеокассетах и стал заниматься авторским переводом. В его копилке более 1300 мультфильмов и фильмов.
Алексей Михалев
Востоковед, автор перевода нескольких и зарубежных романов, Член Союза писателей России, работник посольств СССР в Афганистане и Иране, один из лучших перводчиков фильмов на русский язык, личный переводчик Л. И. Брежнева и не только. "Король синхронного перевода".
Именно его голос озвучил такие культовые фильмы как "В джазе только девушки", "Апокалипсис сегодня", "Крестный отец", "Пролетая над гнездом кукушки".
Именно его голос озвучил такие культовые фильмы как "В джазе только девушки", "Апокалипсис сегодня", "Крестный отец", "Пролетая над гнездом кукушки".
Андрей Дольский
Его вы точно слышали, ведь он перевел и озвучил больше 20 тысяч фильмов! У него есть рекорд - за день Дольский перевел семь фильмов. Он начал увлекаться переводом еще в школе и у него так хорошо получалось, что сначала друзья просили его перевести что-то, а потом и профессиональные заказы пошли.
Андрей Дольский работал над такими фильмами, как "Властелин колец", "Матрица", "Шанхайский полдень", "Поворот не туда".
Андрей Дольский работал над такими фильмами, как "Властелин колец", "Матрица", "Шанхайский полдень", "Поворот не туда".
Петр Карцев
Ему принадлежит один из самых узнаваемых голосов VHS-видеокассет. Карцева можно отнести в раздел "гнусавой озвучки". В профессии Карцев с 2001 года и в его копилке такие фильмы, как "Хакеры", "От заката до рассвета", "Амели", "Казино", "12 обезьян".
Юрий Сербин
Начинал Сербин еще в 90-х, работая штатным переводчиком в видеостудии "Пирамида". Со временем он вырос профессионально настолько, что стал одним из лидеров на рынке авторской озвучки. У Сербина до сих пор, несмотря на высокую конкуренцию, очередь из заказов.
Василий Горчаков
Больше шести тысяч переведенных и озвученных фильмов. А озвучкой Горчаков занялся еще в 80-е. А ведь Василий Горчаков не просто переводчик - он актер, продюсер, журналист и каскадер. А еще он сын Овидия Горчакова, известного советского разведчика и переводчика. Также Горчаков был личным переводчиком Роберта де Ниро, Джека Николсона, Мэрил Стрип и еще ряда голливудских звезд.
Леонид Володарский
Легенда. Голос, эту гнусавую озвучку, узнают из тысячи. Володарский, пожалуй, самый известный синхронный переводчик "пиратских" фильмов.
А еще, в его послужном списке переводы произведений Джерома Сэлинджера и Стивена Кинга, которого он перевел в России одним из первых. И да, во время озвучания он прищепку на нос не надевал)
А еще, в его послужном списке переводы произведений Джерома Сэлинджера и Стивена Кинга, которого он перевел в России одним из первых. И да, во время озвучания он прищепку на нос не надевал)
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незнаю можел ностальжи
Оригинальное название "Большое путешествие" 1995 г.
Много раз смотрел этот замечательный фильм и в дублеже и в переводе других мастеров озвучки,но именно голос Михалёва и тот текст , который он тогда читал добавляет особый блеск.
2. они преводили дословно, хочу поблагодарить за азы моего английского